Como havia escrito anteriormente, António Costa dizia, em 2018, que “nós não temos alojamento local a mais, o que nós temos é habitação acessível a menos – a resposta não é limitar e combater o turismo, a resposta é aumentar a habitação acessível“.

Cinco anos depois, o Primeiro-Ministro diz que “uma democracia dinâmica, plural e livre, é uma democracia onde a contradição existe [e] onde há aqueles que se manifestam pelo direito à habitação e os que se manifestam em defesa do alojamento local“.

Neste “dividir para reinar”, António Costa procura ainda colocar os estudantes contra o AL. As 15 mil camas que lhes foram prometidas pelo Governo desde 2018 ainda não foram criadas, mas o Primeiro-Ministro insiste que “é fundamental nós regularmos esse crescimento do alojamento local, também para garantir que há mais habitações disponíveis para o alojamento estudantil“, como se o crescimento do AL não estivesse já regulado, precisamente desde 2018.

Matar o AL não vai resolver o problema da habitação. António Costa sabia-o em 2018, tal como o sabe agora. Porém, como o Governo não conseguiu dar uma resposta efectiva à crise habitacional, resolveu fazer do AL um bode expiatório, atirando as suas próprias culpas para cima dos pequenos empreendedores desta actividade.

A estratégia de António Costa é aparentemente desesperada e perigosa. O Primeiro-Ministro tem a responsabilidade de procurar soluções para os problemas do país, em vez de criar conflitos desnecessários. É essencial que o Primeiro-Ministro de Portugal trabalhe para promover a unidade e a coesão nacional, não para promover a discórdia entre o povo português.

Ao polarizar os temas do direito à habitação e da defesa do alojamento local, insinuando que existe uma contradição entre ambos, António Costa sabe (ou deveria saber) que está a instigar a animosidade social entre os portugueses, muitos deles já revoltados por ver os seus direitos (habitação, trabalho ou propriedade) ameaçados. Os confrontos na recente manifestação pela habitação, bem como cartazes a dizer “Matem o AL” ou “Morte aos senhorios”, devem servir de alerta.

A verdade é que não existe uma contradição entre os temas do direito à habitação e da defesa do alojamento local. Ambos podem coexistir porque grande parte do AL não tem procura para habitar. Por outro lado, o turismo tem potenciado a recuperação das casas antes degradadas, as quais servem também para habitação – há AL que, na verdade, estão arrendados, oferecem camas a estudantes fora do Verão ou têm contribuído para acudir em situações de crise, tais como o realojamento gratuito (ou a preços simbólicos) dos profissionais de saúde, durante a pandemia. O equilíbrio entre ambos é também possível porque já existem mecanismos descentralizados de regulação do AL, instrumentos que cada autarquia pode utilizar e que estão adequados à realidade local. As associações de inquilinos ou do alojamento local não têm polarizado o discurso, sabendo respeitar os argumentos de cada uma. Os próprios empreendedores do alojamento local, bem como os seus familiares e amigos, também são impactados pela crise habitacional.

O que faz falta não é apontar o dedo, mas sim diálogo. O que faz falta são ainda números e estudos que comprovem as acusações do Governo. Ao fazê-las sem provas, António Costa e os seus ministros estão a comportar-se como incendiários.