Já não é de agora que tenho reparado num fenómeno recorrente nas organizações: a necessidade de demonstrar felicidade e bem estar de forma contínua. Gabinetes de happiness, iniciativas internas, posts cuidadosamente ensaiados. Sorrisos programados, entusiasmo perfumado. Tudo para transmitir a sensação de que está tudo bem.

Recentemente, deparei com um exemplo que ilustra bem este excesso. Um líder, num vídeo quase teatral, a entregar um benefício, em forma de notas, a um colaborador. O funcionário, coitado, tentava disfarçar o embaraço, e o líder parecia exibir a própria generosidade. Chamam a isto a tal “Marca Pessoal”. Para mim, é um exemplo da encenação que se tornou comum nas organizações: gestos genuínos transformados em espetáculo para consumo público, sem relação direta com resultados reais.

O problema é que esta narrativa frequentemente não corresponde à realidade operacional. Crises, ajustes de pessoal, decisões estratégicas difíceis permanecem invisíveis, ofuscadas pelo espetáculo de positividade. Quanto maior a exposição, maior a distância entre perceção e realidade.

Não estou a sugerir que é uma espécie de tudo ou nada. O silêncio ou contenção estratégica não é fraqueza. Muitas vezes é disciplina, rigor e execução fundamentada. O excesso de exposição, por outro lado, cria superficialidade, expectativas irreais e uma falsa sensação de normalidade.

O “Gato Preto” desta análise é precisamente esse excesso. Um lembrete de que a verdadeira performance empresarial depende de processos internos sólidos, métricas confiáveis e decisões ponderadas. É aquilo que não se vê mas que sustenta a organização e garante resultados concretos.

Portanto, quando deparar com sorrisos excessivos e gestos perfumados, pergunte-se: não estaremos a confundir espetáculo com realidade? A comunicação sedutora pode ser eficaz mas também enganadora. E é isso que torna este case study do Gato Preto relevante. Pois a realidade empresarial continua silenciosa, concreta e indispensável.