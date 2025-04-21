1. A vida pública está insuportável, a vida partidária uma paródia, os políticos não cessam de causar espanto e perplexidade; os media transformaram-se em mero ativismo, as televisões são autênticas fábricas de banalidades. Há quem diga que, quando misturados com astúcia, a notícia, o escândalo e o espectáculo dão um negócio poderosíssimo. E a Verdade? A Verdade deixou de ser importante. Estaremos, como nos inícios… a regressar ao caos? Em todo este processo de verdadeiro eclipse da Civilização, dita Ocidental e, outrora cristã, há protagonistas que se destacam; entre eles: o Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa…

O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é mediático, aperaltado e algo aborrecido, por vezes. Ele cria modelos perfeitos e impecáveis, e acena com soluções mágicas (vulgo, subornos) qualquer que seja o problema. Ele cria grupos de seguidores progressivamente mais entrincheirados, e extremados. Com esta maneira de estar na vida, ele gera e polariza círculos e facções, grupos, panelas e panelinhas, não possibilitando qualquer tipo de contraditório, de diálogo, de cedência ou entendimento. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é um dissimulado; ele conhece a fragilidade humana, mas finge não a conhecer; ele sabe que todos falham, que todos cometem erros… mas publicamente aponta o dedo, frequentemente de forma selectiva, e age como se não o soubesse.

2. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é um puritano rígido e intransigente, é um fariseu de vida dupla; ele acusa energicamente os outros mas, na sua vida privada, faz pior. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é um enganador profissional; ele sabe perfeitamente que é a Verdade que nos fará livres (foi isso que os seus pais lhe transmitiram), mas tem a ousadia de subverter a ordem das coisas dizendo que, afinal, é a liberdade que nos fará verdadeiros. Não satisfeito com tamanha subversão, transforma tal insensatez em autêntico lema da modernidade; pura mentira. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é um manipulador nato; ele gosta de se ajudar a si próprio, dizendo ao povo aquilo que ele quer ouvir: sê quem tu quiseres, vais mudar o mundo (particularmente dirigido aos jovens), tens direito a sonhar; tens o direito àquilo de que mais gostas; tens o direito à paz, à saúde, à felicidade, etc, etc. Lamentavelmente, este idealismo típico do “homem prometeico”, e tão irresponsavelmente apregoado pelas ideologias modernas conduz, na esmagadora maioria dos casos, à infelicidade, e a um contínuo e permanente estado de frustração. E qual o resultado? Multidões de gente insatisfeita, com distúrbios, desordens, vazio existencial; gente alienada, com cegueiras, paixões e fanatismos. Veja-se como as clínicas psiquiátricas (saúde mental) se transformaram num dos grandes “negócios” da actualidade.

3. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… é astuto; como ele sabe que não consegue cumprir aquilo que promete vai dando ao Homem gomas, rebuçados, almofadas (vulgo, subornos), sob a forma de supostas conquistas e liberdades individuais: liberdade para romper os laços familiares e abandonar a família, a mulher ou o marido; liberdade para eliminar o filho dentro do ventre materno; liberdade para drogas e outras adições; liberdade para mudar de sexo; liberdade para fazer do casamento e da família aquilo que a sua imaginação ditar, liberdade para romper com quaisquer tipo de laços e vínculos, etc., etc. E, como perante tão atractiva promessa de “paraíso na terra”, o Homem não consegue, afinal, alcançar a felicidade que a mesma prometia; como, entretanto, este Homem envelheceu e já não tem amigos, como a família (ou o que resta dela) o abandonou, como tem mágoas, dores, aflições; como vai ficando senil, gasto, um fardo, é-lhe então dada, finalmente, a suprema liberdade para se… suicidar; eis a eutanásia! Estamos perante a liberdade pervertida, negativa, vivida como valor absoluto, sem limites, sem discernimento moral, sem verdade. Este sonho individualista, autossuficiente, “prometeico” do suposto super-homem moderno é uma versão diabólica da natureza humana, patética e desesperada que nega, lá está, a verdade das coisas (somos, como dizia o sábio, “seres frágeis, dependentes, que nos fortalecemos através de vínculos e do reconhecimento daquilo que verdadeiramente somos”). Toda a desconstrução e desmantelamento de instituições humanas milenares, verdadeiros pilares da civilização; toda a subversão da ordem política, social, religiosa, humana, em curso… está a conduzir o homem à sua autodestruição. Os resultados, que as teimosias e cegueiras ideológicas (e outras) não permitem porventura ver estão, contudo, bem à frente dos nossos olhos.

4. O Homo Politicus-moderno-comentador-especialista-candidato a qualquer coisa… alimenta-se e potencia um falso conceito de liberdade, o qual, deixou de estar ligado à capacidade de discernimento que o Homem, pela sua própria natureza, tem para saber o que é o bem e o mal, para saber e descobrir o que é a verdade das coisas. Vivemos tempos obscuros; tempos de dissolução dos valores que outrora nos mantinham, apesar das naturais e saudáveis diferenças, mais unidos; todas as hierarquias, todas as referências e símbolos de autoridade (autoridade não é autoritarismo) foram demolidos. Os modelos que as ideologias modernas propõem estão a conduzir o Homem ao abismo, à voragem, ao vazio, à falta de sentido. Os resultados, que as teimosias e cegueiras ideológicas (e outras) não permitem porventura ver estão, contudo, bem à frente dos nossos olhos.

Quando o Homem se revolta e luta contra si mesmo, quando o Homem quer viver contra aquilo que é a sua essência, contra aquilo que é a sua própria natureza… vai acabar por se autodestruir; já o alertava C.S. Lewis no seu profético livro “A Abolição do Homem”.