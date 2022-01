Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Ilustre e gloriosa, Lisboa surpreendeu o médico e geógrafo Hieronymus Munzer de Nuremberga, quando a visitou em 1494. Transformada de um canto obscuro da Europa, na cidade mais excitante do continente, Lisboa ficava numa nova fronteira (…) A riqueza do mundo chovia sobre Lisboa, a recém entronizada capital do comércio mundial: os luxos do Brasil, de África e da Ásia. Carlos V disse famosamente: Se eu fosse rei de Lisboa, depressa governaria todo o Mundo. De notar que ele disse “Lisboa” e não Portugal”. (Ben Wilson, Metrópoles). E de facto, os desejos de Carlos V concretizaram-se, mas com o seu filho Filipe II, que poucas dezenas de anos mais tarde se tornou mesmo rei de Lisboa e de Portugal.

Manuel I, reinou entre 1495 e 1521 e Carlos V reinou em Espanha e em boa parte da Europa entre 1519 e 1556. Apenas reinaram em simultâneo dois escassos anos, mas o legado de D. Manuel não deixou de estimular o apetite de Carlos V, mais tarde concretizado.

O modelo económico escolhido pelo rei português e pela sua corte, na curta época em que Portugal foi uma potência marítima e económica, foi a centralização no Estado de todo o negócio da expansão portuguesa. Criaram-se vários monopólios estatais, entre eles a Casa da India, Casa dos Escravos, Casa da Flandres, Casa da Guiné. Toda a actividade económica do reino dependia do Estado, sendo a iniciativa e o comércio livre meramente subsidiário. O que existia de privado em Lisboa, já na época, era sobretudo estrangeiro.

Manuel, em Portugal, obteve o cognome de Venturoso. O rei Francisco I de França, que sempre perguntou qual era a lei de Deus, que por decisão papal dividiu o usufruto do mundo entre portugueses e espanhóis em 1506, chamava a D. Manuel o rei merceeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este usufruto divino de metade do planeta conhecido, durou em contas redondas um século, no qual Portugal e Espanha, primeiro separados e mais tarde como o mesmo rei, dominaram o comércio entre o chamado Novo Mundo e a Europa, até que em 1602 um grupo de mercadores europeus, sobretudo da Flandres, fundaram a celebre VOC ou Companhia Holandesa das Índias Orientais, considerada historicamente a sociedade fundadora do capitalismo global, tal como o conhecemos nos séculos seguintes. O objectivo era tal como os portugueses e espanhóis, explorar os recursos da expansão, mas ao invés daqueles que mantiveram o monopólio na coroa, a VOC foi fundada e financiada pela venda de participações no seu capital – e, portanto, no seu poder- pelo público em geral dos Países Baixos e outros europeus. Dito em termos modernos, ocorreu uma concessão da exploração dos recursos. A VOC tinha inclusive o direito de constituir um exército e travar guerras e foi esse exército da VOC que capturou Malaca aos portugueses em 1641, domínio tão importante e com que custo humano Afonso de Albuquerque havia conquistado em 1511. Foi provavelmente a primeira batalha em que o exército duma companhia “multinacional”, venceu o exército de um Estado. Talvez a perda de Malaca, pelo simbolismo e sinais que deixava para o futuro, tenha sido o início do fim do império marítimo português.

Face a esta completa inovação nas regras no comércio internacional, a posição portuguesa foi a de reforçar os poderes da coroa e manter a economia dependente apenas do rei e da aristocracia terratenente. Liberdade de comércio, iniciativa privada, livre pensamento, individualismo, passaram ao lado de Portugal e Espanha durante os séculos VXII e XVIII. Uma enorme dependência a todos os níveis, da conservadora igreja católica, completou este filme de obscurantismo, lassidão e conformismo perante a decadência que se adivinhava.

Enquanto o pensamento inovador fazia a Holanda o país mais rico da Europa na época, surgem entre nós os primeiros alvores do liberalismo, impulsionados pela revolução francesa e pela independência americana, mas Portugal e Espanha passaram o século XIX, ou invadidos pelas tropas napoleónicas ou em guerras civis sangrentas e fratricidas. O mesmo sucedeu com as restantes nações europeias é certo, mas com a significativa diferença que enquanto em Portugal e Espanha, quando parava o Estado parava tudo, na Europa protestante, quando parava o Estado, continuavam os business as usual.

Ainda assim, a consciência nacional sobre a importância do liberalismo (entendido claro na altura como mera oposição ao absolutismo) em 1870 é relevado pelo facto do mais importante feriado nacional em termos de festejo popular ser o 24 de Julho, data da entrada das tropas liberais em Lisboa em 1833. Como escrevia um estrangeiro independente em 1879 (Maria Ratazzi) o 1º de Dezembro já era (como é hoje) o feriado menos festejado, sendo uma mera data histórica.

Do predomínio de Estado durante as ditaduras em ambos os países no século XX, nem justifica falar, de tão evidente é o facto. Com a adesão à então CEE, entra-se finalmente numa rota de desenvolvimento, mas, ainda mais em Portugal que em Espanha, quase exclusivamente comandada pelo Estado na distribuição dos fundos comunitários, misturando regras básicas de racionalidade económica com interesses políticos, ideológicos e corporativos. A Espanha tem cinco vezes o território e população de Portugal, o que lhe permite, com os mesmos ancestrais constrangimentos estatistas, ter um muito maior mercado interno e por isso um melhor desenvolvimento.

Desde que aderiu à moeda única, que Portugal não regista qualquer crescimento. O nível de vida dos portugueses melhorou muito face ao século XX, mas mais por via de melhores pensões e mais assistência social, mais actividades económicas subsidiadas, uma torrente de fundos comunitários e uma enorme divida externa, do que derivado, como seria mais consistente, duma economia dinâmica, inovadora e competitiva.

Apesar destes factos indesmentíveis, os portugueses têm mantido o seu voto nos mesmos actores que representam esta peça há mais de 40 anos, esperando os eleitores– não é por acaso que somos o país do milagre de Fátima- que continuando a fazer tudo igual, se obtenham resultados diferentes.

Só a salvação pontual (porque a necessidade de salvação será eterna) da TAP, por decisão exclusivamente estatal e política, custou o equivalente a 6 meses do orçamento total do SNS e “comeu” 70% de todo o custo do lay-off concedido a centenas de empresas nacionais. Qualquer sondagem, a última das quais feita pela Universidade Católica, revela que a maioria dos portugueses estão contra este apoio à TAP e nem sequer pretendem um novo aeroporto em Lisboa. Apesar desta opinião ser certa e sabida, o governo liga tanto à opinião dos portugueses, como o meu gato liga às instruções que lhe dou.

Muitos historiadores entendem que Portugal é uma nação criada por um Estado e não um Estado criado por uma nação. Faz toda a diferença. As eleições em Portugal são felizmente limpas e democráticas com voto secreto e universal, mas a cultura de conformismo secular, tornou-se de tal modo genética, que o medo do risco e a mediana ambição colectiva, dará o resultado eleitoral já anunciado pelas sondagens. O Estado continuará a velar por nós.