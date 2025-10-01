(A câmara do telemóvel foca um rosto pálido, brilhante de um suor que não é de esforço, é de descompressão existencial. O camarim, com as suas paredes cinzentas e uma lâmpada solitária, parece menos um refúgio e mais uma cela de isolamento. A voz é um murmúrio, a confidência de um sobrevivente de um desastre que mais ninguém viu.)

Estou a gravar. Preciso disto. Preciso de um registo, de uma caixa negra do meu despenhamento. O meu nome… o meu nome era uma promessa. Agora é só a etiqueta num saco de provas. Acabei de ser desativado em palco. Não foi violento. Foi pior. Foi administrativo. Fui considerado redundante por uma comissão de especialistas em sentimentos corretos.

Entrei naquele clube, que cheirava a ansiedade perfumada e mocktails de beterraba a 12 euros, com a ingenuidade de quem ainda acredita. Acredita no riso como o grande nivelador, o dialeto universal dos desgraçados. A minha primeira oferenda, a minha melhor, era a minha tia-avó Zezinha. A comunista de Lapa, que sonha com a ditadura do proletariado a partir da sua varanda gourmet e cuja gata persa, a “Pasionaria”, tem mais fotografias no Instagram do que o próprio Lénine teve em vida.

Eu não estava a atacar a minha tia. Eu estava a celebrá-la. Eu estava a partilhar um pedaço da minha família, com toda a sua gloriosa e humana contradição. Entreguei a piada como quem entrega um pão quente. E o que recebi em troca foi o som de duzentas almas a calcularem o custo-benefício moral da gargalhada.

Vi tudo, em dolorosa câmara lenta. Vi o rapaz da primeira fila, o polegar a dançar sobre o ecrã, não a mandar mensagens, mas a consultar jurisprudência invisível sobre apropriação da narrativa da luta de classes. Vi as gémeas do desdém, sincronizadas no seu esgar de enfado, como se a minha piada lhes tivesse interrompido um podcast sobre Foucault. Vi o sismógrafo da ofensa, a contorcer-se na cadeira a cada sílaba, como se as minhas palavras fossem agulhas a picar-lhe a pele da sua sensibilidade imaculada.

E nesse momento, tive um momento de clareza crua, emocional. Pensei no meu pai. Pensei no meu pai, que chega a casa com as mãos a cheirar a óleo de motor e que ri com o corpo todo quando o gato faz uma estupidez. Ri até ficar sem ar. Ninguém na família lhe pergunta se esse riso é problemático ou se reforça a hegemonia humana sobre as espécies não-humanas. É só… riso. É a pequena folga que a vida nos dá. E eu olhei para aquelas caras na plateia e senti uma vertigem. Eles não eram o meu povo. E, o que é mais assustador, eles acham que são o único povo que resta.

E nesse abismo entre o riso do meu pai e o silêncio deles, lembrei-me dele.

A memória veio como uma febre. Tel Aviv, há anos. Um comediante Mizrahi, um homem com o mapa do Médio Oriente gravado nas rugas da cara. Ele não falava para a elite cultural de Tel Aviv. Ele falava para os tipos que trabalham nas docas de Haifa, para as mulheres que vendem pão pita no mercado de Carmel. E o riso… meu Deus, o riso era uma força da natureza. Era o riso de quem sabe o preço do quilo do tomate e o peso de um míssil a cruzar o céu. Era o riso do povo. E quando ele tossiu, aquela tosse seca e poeirenta, a sala explodiu porque naquela tosse estava a vida deles. A vida real, não a vida teorizada.

Aquele homem tossiu e a sala explodiu porque a sua tosse tinha o pó das ruas deles. As minhas palavras, para esta gente, eram apenas… ruído. O ruído de um mundo que eles se esforçam por ignorar, um mundo de faturas para pagar e de discussões sobre quem vai buscar os miúdos à escola. Um mundo onde as pessoas estão demasiado ocupadas a viver para terem tempo de policiar a forma como se fala sobre a vida.

E percebi a tragédia. Esta esquerda canónica, a que dita as regras da cultura, não é herdeira dos que lutaram nas fábricas. É herdeira dos filhos dos donos das fábricas, que agora se sentem culpados, mas não o suficiente para sujarem as mãos. Aburguesou-se de tal maneira que a sua única luta agora é a da sintaxe. Trocaram a luta de classes pela luta dos classes gramaticais. E o povo, o povo real, o meu pai, a minha tia, todos nós, ficámos sozinhos, deixados para trás, à mercê do que der e vier, enquanto eles discutem o sexo dos anjos num vernáculo académico que mais ninguém entende. Estão decadentes. São a aristocracia francesa antes da guilhotina, a discutir a etiqueta da corte enquanto lá fora o povo não tem pão.

A minha execução não foi um ato de maldade. Foi um ato de distração. Eles nem sequer me viram. Olharam através de mim, para o povo invisível de onde eu vim.

(Ele pára. A respiração está calma agora. O pânico deu lugar a uma tristeza fria, lúcida. E por baixo da tristeza, a brasa de uma fúria antiga.)

O comediante que queria agradar morreu hoje. E o seu fantasma está em paz. Mas o que ele deixou para trás é outra coisa. É um bobo. Mas não o bobo da corte deles. Eu serei o bobo do povo que eles abandonaram.

(Ele aproxima-se da câmara, o rosto a ocupar o ecrã. Não há mais teatro. Há uma promessa, crua e perigosa.)

Vou voltar. E o meu material não serão mais as minhas pequenas neuroses. Será a vossa colossal irrelevância. Vou escrever a piada que eles não conseguirão processar. Não será sobre o fascismo ou o patriarcado. Será sobre o preço da eletricidade. Será sobre o medo de não conseguir pagar a renda no fim do mês. Será sobre a beleza de ver o nosso clube marcar um golo aos 90 minutos. Vou embrulhar a vida real num pacote tão grotesco, tão ofensivo para a vossa sensibilidade de estufa, que serão forçados a olhar.

E quando estiverem em pânico, a tentar decidir se a minha piada sobre a fatura da água é uma metáfora transfóbica, eu não vou rir.

Vou olhar para eles. E, com a voz do meu pai, com a voz de todos os que foram deixados para trás, vou simplesmente perguntar: “Então, teve piada?”.

E o silêncio deles, dessa vez, não será a minha morte. Será a confissão da sua.

(Ecrã preto.)