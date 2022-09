Em Junho, António Costa afirmou que “com as previsões para a inflação e para o crescimento económico, vamos ter um aumento histórico das pensões de reforma com a aplicação da fórmula que existe desde 2007.” Acrescentou, inclusive, que “não há a mínima dúvida de que vamos cumprir a fórmula, as leis existem para serem cumpridas.” Foi nessa altura que António Costa também apontou para uma subida de 20% do salário médio em Portugal. Mais tarde, dois meses e meio mais tarde, mais precisamente a 5 de Setembro, o mesmo António Costa primeiro-ministro de Portugal anunciou que, em 2023, e apesar de a inflação se situar na ordem dos 9%, as pensões iriam aumentar entre 3,53% e 4,43%. Ou seja, abaixo do valor da inflação; ou seja, apesar de os pensionistas receberem mais, vão ter menos rendimento porque o dinheiro que vão receber valerá menos que o que valia no ano anterior. Nesse mesmo dia 5 de Setembro, o primeiro-ministro afirmou que “transformar a inflação deste ano como um facto permanente na Segurança Social poria em causa a sustentabilidade” da mesma. Em Junho a inflação foi de 8,7%; em Agosto, de 8,9%. O que mudou para que António Costa usasse a inflação para mudar o discurso? Nada.

É nessa medida que em Junho faltou à verdade. Mas não vou tratar aqui da necessidade de enquadrar o valor das pensões com o país. O PS negou essa realidade e fugiu dela durante anos. O que me interessa é a utilização da mentira como forma válida de fazer política numa democracia.

A política é um jogo de percepções e de aparências que Costa joga a seu favor. Aparentemente, em Junho, o primeiro-ministro não estava a par do que muitos sabiam nessa altura. Não estava a par do que até a Sedes (associação onde pontuam vários socialistas) referiu no livro que publicou em meados de Agosto e na qual apresentou a sua visão estratégica para o país. Foi nessa publicação que a Sedes alertou para a degradação do valor das pensões, caso não seja feita uma reforma séria do sistema. Outro exemplo: quando António Costa afirmou que o aumento do salário médio tem de subir 20% até 2026, a percepção com que ficámos foi que o primeiro-ministro se referia a todos os portugueses, mas não foi bem isso o que disse. Na verdade, o que mencionou foram os salários e os pensionistas não recebem salários, recebem pensões; logo os pensionistas nunca estariam abrangidos nessa vontade de aumentar em 20% os rendimentos dos portugueses até 2026.

Santo Agostinho debruçou-se sobre a mentira e distinguiu-a do erro. Para ele, mais importante que a verdade ou a falsidade, o que faz um mentiroso é a intenção, a simulação deliberada. Santo Agostinho também distinguiu a mentira através das suas consequências. Classificou vários tipos de mentiras com diferentes graduações que variavam de acordo com a sua gravidade. Há mentiras que favorecem alguém mas não prejudicam ninguém, outras prejudicam alguém e não favorecem ninguém, há as que são proferidas para agradar outrem, outras que são bem-intencionadas e derivam da boa-educação, algumas até visam um bem maior e por aí em diante. A mentira não é algo simples, da mesma maneira que nós não somos simples nem as situações em que nos envolvemos ao longo da vida.

