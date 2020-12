Em 1930, Ortega y Gasset deu à estampa A Rebelião das Massas, compilação de artigos que se centram na análise de um fenómeno a que apelidou de “homem-massa.” O filósofo espanhol descreve o “homem-massa” como irracional, medíocre, avesso ao estudo e à sabedoria. Conquanto não possua qualidades que lhe permitam ascender a cargos de poder e a triunfar na sociedade, esta criatura é egoísta e só respeita as suas próprias vontades, o que quer dizer que não lhe importam valores como a honra, o mérito ou o decoro pelas leis e instituições. Publicada numa altura em que Portugal e Itália viviam já em ditadura, e a poucos anos de distância da Guerra Civil Espanhola e da ascensão de Hitler ao poder, esta obra de Ortega y Gasset previne-nos para os perigos e consequências que advêm da progressiva perda de poder das elites intelectuais na Europa, e da subsequente ascensão das massas ao poder. É minha interpretação que, desrespeitando constituições, leis, códigos instituídos, e apenas olhando para o seu próprio umbigo, o homem-massa incorpora a derrota do saber e do bem-comum e a sede cega dos fascismos.

O referido livro de Ortega y Gasset ajuda-nos a perceber o presente, especialmente eventos e fenómenos sócio-políticos que têm ocorrido em países como os Estados Unidos ou o Brasil. Tendo-se a si como o centro do mundo, o homem massa entende que as minorias intelectuais ou políticas que garantiam o normal funcionamento das instituições não lhe servem, visto que num mundo normal, regido por leis e regras que todos respeitam, não há lugar para a sua existência. De maneira a criar condições para o seu sucesso, é necessário romper com o passado, com essa coesão social que existia antes, com os políticos do “pântano”. O apoio do homem-massa, do homem comum, ressentido, a causas populistas e violentas fundamenta-se nesse narcisismo ou vaidade tonta de querer ser aquilo que nunca foi, uma voz ouvida, respeitada. Quando vota numa estrela de reality show como Donald Trump para presidente, não é a crença de que ele é tão bom como os políticos que o antecederam que o instiga, mas a certeza de que a pessoa em que depositou o seu voto cortará com o passado, com uma ordem de coisas injusta, e essa ordem injusta é aquela que apartou o homem-massa de tudo desde o início do planeta.

Não é por acaso que nos últimos quatro anos se tem falado tanto de fake news, que temos sido constantemente assaltados por boatos, mentiras e notícias estapafúrdias. Não causa estranheza que tanta gente se disponha a partilhar rumores e notícias falsas, e que quase dê a vida por um líder que nem sequer se importa com o bem-estar dos cidadãos que nele votaram. O que temos assistido uma vez mais na história é ao triunfo do homem-massa, desse homem que se sente ao mesmo tempo excluído e digno de ter aquela vida que só as minorias privilegiadas têm tido. Para muita gente, partilhar notícias falsas não tem tanto que ver com acreditar nessas mesmas notícias, mas na disseminação de uma mensagem, de uma ideia política relacionada com os seus próprios interesses. Quero eu dizer que a pessoa que partilha notícias falsas muitas vezes sabe que o faz, e sabe que ao fazê-lo está a contribuir para destruir um sistema que abomina, o sistema dos liberais, dos democratas, dos privilegiados que conduzem Tesla e que só compram na Amazon.

Conquanto se sinta abandonado por políticos do passado, o homem-massa aproveita-se de uma sociedade cada vez mais democratizada e abundante para revolucionar a realidade à sua maneira. Talvez seja importante perceber que sem pobreza, sem problemas sociais, não existiria esta atração populista. No entanto, é também relevante dizer que o homem-massa, seja ele do século XX ou XXI, não se satisfaz com meras melhorias sociais ou económicas: ele ambiciona substituir aqueles que, segundo acredita, o impediram de subir na vida. Para substituir os Clinton ou Obama, não interessam os meios, uma vez que os fins representam a vitória do coletivo irracional, da massa violenta que já não quer saber da verdade e que vive num outro planeta no qual a Fox News e outros canais de YouTube lhe contam fábulas e teorias da conspiração para todos os gostos, no qual todos os políticos são corruptos, pedófilos e desonestos. Muitas vezes, o homem-massa procura esses meios de informação, não por estar a ser enganado, mas por desejar encontrar confirmação para as suas ideias e para os seus desejos de cortar com o passado.

O homem-massa do século XXI, de 2020, vota conscientemente na pessoa que conduz o seu próprio espetáculo pessoal, que transforma tudo em circo, que encontra dossiês pejados de teorias alucinantes vindos da Ucrânia, e que contrata advogados que se apresentam em público com tinta castanha a escorrer pela testa, quase numa demonstração de fim de Império. E se lhe perguntarem se prefere continuar a votar no populista ou ter um político que lhe lembre esse passado em que a sua voz não contava, mesmo que esse passado tenha sido bom para os seus compatriotas, o homem-massa dirá que a democracia já não lhe serve, que a única solução agora é o grande líder, aquele de cara furiosa, que parece um de nós, que nem a gramática sabe usar, aquele que já não quer saber de leis.