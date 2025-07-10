“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”

(frase frequentemente atribuída a Albert Einstein)

Foi apresentado (conforme noticiado pelo Observador) e estará em Consulta Pública (em que não participarei porque das últimas vezes que o fiz nem resposta tive) o “Programa Alcateia”, uma nova velha estratégia para conservação do Lobo.

Vai o governo buscar dinheiro ao Fundo Ambiental – quando tem milhares de candidaturas há anos à espera, muitas sem sequer conseguir ainda ter avaliado. Nós deixamos o Luís trabalhar, mas Sr. Primeiro-Ministro então faça-o, porque muito disto ainda vem do tempo dos governos socialistas – para o efeito: 3,3 milhões de euros.

Pode parecer, à primeira vista, muito dinheiro e voluntarismo, mas é uma mão cheia de nada.

Parte irá para pagar as indemnizações por ataques ao gado. Mas onde está a novidade? Já não se fazia isso desde o séc. XX? Já, mas os valores têm que ser atualizados. Pois claro que têm, não pagaríamos hoje e em escudos o valor de 1990, certo? Seja como for, se se mantiverem as regras vigentes e também a burocracia associada, pois então a medida continuará a valer tanto como em anos anteriores. Quanto? Ninguém sabe porque de avaliar o resultado destas coisas, ninguém se lembra.

Do que sobra, haverá incremento de presas selvagens, segundo a notícia com enfoque no Corço. Esta é também ela um previsível sucesso… de fachada: sem os governos mexerem uma palha, é isso que está a acontecer: restritos há 5 décadas a escassos enclaves montanhosos na fronteira com Espanha, primeiro Javalis e depois Corços têm recolonizado praticamente todas as zonas montanhosas do Norte e Centro.

Depois haverá assim umas medidas várias vezes repetidas ou requeridas e cujo alcance ou implementação são duvidosos: o governo vai apoiar com vedações? Isso significa o quê, que teremos Parques e Reservas Naturais (Peneda Gerês, Alvão, Montesinho, Malcata, etc.) com um rendilhado de cercas e vedações? O governo vai apoiar a nível cultural? Pagando uns concertos do Nininho Vaz Maia ou do Tony Carreira? E para esta importante medida de conservação do Lobo – talvez porque sem copos ou palhinhas de plástico – o dinheiro que há anos é gasto desta forma em nome da política ambiental, chega?

Tem que chegar, porque ainda é preciso melhorar o habitat do Lobo (uma espécie sem preferências, já que vive dos desertos de areia do Irão aos desertos de gelo do Alasca) e aumentar a conetividade. Termo pomposo, falta o ICNF explicar como vai fazer isso, se é licenciando mais e mais parques solares, eólicos, minas de lítio, etc. Mais, mesmo que todo o restante dinheiro fosse usado nisto, alguém que saiba o que é um terreno rústico e que tenha noção da dimensão de um hectare (são 10 mil m2) poderá achar que 1 € (um euro) por hectare vai mudar o que quer que seja?

E ainda vigiar mortalidade ilegal, o que, novamente, a GNR já tem como missão há décadas.

Há já muitos anos, não obstante há menos que a maioria destas medidas que o governo agora nos apresenta como novidade, houve uma eliminatória entre o Guimarães e o Barcelona para as competições europeias. Depois de uma tareia no primeiro jogo, o então presidente, Pimenta Machado, prometeu uma fortuna a cada jogador se passassem a eliminatória. A piada da Bola fazia notar que era uma forma de parecer rico sem gastar um tostão. Tudo isto merece uma piada semelhante.

Já agora, e aqui a culpa não é nem do governo nem do ICNF mas sim de uma interpretação abusiva feita ao que são os resultados do último censo, este programa agora anunciado assume erradamente que o Lobo está em declínio (já havia escrito aqui sobre a necessidade dos dados serem lidos com prudência: https://observador.pt/opiniao/o-governo-mata-lobos/).

Vamos, todavia, acreditar que sim, que está mesmo em declínio.

Ora perante isso o que é que o governo se propõe a fazer?

Precisamente o mesmo dos últimos 35 anos cujos resultados conduziram ao tal suposto declínio, porque se os resultados são maus, então o melhor é insistir na mesma estratégia que nos trouxe até aqui…

O que é que Einstein chamaria a isto?

Felizmente para os Lobos o que os governos pensam e fazem vale muito pouco, e a situação hoje é menos preocupante que nos anos 80 do século passado. Tal como o é para Corços, Veados ou Javalis, hoje comuns, mas há umas décadas espécies protegidas. E até para regressos, do Esquilo ao Urso, passando pelo Castor ou pela Cabra-montesa.

Infelizmente para os contribuintes, os governos pensam que sim, ou não pensando, fazem propaganda e derretem uns milhões para fingir que estão a trabalhar, porque, de qualquer forma, os eleitores acreditam que sim.