Dino d’Santiago, cançonetista que descobri quando se filmou a discutir com um chofer de praça, pede um hino nacional “menos bélico, que incentive menos às guerras”. É engraçado o sr. d’Santiago ter formulado o pedido perante uma audiência que incluía personalidades como Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres e Francisco Pinto Balsemão, garantias suficientes de que a rendição seria a atitude de Portugal em qualquer guerra, mesmo aquelas em que nem sequer entrasse. Além disso, o sr. d’Santiago frequenta com agrado a Festa do “Avante!” e, pelas alusões à Rússia, aprecia o tipo de pacifismo que os comunistas adoptaram durante o pacto Molotov–Ribbentrop.

Tais pormenores não me impedem de concordar em parte com o sr. d’Santiago: A Portuguesa é uma tristeza. A ressalva prende-se com o facto de não ser só o belicismo a incomodar-me, e sim o gongorismo tosco da coisa, com “egrégios”, “jucundos” e uma métrica que a partir da segunda, e não por acaso pouco interpretada, estrofe anda às cabeçadas com a melodia (“Desfralda a inviiiiiiicta bandeeeeeira”). A bazófia guerreira foi, com típica originalidade, roubada ao “Aux armes, citoyens” de A Marselhesa, que também emprestou o estilo do título. Para desenjoar das influências, A Portuguesa plagiou generosos pedaços musicais do antigo Hino da Carta, em vigor na monarquia e de que uns 20% da letra é a palavra “Constituição”.

E depois há os versos: “Brade a Europa à terra inteira:/Portugal não pereceu!”, raro momento em que um cântico de exaltação patriótica refere, se bem que para o desmentir, o óbito da própria pátria, “imortal” que fosse. Aliás, o “Levantai hoje de novo” reforça a ideia de que o protagonista do hino é um moribundo que apresentou melhoras, e não uma potência mundial. É quase surpreendente que nos sexto e sétimo versos de uma imaginária quarta estrofe não haja o “Ventilador desligado!/Já respira sozinho, obrigado!”.

Em geral, os hinos nacionais tendem para o foleiro. O nosso nasceu por reacção ao Ultimato dos ingleses, que nestas matérias não têm mais sorte. God Save the King (ou “Queen”, pois num assomo de vanguarda a cantiga é adaptável ao “género”) é uma prece a Deus para abençoar o soberano de um povo que pelos vistos depende pouco de si e do soberano e depende imenso da vontade divina (“Ó Senhor, disperse os inimigos [do rei]/E faça com que caiam/Confunda a sua política/Contrarie os seus truques velhacos”). “Truques velhacos”? Valha-lhes Deus, de facto: antes as “brumas da memória”. Não admira que o autor de God Save the King seja anónimo.

