(Este texto nasce da adaptação da minha intervenção na sessão de lançamento do meu novo livro “O Governador” na Fundação Calouste Gulbenkian, no passado dia 15 de novembro de 2022)

1 A visibilidade que este livro, “O Governador”, tem tido nos últimos dias tem uma explicação muito simples. Uma explicação que vai além do claro interesse jornalístico das revelações já conhecidas através de diferentes media. E essa explicação está diretamente ligada a uma palavra: SEGREDO.

Vivemos uma política de segredo em Portugal que vai muito além dos segredos formais que estão estabelecidos. É que além do segredo de Estado, do segredo militar, do segredo de Justiça ou de outros segredos definidos pela lei, temos ainda uma política informal de segredo que impede a circulação de informação que caracteriza as sociedades abertas chamadas democracia.

Não sei se é uma herança da nossa cultura judaico-cristã ou se a causa reside numa marca que persiste dos 48 anos de Ditadura.

