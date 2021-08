1 Sem um líder da oposição credível ou uma oposição minimamente eficiente, a um primeiro-ministro (quase) tudo é permitido. Até levar criar teses económicas ao reino da mais pura fantasia. Vem isto a propósito da última e extraordinária habilidade de António Costa: transformar a baixa taxa de desemprego (6,9% em junho) num milagre económico promovido pelas políticas do seu Governo.

Expliquemos. Na edição de 20 de agosto do Expresso, Costa afirmou: “Foi o sucesso da política económica que adotámos desde 2016 (…) que nos permite chegar hoje e dizer “afinal o desemprego está abaixo, estamos a exportar mais. (…) as empresas investiram mais, como recuperámos o emprego perdido e temos hoje um nível de emprego superior ao da fase anterior à crise.”

Os ministros Pedro Siza Vieira e Ana Mendes Godinho já tinham vendido a tese dias antes de que o baixo desemprego (o Governo chegou a prever uma taxa de desemprego de 10% para esta altura devido á crise pandémica) se devia à “vitalidade da economia”. Siza Vieira afirmou que “o setor dos serviços, o mais afetado pela pandemia, criou só por si mais 100 mil empregos — dos quais 25 mil nos setores do alojamento, restauração e similares”.

No dia seguinte à entrevista de António Costa, um trabalho do Diário de Notícias explicava, contudo, que não será bem assim com base nas contas do Instituto Nacional de Estatística (INE). A criação “impressionante” de emprego só terá sido possível devido ao Estado — e não às empresas. Ou seja, se não fossem os números recorde de contratação pública (aumentou 17% no segundo trimestre), em vez do emprego total aumentar cerca de 4,5%, o mesmo indicador teria caído 3%, segundo cálculos do DN.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isto sem falar do emprego artificial das empresas com créditos em moratória (o total é de 8 mil milhões de euros) que arriscam a fechar as portas após Setembro — data em que terminam as moratórias.

2A Síntese Estatística do Emprego Público do segundo trimestre, publicada a 16 de agosto, reforça os dados do INE interpretados pelo DN. O número de funcionários públicos (administração central e local) cifra-se em 731.258 pessoas — o maior número desde 2011, ano em que Sócrates chamou a troika, e apenas 200 funcionários a menos do que o recorde de 2005 de José Sócrates. São mais 25.774 funcionários públicos do que há um ano.

A crise pandémica explica os mais 7.060 empregos no Serviço Nacional de Saúde, mas não contextualiza totalmente os 8.407 funcionários para as escolas e os 4.399 postos de trabalho da administração local. Com a agravante de que apenas 58% dos quadros da administração central tiveram direito a contrato com termo. Já uma boa parte dos novos funcionários dos serviços municipais ou do sector empresarial local entraram mesmo para o quadro.

Resumindo e concluindo: os 731.258 funcionários públicos já representam 14,2% da população ativa e 15,2% da população empregada. Número que, entafize-se, vão aumentar ainda mais este ano e em 2022. Basta ler esta entrevista da ministra Alexandra Leitão ao Eco.

Pior: o peso da função pública na população ativa e empregada aumentará sempre porque, como o últimos Censos já atestou, Portugal já está a perder a população.

O que nos leva precisamente a uma pergunta básica: com a redução da população em curso (que vai agravar-se nos próximos anos) que sentido faz aumentar significativamente o quadro da função pública? Será que o Governo de António Costa quer que o país seja um país de funcionários públicos, logo inviável por definição?

3 O mais extraordinário, contudo, é que o PS (e o país que vota nos socialistas) parece não aprender nada. Desde que António Costa chegou a primeiro-ministro, foram contratados mais 72.182 funcionários públicos. A receita é sempre a mesma: aumenta-se o quadro da função pública à custa do crescimento económico pensando-se que a economia é uma coisa estática e não algo que funciona por ciclos — depois de uma fase de expansão, segue-se sempre uma fase de contração e de crise.

Com a agravante em Portugal de que as leis laborais que se aplicam à função pública são diferentes das do setor privado. O Estado não pode despedir ninguém do quadro da função pública em caso de crise económica mas as empresas fecham as portas quando ocorre uma insolvência sem solução e os trabalhadores perdem o emprego.

Além do acréscimo orçamental por via do número de funcionários contratados, o Governo está ainda focado em aumentar os salários dos técnicos superiores, tal como António Costa prometeu na entrevista ao Expresso — e algo que fica sempre bem prometer em ano de autárquicas e a dois anos das legislativas. Por outro lado, não esquecer que o aumento do salário mínimo para 750 euros até 2023 — um objetivo do Executivo — tem particular importância na Função Pública

Tudo somado: a discrepância salarial face ao setor privado vai continuar a aumentar, a despesa pública vai subir significativamente nos próximos anos e terá de ser financiada de alguma forma: ou aumentando a receita fiscal por via do crescimento económico ou desviando fundos do Programa de Recuperação Económica ou aumentando os impostos.

É por tudo isto que não deixa de ser irónico que António Costa prometa igualmente descer o IRS para a classe média (cuja a maioria trabalha no setor privado) por via de um acordo com o PCP e o Bloco de Esquerda no Orçamento de Estado para 2022.

4 E irónico porque, como uma vez mais demonstrou na entrevista ao Expresso, o foco de António Costa está nos salários da função pública e no salário mínimo nacional. O primeiro-ministro nunca diz nada sobre o salário médio — a não ser, claro, quando se refere à carreira dos técnicos superiores da função pública.

Obviamente que uma função pública bem remunerada, nomeadamente nos seus escalões intermédios e superiores, é importante porque permite ter um Estado mais preparado. O grande problema é que o Governo não tem qualquer política pública que permita aumentar a competitividade e a produtividade da economia portuguesa e que permita captar investimento internacional qualificado que incremente as exportações. São precisamente esses indicadores que levam a um aumento do salário médio e, consequentemente, do rendimento disponível das famílias.

Criar condições económicas para que o salário médio subisse de forma sustentada e significativa — isso sim é que seria um verdadeiro milagre económico! Algo quase utópico para o atual do PS que parece olhar para o Estado como o único motor da economia — o que terá sempre como resultado inevitável um aceleramento da descida de Portugal para a cauda da União Europeia.

Siga-me no Twitter (@luisrosanews) e Facebook (luis.rosa.7393)