Vem esta crónica a propósito de uma campanha de angariação de fundos criada pela minha filha para ajudar à concretização do sonho do irmão que é o de poder combinar os seus estudos superiores com a prática de futebol a um nível profissional. Infelizmente e depois de muita investigação percebemos que o único lugar no mundo onde essa combinação é programada de forma articulada é nos Estados Unidos. E foi no sentido de juntar os dois projetos num só, que o meu filho se candidatou e que surgiram ofertas por parte de algumas universidades, com bolsas parciais pelo mérito de um estudante atleta que terminou o ensino secundário em Portugal com media de 19 valores em 20, e que integra neste momento uma equipa de formação como jogador de futebol de um clube da 1ª Liga Portuguesa. Uma parte dos seus estudos está portanto, coberta, falta cobrir o resto.

Como pais estamos empenhados em encontrar formas de colmatar os custos de uma educação a este nível. Contudo, a tão curto prazo e no contexto de pandemia, as coisas não fluem tão rápido como seria desejável e necessário para que o David siga já em Agosto próximo. Foi com o pressuposto do enorme mérito já demonstrado por este jovem que a irmã entendeu que devia lançar um GoFundMe na sua rede de amizades com a confiança de que esta formação sirva, tal como a ela lhe tem servido, para inspirar outros jovens a seguir o seu sonho.

O GoFundMe não é muito conhecido em Portugal, mas é mais praticado em contextos internacionais de países desenvolvidos para as mais variadas causas. Neste caso em particular, trata-se da mobilização de amigos para encorajar um jovem bom e bem formado a prosseguir os seus estudos superiores onde seja possível a combinação da vida académica com a prática desportiva de competição.

O impacto desta iniciativa tem-nos surpreendido muito pela positiva. Principalmente aos meus filhos que se emocionam não só com os 5, 20, 100 ou 1000 euros que já lhes ofereceram, mas porque a seguir recebem uma mensagem do doador ou da doadora agradecendo-lhes a oportunidade de fazerem parte deste projeto que é a formação de um jovem que viram crescer e servir de exemplo para muitos outros miúdos, tanto no desempenho académico, como no desporto e até na formação musical.

Hoje porém, recebi uma mensagem que me entristeceu muitíssimo. “Como publicas a tua ida ao cabeleireiro x se a tua filha propõe uma angariação de fundos para o irmão?! As amigas comentam….” Independentemente das condições em que o faço, que por acaso tem a ver com um acordo de reciprocidade publicitária como, de resto, fazem imensos “influencers”, fico surpreendida pela negativa, desta vez, por constatar como culturalmente ainda não estamos preparados para apoiar o mérito. Mais ainda, que civilizacionalmente estamos ainda muito formatados para pensar num modelo religioso onde a caridade, sobretudo aquela que é para os pobres é a única forma de mostrarmos que somos boas pessoas. Faz lembrar o texto “os Pobrezinhos” de António Lobo Antunes onde lemos que “na minha família os animais domésticos não eram cães nem gatos nem pássaros; na minha família os animais domésticos eram pobres. Cada uma das minhas tias tinha o seu pobre, pessoal e intransmissível, que vinha a casa dos meus avós uma vez por semana buscar, com um sorriso agradecido, a ração de roupa e comida.” Não retiro o mérito desta forma de se ser “boa” pessoa, nem acho que devamos negligenciar todos os que precisam de ajuda. Mas entristece-me que a cultura da aposta no mérito das pessoas, por muito que se apregoe a meritocracia, é ainda uma utopia e um cliché para se usar em conferencias da demagogia empresarial e política de gente já de si sobejamente privilegiada, ou seja, que não precisa desta demagogia para coisíssima nenhuma!

Aos 25 anos eu mesma fui recipiente de duas bolsas de estudo quando saí de Lisboa ainda a terminar a escrita da tese de mestrado em Psicologia Social para uma segunda pós-graduação em Estudos Islâmicos e Humanidades que estava a ser inaugurado em Londres nesse ano com especialistas das melhores universidades do mundo nas matérias curriculares que alguma vez alguma instituição académica teria tido! Estando casada, tendo casa própria e até um pequeno automóvel, era preciso que as condições de vida em Londres fossem as mais atraentes possíveis para ter a coragem e a motivação para mudar de país durante 5 anos, e um dia vir servir a sociedade, conforme se estabeleceu no acordo entre mim e a instituição que me convidou. A vontade e o empenho do líder da instituição era tal na minha pessoa, que arranjou todos os meios financeiros para que este projeto se concretizasse. E a aposta era eu, ou seja, as minhas competências e aptidões para seguir este caminho de formação singular nesta área.

Regressada da Universidade de Cambridge onde fiz todo o programa doutoral, com bolsas de mérito atribuídas tanto pela Fundação Calouste Gulbenkian como da FCT, assim como do próprio Corpus Christi College em Cambridge, vim trabalhar para o recém-inaugurado Centro Ismaili como especialista em assuntos islâmicos. Uns meses depois de ter iniciado este trabalho acontece o fatídico 11 de Setembro e desde então até hoje tornei-me não só a referência nacional em matéria de islão e das sociedades muçulmanas nos media e nas instituições académicas e de ensino, como tenho a consciência de ter contribuído em grande medida para que os muçulmanos em Portugal não sofram de grande parte dos estigmas e de desconhecimento como acontece com os muçulmanos noutras partes da Europa ou dos Estados Unidos. Sei que a representação do Islão e dos muçulmanos em Portugal terá beneficiado também do meu esforço no sentido de mostrar aos portugueses e aos fazedores de opinião que somos, na nossa diversidade, uma só nação. Sei que do investimento que em mim foi feito, tanto pelas pessoas que em mim apostaram como do governo português e inglês, só pelo mérito académico e pessoal, têm servido para servir a minha sociedade há mais de 25 anos, quase sempre sem receber nenhuma remuneração. Esta foi a minha forma de retribuição e correu bem, felizmente. Portanto, não recebi as bolsas por ser pobre, mas porque fui merecedora da aposta de gente que anteviu em mim, não obstante os meus defeitos, todas as virtudes para servir a minha sociedade e para fazer a minha parte, mesmo que pequena, para tornar este um mundo melhor.

Aliás, não é esta também a forma de trabalho e operacionalização das ONG e até do Governo? A de procurar parcerias e com doadores que oferecem não porque o Aga Khan, ou a Gulbenkian, ou a Melinda and Gates Foundation sejam pobres, porque não são! As pessoas fazem-no porque acreditam nas causas, nos projetos e nos fins a que se destinam. Eu própria já doei para outras causas também, como jornais nacionais e internacionais que prestam um bom serviço público e que importa que sobrevivam. Foi sempre nesta perspetiva que entendi a iniciativa que a minha filha maior e independente – uma pessoa com responsabilidades profissionais importantes – tomasse. Sei que a base da formação e dos valores que passo aos meus filhos é ao nível da que recebi, e desejo que eles os passem às futuras gerações. Só assim teremos uma sociedade civil robusta, participativa e sustentável. Sei que estou a fazer a aposta certa. Eu e todos os que estão a contribuir para o GoFundme criado pela Hannah para o David. A todos os que ofereceram e que agradeceram a possibilidade de fazer parte deste projeto com os seus donativos, toda a nossa gratidão. Que seja entendida como uma oportunidade; nunca como uma obrigação. Só assim fará sentido, como fez para mim quando foi a minha vez.