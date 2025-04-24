Vivemos numa era marcada por uma contradição fundamental: nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tão pouca clareza sobre o que é real. As redes de informação que construímos: desde as histórias orais das primeiras tribos até à complexa teia digital global, definem não apenas o que sabemos, mas, sobretudo, quem somos. A questão que se impõe é o ponto de partida para este artigo e o tema que quero aqui trazer à reflexão: será que aquilo a que chamamos “realidade” é, em grande medida, uma construção coletiva?

Ao olharmos para a história evolutiva da nossa espécie, percebemos que o salto decisivo do Homo sapiens não se deveu apenas ao desenvolvimento do cérebro ou ao uso de ferramentas. O que verdadeiramente nos destacou foi a capacidade de comunicar de forma simbólica, de partilhar histórias, de criar mitos e sistemas de crença, em suma, de formar redes de significado. A linguagem complexa permitiu-nos coordenar ações, construir culturas e legar conhecimentos a gerações futuras. Foi através destas redes de informação e comunicação que moldámos a nossa perceção do mundo.

Mas se é através destas redes que compreendemos a realidade, então a realidade em si torna-se fluida, mutável, muitas vezes refém das narrativas dominantes. Este fenómeno não é novo. Desde os textos sagrados que estruturaram civilizações até às ideologias políticas que desencadearam guerras, o ser humano sempre viveu imerso em construções simbólicas que servem tanto para orientar como para controlar. O que mudou drasticamente foi a velocidade e o alcance com que estas narrativas são hoje disseminadas.

Num tempo em que a informação circula em milésimos de segundos e a verdade é frequentemente substituída pela “viralidade”, impõe-se uma urgência crítica: a de reaprendermos a pensar. A democratização do acesso à informação, longe de garantir uma sociedade mais esclarecida, tem exposto vulnerabilidades profundas no nosso discernimento. As chamadas “fake news”, a polarização extrema e os algoritmos que nos alimentam com visões filtradas da realidade mostram como a manipulação da informação pode dividir, confundir e fragilizar a convivência humana.

Neste contexto, o verdadeiro desafio não é apenas tecnológico ou político, é antes de mais um desafio cognitivo e ético. É preciso cultivar a humildade intelectual: reconhecer que as nossas verdades são parciais, que o mundo é mais complexo do que qualquer narrativa única pode conter, e que o diálogo é o caminho para a sabedoria partilhada.

A proposta é clara: promover uma consciência crítica que nos permita interrogar as narrativas que nos rodeiam e reconstituir a nossa perceção com base num compromisso renovado com a verdade, com a empatia e com a diversidade de perspetivas. Precisamos de uma nova pedagogia do pensamento, que valorize tanto o questionar como a escuta, tanto o rigor como a abertura ao outro.

A realidade, afinal, é tanto descoberta como invenção. E se quisermos construir um futuro mais harmonioso, devemos começar por aceitar que a nossa visão do mundo é sempre incompleta, mas pode ser constantemente ampliada através do conhecimento, da curiosidade e da humildade. Face a este enigma da realidade, talvez a resposta mais humana, para ele, seja justamente esta: aceitar a incerteza como motor da busca e não como obstáculo à compreensão.