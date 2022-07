Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2015, após a vitória de Pedro Passos Coelho (PPC), nas eleições legislativas, sem uma maioria parlamentar, as esquerdas unidas, sob a batuta de António Costa, puseram fim a uma tradição portuguesa: governa quem ganha. É certo que isso não está escrito, não é lei, mas a tradição e o costume ainda têm, ou pelo menos deveriam ter, algum valor. Que o diga o Reino Unido que, é o país que é, e nem uma Constituição redigida tem! Após esse golpe palaciano, que apesar de legal, foi necessário criar uma retórica que o justificasse, isto é, foi necessário criar uma narrativa que convencesse os eleitores e a opinião pública da sua legitimidade. Facilmente foi encontrada: reverter tudo aquilo que o governo de Passos Coelho tinha feito.

Durante esses quatro anos de governo de geringonça, o país viveu alguma paz social uma vez que a Esquerda da rua suportava a maioria parlamentar e o governo mostrou-se coeso e coordenado. Com as forças políticas de esquerda no bolso de António Costa e com o bode expiatório encontrado, era preciso terminar com as políticas de PPC. Não era um governo para resolver os problemas do país, era um governo de coligação negativa, para mudar a imagem que o país tinha do, até então, Primeiro-Ministro. Pode-se dizer que isso foi conseguido, uma parte do país odeia PPC e o PS conseguiu convencer uma grande parte do eleitorado, que o Partido Socialista não era o principal responsável pelo estado de pré-falência em que o país foi deixado. De lá para cá, muita coisa mudou.

António Costa foi surpreendido nas últimas eleições legislativas com uma maioria absoluta. Nem o país estava à espera, nem o próprio Primeiro-Ministro e este facto mudou completamente o paradigma político do país. Tinham passado 6 anos de governo, comunistas e bloquistas estavam fora da equação e António Costa deixava de poder usar a narrativa, até então usada, de que a culpa era do Passos, ou das negociações com a extrema-esquerda.

Volvidos pouco mais de 100 dias da tomada de posse deste governo, conseguimos perceber que o mesmo está sem chão, não existe uma noção estratégica para o país nem para o governo. Sem querer ferir suscetibilidades, devido aos tempos difíceis em que nos encontramos, António Costa tornou-se num verdadeiro bombeiro da governação, aliado ao comandante do quartel, Marcelo Rebelo de Sousa. O nosso Primeiro-Ministro não governa, o nosso Primeiro-Ministro apaga fogos! Apaga fogos no SNS e no abre e fecha das urgências de obstetrícia, apaga fogos na TAP, apaga fogos nos aeroportos, apaga fogos na CP e agora tenta apagar fogos nos incêndios. Como os primeiros 4 anos de governo de Costa serviram para gerir o condomínio, distribuir mercearia pelo partido socialista e exortar o bode expiatório que foi PPC, agora, com a maioria absoluta e com os problemas a virem ao de cima, nada sobra para além de incompetência, imobilismo e falta de vontade para, pelo menos, tentar mudar o país. Temos um governo de tecnocratas, na sua maioria composto por pessoas que viveram sempre encostadas ao Estado e ao aparelho socialista, que salta entre gabinetes ministeriais e o ISCTE, que está em funções há praticamente 7 anos, cansado e que pouco faz para resolver os problemas do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com o passar do tempo, esta tese é ainda mais confirmada. Estes últimos dias de incêndios são sintomáticos daquilo que é a governação socialista. É óbvio que isto é o reflexo de décadas de uma série de problemas, mas com um governo em funções há quase 6 anos, esperava-se muito mais. Basta fazer uma breve pesquisa e não faltam notícias e artigos de membros do PS, após a tragédia de Pedrogão Grande, a prometer que aquilo nunca mais iria acontecer e que a reforma da nossa floresta estava em curso.

Volveram 5 anos desse episódio e conseguimos perceber que, mais uma vez, tudo não passou de remendos cosméticos.

A única coisa que, aparentemente, mudou é a forma como o líder do governo encarou a situação, com o cancelamento da ida ao estrangeiro e a forma pedagógica como inicialmente falou do assunto. Todavia, da pedagogia à desresponsabilização do governo vai uma longa distância e aquilo a que temos assistido nos últimos dias roça o deplorável. Se é verdade que o cidadão tem de ter responsabilidade, também é verdade que cabe ao Estado fiscalizar e garantir o cumprimento da lei. Pedagogia não é ameaça nem é passar para o cidadão a responsabilidade sempre que o Estado falha ou não tem capacidade para responder. Nos últimos tempos criou-se um hábito no nosso país muito estranho, sempre que há algum mínimo sucesso, o governo puxa a si a responsabilidade, sempre que algo corre mal o governo lava as mãos como Pilatos e passa a responsabilidade para terceiros.

Por mais otimista que queira ser, o problema da nossa floresta não se vai resolver, até porque isso é uma consequência e não a origem do problema. Como em Portugal é costume discutir sempre o fim do problema e não o seu osso, vamos continuar assim e com tendência a piorar. Portugal é um país com 300km de largura onde é ridículo dizer-se que há interior, é um país altamente centralista, onde a capital puxa tudo para si desde os Euros às pessoas. O mundo rural está ao abandono e é, muitas vezes, destratado pela visão citadina do mundo daqueles que estão sentados no Terreiro do Paço. Se o famigerado interior e o mundo rural estão sem pessoas, não vamos ter a floresta limpa e ordenada nem gente para fazer parte das corporações de bombeiros. Numa faixa do país altamente envelhecida e exportador de jovens, quem é que vai investir em floresta? Quem é que vai investir em floresta autóctone com retorno a 20 ou 30 anos? Quem é que vai investir em floresta se até ao retorno tudo pode arder? Quem é que vai investir em floresta para obter um rendimento extra se o Estado a seguir olha para esse rendimento como se de um milionário se tratasse? Responder a estas questões e perceber porque é que chegamos a elas, parece-me um bom princípio para encontrarmos à origem do problema. Tal como António Costa disse há dias, isto é um problema estrutural, mais um problema estrutural. Parece que Portugal tem vários problemas estruturais, pelo menos ficamos a saber deles pela boca do primeiro-ministro. Mas, 7 anos de governo não chegam para começar a resolver os tais problemas estruturais? Será que António Costa se esqueceu que foi Ministro da Administração Interna no governo de José Sócrates? Será que António Costa se esqueceu que, se chegar ao fim da legislatura, terá sido chefe do governo durante quase 11 anos? Os problemas estruturais do nosso país vão passando de governo em governo, sem que haja alguém com coragem para os resolver. Tem sido a expressão usada para desresponsabilizar aqueles que estão no poder e justificar a sua inação.

Enquanto português, reconheço que existem vários problemas de difícil solução, mas há um que me parece e desejo que se solucione rapidamente, o principal problema estrutural do país, aquele que não é percecionado pela maioria dos portugueses: o estrutural socialismo. Este estado mental, cultural e político patrocinado pelo Partido Socialista à cabeça que o usa perfeitamente para se manter no poder. Nos últimos 27 anos o Partido Socialista governou 20 anos, está estruturalmente instalado no regime e, talvez, este seja o principal problema de Portugal.