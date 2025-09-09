Setembro é o mês de Sensibilização para os Cancros do Sangue, data crucial para aumentar a consciencialização sobre doenças como a leucemia e o linfoma. Dia 4 de setembro assinalou-se o Dia Mundial da Leucemia, data que convida a refletir não só sobre a incidência desta patologia, como também sobre o seu impacto humano, frequentemente silencioso e subvalorizado.

Receber um diagnóstico de cancro do sangue constitui, para o doente e para a sua família, uma mudança decisiva. Para além de decisões clínicas, marca o início de uma fase que acarreta profundas alterações emocionais, sociais e psicológicas. A palavra “cancro” carrega um peso simbólico que gera medo e incerteza, e a dimensão emocional deve ser reconhecida e abordada desde o início.

No caso da Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), a forma mais prevalente de leucemia em adultos na Europa Ocidental, este impacto pode ser especialmente complexo. É uma doença de progressão lenta, frequentemente diagnosticada de forma acidental em exames de rotina. Representa cerca de 25% dos casos de leucemia e afeta, sobretudo, pessoas com mais de 65 anos, com maior incidência nos homens.1

Uma das particularidades clínicas da LLC é a sua elevada variabilidade. Em muitos casos, especialmente em fases precoces, não requer tratamento imediato, e é adotada uma abordagem de “vigilância ativa”, apoiada pela evidência científica para evitar intervenções desnecessárias. Contudo, nem todos os doentes seguem o mesmo caminho: alguns apresentam uma progressão mais agressiva e necessitam de intervenção terapêutica mais precoce. Felizmente, os avanços na investigação têm conduzido ao desenvolvimento de opções terapêuticas cada vez mais inovadoras e personalizadas, adaptadas às características específicas de cada caso.

A necessidade de disponibilizar soluções concretas às pessoas que vivem com doenças graves e frequentemente descuradas tem impulsionado novas abordagens na área da saúde. Foi desse compromisso que nasceu a BeOne Medicines: para contribuir, através da inovação e dedicação, para garantir que pessoas com necessidades médicas não atendidas possam aceder a tratamentos eficazes e personalizados, adaptados à sua realidade. Esta missão reflete um caminho que valoriza não apenas o progresso científico, mas também as histórias humanas por trás de cada diagnóstico.

É neste ponto que uma visão mais abrangente e centrada na pessoa se torna significativa. Não se trata apenas de controlar a doença, mas de acompanhar cada fase com empatia, comunicação clara e apoio emocional constante. Neste contexto, a personalização do tratamento torna-se essencial: significa adaptar decisões terapêuticas não só à fase clínica da doença, mas também às características biológicas, perfil genético, comorbilidades e estilo de vida de cada doente.

Personalizar significa tratar cada caso de forma mais precisa, mais eficiente e com maior respeito pela singularidade do indivíduo. Trata-se de avançar para uma medicina mais inteligente, que combina evidência, inovação e sensibilidade. Colocar o doente no centro implica tanto escolher o momento certo para intervir, como selecionar a estratégia mais adequada à sua realidade clínica e pessoal.

Esta abordagem mais humana está já a ganhar terreno em muitos países, através de iniciativas que unem tecnologia e sensibilidade, como a campanha “Palavras Sem Fronteiras”, da BeOne Medicines, que utilizou inteligência artificial para detetar emoções e melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e doentes. Estas ações refletem uma mudança de paradigma: a luta contra o cancro é um esforço coletivo, onde o conhecimento clínico deve caminhar de mãos dadas com o respeito pela experiência individual de cada pessoa.

BeOne (ser um) contra o cancro não é apenas um lema. É um compromisso de unir esforços de todos os setores – profissionais de saúde, investigadores, doentes, instituições, indústria farmacêutica e sociedade – para responder de forma coordenada e humana aos desafios colocados por esta doença. Enfrentar o cancro exige mais do que tratamentos eficazes. Requer uma rede de apoio que garanta cuidados personalizados, dignidade e esperança em cada etapa do percurso.

Neste mês de Sensibilização para os Cancros do Sangue, é essencial lembrar que o verdadeiro progresso em oncologia não se encontra apenas na inovação, mas em garantir que esses avanços se traduzem em tratamentos personalizados e, acima de tudo, acessíveis àqueles que deles mais necessitam.