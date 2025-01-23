Esta semana, o Word ofereceu-me pela primeira vez os seus serviços de inteligência artificial. A Microsoft chama-lhe Copilot e não é preciso ir à procura dele, activá-lo, solicitá-lo; basta abrir um ficheiro novo e, em vez do habitual cursor a piscar sobre o intemporal atrevimento da página em branco, lemos agora as mensagens: “Descreva o que gostaria de escrever”, “o Copilot pode gerar um rascunho para ajudá-lo a começar”.

Já não se trata sequer de ir a um ChatGPT da vida pedir que gere um texto que, depois, se use, no todo ou em parte, mais ou menos disfarçadamente, como nosso; trata-se do próprio instrumento básico de escrita, provavelmente o software mais usado do mundo para a tarefa, que imediatamente integra a dita inteligência artificial generativa e a coloca ao nosso dispor para fazer o trabalho por nós.

Sim, claro que pode ser usado só como um auxiliar, para fazer um “rascunho”, como diz, para nos “ajudar a começar”. Não é nada disso que vai acontecer. É evidente que, muito em breve, miúdo algum do mundo entregará um só trabalho de casa escrito por ele. Aliás, que digo? Neste momento, à velocidade a que as coisas acontecem, provavelmente já o último miúdo do mundo tentou fazê-lo há dois dias e foi achincalhado pelos colegas por isso. Em breve, os miúdos vão deixar de ser capazes de escrever um só parágrafo da sua cabeça; poderão não ser todos, mas será a maioria, aquela que não crescer em meios onde as famílias sejam suficientemente capazes para lhes impor outro tipo de educação (oh, ele usou a palavra “impor”, o facho). E por aqui iremos, com uns cada vez mais capazes, até de usar a inteligência artificial a seu favor, e outros cada vez mais domináveis e dominados, pela inteligência artificial e pelos outros.

Podem vir com as teorias deslumbradas que quiserem: criança alguma do mundo desenvolverá mais capacidades intelectuais abdicando do exercício da escrita, da ponderação, da reflexão, da abstração, da organização textual, do que lhe exige de aprofundamento de raciocínio, coerência lógica, conhecimento gramatical, estrutural, idiomático, cultural – até de noções rítmicas e estéticas. Como falará essa criança que não escreve? Em que adulto se tornará esse miúdo que nunca aprendeu verdadeiramente a escrever, que depende de máquinas para tudo? Que não é capaz de deter a sua atenção no que quer que seja por mais de duas linhas? Escrever é pensar. Ponto. A História começou com o primeiro documento escrito. Ainda será a História quando vivermos num mar de textos cuspidos por máquinas?

Continuamos, alegremente, em direcção ao abismo. Ninguém não vê o perigo da direcção para onde corremos, mas resignámo-nos a aceitar tudo como inevitável pelo simples facto de ser possível. Como se todos pudéssemos conduzir a 200 à hora na estrada pela mera razão de os carros o permitirem. Como se, para tudo, não tivéssemos imposto limites, como se toda a história política do mundo não fosse, justamente, a história do equilíbrio das múltiplas liberdades. (E como é triste ser um liberal e ter de estar a dizer isto. Mas as sociedades mais liberais também foram sempre as mais capazes da sua própria autorregulação.)

Estes miúdos, aqui considerando a palavra não só no sentido etário, mas mental, vão depois recolher informação a “media” escritos da mesma forma, por jornalistas que não existem, não saíram à rua, não duvidaram, não contactaram fontes, não procuraram o contraditório, não confrontaram versões, não leram nas entrelinhas. Até que ninguém entenda uma ironia, um subtexto, uma subtileza, uma insinuação, um duplo sentido, uma piada, detecte uma mentira, uma falácia, uma contradição entre actos e palavras, uma manipulação, seja capaz de exigir mais contexto, consiga pensar um mero nexo causal mais elaborado do que a sua simples opinião ou convicção.

Vamos acabar a votar em frigoríficos para nos governar, até abdicarmos de sequer votar, desde que o frigorífico funcione e esteja cheio. A menos que acordemos a tempo e comecemos a pôr freio ao acesso indiscriminado dos menores – ao menos, dos menores – à inteligência artificial, como, apesar de tudo, se começa a fazer nalguns lugares civilizados com os telemóveis e as redes sociais.

Uma velha ideia conhecida como “teorema do macaco infinito” dizia que, se sentássemos todos os chimpanzés do planeta em frente a máquinas de escrever e lhes déssemos todo o tempo do mundo, mais cedo ou mais tarde, teclando aleatoriamente, eles acabariam por escrever as obras completas de Shakespeare. No ano passado, um grupo de matemáticos australianos calculou que, na verdade, isso seria completamente impossível: o mundo acabaria muito antes. As hipóteses de um só macaco conseguir escrever ao menos a palavra “banana” ao longo de todo o seu tempo de vida rondam, de acordo com o estudo, 5%. E Shakespeare escreveu 884.647 palavras – curiosamente, nenhuma delas banana. Pergunto-me em quantas gerações não seremos estes chimpanzés. Em quanto tempo o cérebro humano não estará reduzido a papa.

E o pior é que, em princípio, ainda temos muitos anos pela frente para assistir a este longo suicídio colectivo, enquanto nos chamam de reaccionários, retrógrados e coisas afins. A menos que nos dêem a comer à IA como biomassa.

A página em branco é que enche a cabeça do homem; a cheia esvazia-a, mas o Copiloto do Microsoft Word nunca entenderá este paradoxo. Pode ser que, ao menos, nos deixem viver numas colónias, uma espécie de reservas índias onde os últimos humanos que ainda sabem escrever e pensar pela própria cabeça possam acabar os seus dias em paz. Desde que nos deixem os livros e sirvam uma refeição quente, até podem cobrar bilhete. Só não nos peçam para bater palminhas.