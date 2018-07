O Estado, a Família e o CDS

Lembro-me bem do dia em que o CDS, deixando-se influenciar pela agenda “progressista” mundializada, de inspiração marxista, e interpretando-a, como outros o fizeram no passado, a outro propósito, como dando corpo aos imparáveis, irreversíveis e inexoráveis “ventos da mudança”.

Lembro-me com quem estava, onde estava e das reacções de espanto dos presentes. Não me lembro do que tinha vestido, não tenho memória para tanto. Nesse dia, em 2012, tinha sido votada na Assembleia da República a proposta de lei do PS sobre a co-adopção de crianças por pessoas do mesmo sexo (a que teimaram chamar “casais”). Lembro-me que esta proposta teve o voto favorável de um deputado do CDS e a abstenção de um outro. Todos tínhamos a noção de que era apenas um primeiro passo, para mudanças mais profundas, que vieram e continuam (aceleradamente) a concretizar-se. Que era como uma brecha aberta numa das paredes da muralha e que, em breve, estaria destinada a ruir.

Lembro-me de um outro dia, poucos anos mais tarde, em 2015, em que tinham sido votados os projectos de lei sobre a adopção de crianças por pessoas do mesmo sexo, aprovados com os votos dos partidos de esquerda, incluindo o do deputado do PAN e de 19 deputados do PSD. Lembro-me também que nesta votação duas deputadas do CDS se abstiveram e que um outro deputado e presidente do CDS não estava na sala no momento da votação. Diz-se, frequentemente, que “em política nada acontece por acaso”. Acredito que assim é.

Está em curso, desde há décadas, um insidioso ataque à família que se faz a pretexto da defesa de direitos humanos e das minorias ditas “oprimidas”. Ao valor e direito fundamental da pessoa humana de que dependem todos os restantes direitos – a vida humana – e ao valor de família natural, geradora de vida e garante da sua preservação, um dos pilares fundamentais da nossa civilização, da liberdade de pensamento e de expressão, da liberdade religiosa e da liberdade de educação dos filhos, que decorrem da anterior, tem vido a sobrepor-se outros valores como o da liberdade de escolha, de liberdade de expressão da identidade sexual e da auto-determinação deidentidade de “género”, do direito a não “sentir-se ofendido” pela liberdade de expressão alheia, ou do direito do Estado a interferir, sobrepor-se ou substituir-se às famílias na educação dos seus filhos.

Todos estes valores ditos “progressistas”, que atentam contra a estrutura da sociedade ocidental, legado que é da cultura greco-romana e judaico-cristã, e que deveriam estar subordinados aos valores fundamentais, e não sobrepor-se ou substituir-se a estes, têm vindo a ser adoptados e promovidos por influentes organizações internacionais, poderosas organizações não- governamentais e Estados, influenciados ou coagidos por estas, um pouco por todo o mundo.

Portugal não tem escapado à escalada desta agenda, a que todos temos assistido, com o lançamento dos temas não inocentemente conhecidos como “fracturantes”, de forma persistente (tantas vezes quantas seja necessário até terem aceitação), sucessiva (um tema após o outro) e progressiva (cada vez mais extremado). Neste sentido, todos os partidos políticos com representação parlamentar têm de alguma forma favorecido esta agenda, seja lançando iniciativas no sentido de a concretizar, que têm surgido da área das esquerdas, que reúne socialistas, marxistas, trotsquista e animalistas, seja com a colaboração ou cooperação de social-democratas, seja pela falta de oposição clara, esclarecida, afirmativa, comprometida e destemida dos demais, devidamente fundamentada em valores perenes.