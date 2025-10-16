Há uma cena clássica no filme Life of Brian, dos Monty Python, em que um grupo rebelde decide sacrificar-se “pelo bem da causa”. Um gesto nobre, mas inútil — morrem todos, sem mudar nada.

É impossível não ver o paralelo com o que aconteceu à Iniciativa Liberal nestas autárquicas. Para “defender a direita”, o partido suicidou-se.

Perdeu visibilidade, perdeu identidade e, pior do que tudo, perdeu propósito.

Nos principais concelhos onde a IL tinha peso e estrutura, desapareceu nas coligações.

Onde se via antes uma voz reformista, vê-se agora apenas mais um logótipo colado ao PSD.

E a pergunta impõe-se: a troco de quê? Lugares? Ilusões de poder? A promessa de influência juntamente com quem nunca quis mudar verdadeiramente o país?

Durante quatro anos dissemos que o voto útil era um erro, que o liberalismo era uma alternativa, não um apêndice.

Mas bastou a primeira oportunidade para cairmos na tentação fácil das coligações — com a desculpa de “combater a esquerda”.

O resultado foi previsível: perdemos impacto, não crescemos, e desperdiçámos a maior oportunidade de sempre de mostrar o que o liberalismo pode fazer no poder local.

A IL não nasceu para combater ninguém. Nasceu para propor algo diferente — um país mais livre, justo e competitivo.

Hoje, esse ideal foi trocado por conveniências, por silêncios estratégicos e por cedências que envergonham quem acreditou no projeto original.

Tornámo-nos aquilo que jurámos combater: mais um partido do sistema. Uma muleta do PSD, sem coragem de discordar, sem plano, sem voz própria.

Mesmo nos exemplos concretos, a incoerência é gritante.

Em Braga, sozinhos, defendemos transportes públicos pagos — coerente com os princípios liberais.

No Porto, em coligação, já defendemos transportes gratuitos — porque o parceiro queria.

Se isto não é um tiro no pé, é o quê?

A atual Comissão Executiva falhou em todos os níveis:

falhou na estratégia, falhou na comunicação, falhou no respeito pelos militantes.

Não criou uma mensagem nacional que desse suporte aos candidatos locais;

não ofereceu estrutura nem formação;

e ainda interferiu nos núcleos, vetando candidatos competentes sem qualquer justificação, apenas para colocar pessoas dóceis e convenientes.

Esse tipo de comportamento não é liderança — é medo disfarçado de autoridade.

E tem um preço: destrói a confiança de quem trabalha no terreno e mina o futuro do partido.

Hoje, o problema da IL não é falta de talento. É falta de rumo.

Sem identidade, sem visão e sem estratégia, a este ritmo em breve estaremos sem militantes e sem eleitorado.

E quanto ao Orçamento de Estado?

Com estes resultados autárquicos, a força política da IL é mínima.

Colada ao PSD, será impossível afirmar um discurso liberal credível.

Como defender reformas estruturais se nem tivemos coragem de concorrer sozinhos?

Como falar de liberdade se vivemos debaixo da sombra dos outros?

Ainda há tempo de inverter o rumo — mas só se a atual direção tiver humildade para ouvir e coragem para corrigir.

O liberalismo não precisa de ser salvo.

Precisa de ser vivido, com coerência, com clareza e com Iniciativa.

A Iniciativa Liberal ainda pode recuperar — mas não o fará enquanto viver na sombra de quem representa o passado.

É tempo de levantar a cabeça, de voltar a ser o partido da coragem e da verdade, de falar por convicção e não por conveniência.

O país precisa de uma Iniciativa Liberal que volte a ter alma — não uma marca registada ao serviço do sistema.

Porque mudar Portugal não é suicídio. É liderança.

E isso só se faz de uma forma: antecipar, planear e agir.