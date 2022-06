Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 O trabalho dos médicos não é fácil; nunca foi. Tal como o dos enfermeiros. É complexo, delicado e de extrema responsabilidade. Exige uma dedicação muito acima ao que é requerido em outras profissões. Bancos de 12 e 24 horas não é para qualquer um e torna-se mais difícil à medida que se envelhece. Trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde não é fácil; nunca foi, mas ficou pior: este tornou-se num sistema centralizado e inflexível, cego às necessidades dos seus profissionais. Ainda por cima insensibilizou-se numa época em que há mais alternativas e o espírito de sacrifício pelo mero espírito do sacrifício se tornou desnecessário.

Marta Temido tentou em cima da hora soluções pontuais para problemas que têm anos e que se agravaram nos últimos seis. A reversão das parcerias público-privadas na gestão privada dos hospitais do Estado foi apenas uma das muitas decisões que afectaram um equilíbrio já de si periclitante. A ministra da saúde tenta agora oferecer medidas pontuais feitas em cima do joelho porque uma solução global e mais abrangente está numa política em que a própria não acredita. Em que este governo ideologicamente não se revê. Perante a saída de médicos do SNS, o BE veio sugerir a imposição de exclusividade ao SNS. Claro que a contrapartida do BE são melhores ordenados. Sucede que a crise do SNS não se resolve com dinheiro, não está nos ordenados; reside na falta de condições de trabalho (uma visita ao hospital de São José em Lisboa é esclarecedora deste ponto), na inflexibilidade, desumanização do sistema que vê os médicos e os enfermeiros, não como o que são, mas como números, técnicos que cumprem objectivos. É curioso que a esquerda, geralmente tão crítica relativamente ao dinheiro, veja neste a única solução para os problemas no sector público.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.