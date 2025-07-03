Se há algo que 2025 já nos mostrou, é que o mercado de trabalho está longe de estabilizar. Chegados ao fim da primeira metade do ano, torna-se impossível ignorar a velocidade e a profundidade das transformações que estão a revolucionar o setor. Empresas e profissionais atravessam um período de reinvenção, impulsionado por avanços tecnológicos, novas exigências sociais e uma redefinição das prioridades no local de trabalho. O que antes parecia uma realidade distante tornou-se parte do dia-a-dia, desafiando líderes e equipas a adaptarem-se a um ritmo surpreendente.

Neste quadro de transformação acelerada, algumas tendências têm-se destacado pelo impacto direto na dinâmica das organizações. Destaco, de seguida, quatro que considero especialmente relevantes.

1. Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) já não é apenas uma tendência, mas uma verdadeira força transformadora do mercado de trabalho. Mais do que automatizar processos administrativos, a IA está a personalizar a formação, a revolucionar a avaliação de desempenho e a criar novas formas de gestão e colaboração. Este avanço obriga as empresas a irem além do investimento tecnológico: é fundamental promover uma atualização constante de competências e cultivar uma liderança capaz de reinventar processos e estruturas, no sentido de tirar o melhor partido do potencial humano e digital.

2. Saúde Mental e Bem-Estar

O bem-estar deixou de ser um “extra” e passou a ocupar o centro das prioridades estratégicas das organizações. Cada vez mais empresas investem em iniciativas de saúde mental e adotam ferramentas digitais que ajudam a prevenir o burnout, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis. Esta preocupação já não é apenas ética: o impacto do equilíbrio emocional no desempenho, na produtividade e na retenção de talento é hoje inegável.

3. Flexibilidade

A flexibilidade já não é vista como um benefício, tendo-se tornado uma exigência dos profissionais, que valorizam cada vez mais a autonomia e o equilíbrio entre a vida pessoal e laboral. O modelo híbrido consolidou-se como o novo normal, levando as organizações a reinventar o papel do escritório. Hoje, o espaço físico de trabalho assume uma função muito mais estratégica, sendo um ponto de encontro pensado para a colaboração intencional, a criatividade e a integração das equipas, respondendo às necessidades e preferências individuais. Num mercado tão competitivo, quem não oferecer flexibilidade arrisca-se a perder a capacidade de atrair e manter os melhores profissionais.

4. Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertença

Surpreendentemente – e pela negativa – o impacto das tendências políticas nos programas de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertença (DEIB) tem sido cada vez mais visível. A polarização política e o avanço de movimentos conservadores têm influenciado o espaço dado às iniciativas de inclusão, levando muitas empresas a rever ou mesmo recuar em compromissos anteriormente assumidos nesta área. Depois de anos de avanços significativos, especialmente entre 2020 e 2022, assiste-se agora a uma retração inesperada e preocupante, frequentemente justificada por prioridades financeiras ou pressões externas. Esta regressão revela que, em muitos casos, os compromissos eram mais superficiais do que estruturais, expondo fragilidades na cultura organizacional e mostrando que a inclusão ainda não está plenamente enraizada nas estratégias empresariais.

Algumas destas tendências vieram – sem dúvida – para ficar e vão continuar a moldar o futuro do trabalho. A IA manter-se-á como motor de transformação, tornando-se cada vez mais central na redefinição de processos e funções. O bem-estar e a saúde mental, assim como os modelos de trabalho flexível – pelo impacto direto no desempenho e na atração e retenção de talento – dificilmente deixarão de ser foco das organizações. Em contrapartida, temo que as políticas de DEIB possam atravessar um período significativo de retração. Ainda assim, acredito que as organizações que mantiverem este compromisso se irão destacar, tanto em reputação como em resultados.

À medida que 2025 avança, torna-se claro que o futuro do trabalho pertencerá a quem souber equilibrar tecnologia e humanização, encarando cada desafio como uma rampa para crescer e inovar. Este é um momento de grande exigência, mas também de oportunidades únicas para quem demonstrar capacidade de adaptação. Só quem abraçar a mudança com determinação e propósito será capaz de liderar, influenciar e deixar a sua marca num futuro que já chegou.

O Observador associa-se à comunidade PortugueseWomeninTech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade