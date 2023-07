António Costa e amigos têm razão: os portugueses não estão preocupados com a corrupção, estão preocupados com as condições de vida.

Isto significa que, excepcionalmente, o Governo é influenciado por um cientista social que não está ligado ao ISCTE. Trata-se de Abraham Maslow, o psicólogo que, em 1943, apresentou ao mundo a célebre hierarquia das necessidades.

Resumindo mal-enjorcadamente o artigo da Wikipédia, a hierarquia – representada por uma pirâmide – ordena as necessidades humanas consoante a urgência com que têm de ser satisfeitas antes de se passar ao estágio seguinte de necessidades. Na base estão as necessidades fisiológicas como a alimentação, abrigo, sono, vestuário. Quando estão resolvidas, passa-se ao patamar da segurança física, sua e da família. Depois, as necessidades sociais, de pertença e de relacionamentos afectuosos. Segue-se a auto-estima, o estatuto social, com o respeito dos outros e pelos outros. Finalmente, as necessidades de realização pessoal, em que são tidos em conta imperativos morais. É uma evolução por etapas. Elucidado, leitor? Acredito que não. Eu próprio não estou lá muito, apesar de ter lido o artigo 7 vezes.

