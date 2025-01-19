Eu estaria no sétimo, oitavo ano quando deu “O Homem Elefante” na televisão. No dia seguinte o filme era lembrado com entusiasmo pelos rapazes na escola, assumindo até que nos tínhamos comovido — uma admissão pouco típica entre adolescentes que gostam de se mostrar mais rijos do que são. Isto terá sido em 1989, 1990. Com cerca de 13 anos tinha visto o filme que mais me impressionara.

No décimo segundo tive três colegas que me deram a volta à cabeça (tenho de escrever só sobre elas num texto à parte) e que, em tanto que me influenciaram, me puseram a ver filmes com mais atenção — a Patrícia, a Filipa e a Rita. A Filipa destacava-se nessa paixão por cinema e costumava adaptar a canção do genérico do Chuva de Estrelas, vinda dos ABBA, para “vivo para o cinema/filmes que vejo/a alegria e o encanto…” Elas guiaram-me num mundo de filmes que desconhecia, muito além do entretenimento.

Quando entrei para Ciências da Comunicação na Nova, em 1995, passei pela área de especialização em jornalismo mas entediou-me a alegada objectividade que os jornalistas devem ter. Mudei para cinema e aí, um pouco menos inculto em matérias fílmicas graças às minhas três amigas do 12º, constatei que o realizador do filme que mais me tinha impressionado pertencia ao cânone. Preferir um filme do David Lynch não me ficava universitariamente mal.

Não aguentei muito na aérea de especialização de cinema porque as minhas inseguranças vieram ao de cima e sentia-me burro ao lado de colegas que tinham crescido a ver o Godard. Era godardcore, como brincava o meu amigo Hugo Sardinha. Acabei em comunicação e cultura, que andava mais no domínio do texto, onde um miúdo protestante como eu se achava mais em casa. Ainda assim, os anos da Faculdade deram-me uma dieta de filmes quase exclusivamente não-americanos que me fez bem.

Ao ser-me aumentada a diversidade fílmica, assisti àquilo que era considerado obrigatório na década de 90 e a uma parte do que era considerado obrigatório no passado. Tive aulas de Filmologia e de Géneros Cinematográficos, entre outras matérias incontornáveis ao assunto. Mas sempre que tinha de escolher o meu filme preferido, não era uma das sensações consensuais daquela década nem um dos clássicos indisputáveis. Continuava a ser “O Homem Elefante”.

Revi-o, claro, armado de mais instrumentos de avaliação formal, agora que estava supostamente mais preparado para entender o grande ecrã. E comovi-me sempre com aquela inacreditável história verdadeira de Joseph Merrick, britânico do Século XIX, feito show de aberração de circo, ajudado por cuidados médicos despreparados para tais deformidades e seguro de que, pelo menos, Deus estava do seu lado. Em tudo o que David Lynch sabia fazer de estranho, o filme via-se de coração aberto por qualquer pessoa.

É óbvio que tinha de ver mais Lynchs. Arrepiei-me quando o “Lost Highway” estreou, espantei-me com a paz do “Straight Story”, apanhei o susto da minha vida no “Mulholland Drive”, entre outras sensações fortes. Vi todos (o “Eraserhead” virou piada durante uns anos entre os meus amigos de Queluz). Quando o David Lynch aparece na cena final do “The Fabelmans” do Spielberg, emocionei-me. Como o vimos em família, fiz questão de tentar explicar aos meus miúdos o gesto maravilhoso que era o David Lynch fazer de John Ford pela mão do realizador mais comercial da sua geração. Uma inesperada lindeza. Lindeza mesmo.

Quinta-feira passada estava na reunião da minha equipa pastoral quando a minha mais velha, a Maria, me liga. Faço por não atender telefonemas durante reuniões mas a mulher e os filhos são excepção. Ela dispara: “Papá, morreu o David Lynch”. Fiquei meio engasgado e desculpei-me junto daqueles que comigo estavam a tratar dos assuntos da igreja. Caramba. O David Lynch… Perdi a concentração para cuidar daqueles santos temas.

Mas a verdade é que se, para mim, há uma cena santa no cinema, ela foi feita pelo David Lynch: nela, o deformado Homem Elefante, que fala com dificuldade, tenta conversar coloquialmente para sugerir ao chefe do hospital que ali deve mantê-lo (aquele hospital não seria para casos tão complicados como o de Merrick). Atrapalha-se e o chefe do hospital, retirando-se, topa a astúcia urdida entre o paciente e o seu médico benfeitor, o Dr. Treves (encarnado imaculadamente por Anthony Hopkins). Do nada, o pobre herói, impecavelmente interpretado pelo John Hurt, irrompe declamando o Salmo 23. O seu doutor, surpreendido, consegue resgatar a circunstância e provar que aquele coitado devia ficar ali no hospital. E a cena santa é o desgraçado ganhar vida nova através da palavra do pastor que nem no vale da sombra da morte nos abandona.

Agradeço a Deus pelo David Lynch. A sua liberdade para a estranheza tocou o coração de um rapazito de 13 anos. Ser cinematograficamente eterno também é isto.