Para uns, parecerá muito; para outros, pouco. Faz, daqui a dias, dez anos que Pedro Passos Coelho cometeu o mais imperdoável dos pecados em política: ganhar sem matar o adversário.

Foi a 4 de Outubro de 2015 que, depois de quatro anos essencialmente passados a executar o tremendo memorando de entendimento de assistência financeira a Portugal, muita contestação nas ruas, uns quantos erros de comunicação e quando nem o mais optimista dos seus apoiantes imaginaria o povo a votar nele depois de tantos sacrifícios infligidos, Passos mereceu, de novo e contra todas as apostas, a confiança e o respeito da maioria dos eleitores. Depois de António Costa ter assaltado a liderança do próprio partido por Seguro só ter vencido umas Europeias “por poucochinho”. Depois de uma campanha eleitoral sobranceira e negligente do PS que acabou com testemunhos falsos em cartazes, fabricados na oficina da junta de Arroios, a darem tiros nos pés das próprias governações socialistas.

Só que a maioria de Passos não chegava para ser absoluta. E Costa não perdoou. Afinal, se o perigo da fera ferida era válido na selva, porque não em política?

O que se sucedeu foi penoso – ainda é. Inaugurou-se uma era de rancor, calculismo e oportunismo talvez nunca vista na democracia portuguesa, em que se governa, apenas e exclusivamente, para não perder. Governar realmente, definir políticas, reformar, querer mudar o que quer que seja, pensar nas gerações futuras, tornou-se uma espécie de memória de uma época distante, que hoje só o mais ingénuo dos românticos se deixará apanhar a defender em público.

Durante um tempo, a direita não soube o que fazer ao seu líder, aquele que, no fundo, não ganhara nem perdera, e lá o foi deixando ficar, à espera de perceber se ainda seria ele, ou não, o seu passaporte de regresso ao poder. Quando por fim compreendeu que não, quando o Presidente que Passos não queria o deixou cozer em lume brando, e o próprio cometeu uns quantos erros de cálculo avisando para um “Diabo” que, afinal, nunca veio, livrou-se dele, como uma peça de roupa ou de um automóvel que, um dia, chegou a ser muito útil, mas agora já não servia.

Nos anos seguintes, Passos tornou-se tóxico; o “passismo” algo como uma ilusão de óptica que, no fundo, nunca existira. O PSD de Rui Rio afastou-se dele como de um parente caído em desgraça ou uma marca de sapatilhas de um atleta envolvido num caso de doping. Passos tornou-se um nome citado apenas pela esquerda, em momentos cirúrgicos, para agitar como a ameaçadora lembrança de um papão.

Mas os tempos mudam, e embora o façam de uma forma inevitavelmente lógica, parecem continuar a não deixar de nos surpreender. E assim, eis que, passados os anos da condenação ao ostracismo, Passos foi de inominável a totem sebastiânico, já não apenas citado e lembrado sem pavor, mas olhado como o único que poderia unir as direitas. A sua ministra das finanças, Maria Luís Albuquerque, é hoje comissária europeia; o seu ministro da economia, Álvaro Santos Pereira, governador indigitado do Banco de Portugal; o seu ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado. O seu ministro da saúde Paulo Macedo, é Presidente da Caixa Geral de Depósitos; o do ambiente, Jorge Moreira da Silva, Subsecretário-Geral das Nações Unidas; o seu assessor, Miguel Morgado, uma das vozes mais ouvidas e respeitadas à direita no comentário político nacional; e até António Costa, o opositor que Passos bateu, mas não matou, é agora Presidente do Conselho Europeu.

Mas e Passos? Onde está Passos? O que sente? O que pensa? O que quer? Onde se situa? Por quem se sente representado? Ou não se sente representado? Continuado? Negado?

O homem que livrou Portugal da troïka, de Sócrates e de Ricardo Salgado e que permitiu que tivéssemos passado do estrangulamento financeiro à situação relativamente benigna em que vivemos na última década prefere, hoje, remeter-se ao exílio auto-imposto e a uma suposta retirada de cena da vida política activa que só temos de compreender e respeitar. Sucede, porém, que essa saída de cena tem ocasionais momentos de interrupção, e que o silêncio a que, alegadamente, se votou é, amiúde, demasiado ruidoso, e que não é crível que o próprio Passos não entenda isso.

Passos representou, em tempos, a esperança da ala mais liberal do PSD, aquela que sempre acreditou que o único caminho possível para Portugal é um com menos despesa pública, menos dívida, menos impostos, menos Estado e mais liberdade para a iniciativa privada – não por acaso é durante a sua orfandade que nasce a Iniciativa Liberal. Nos últimos anos, porém, Passos optou por fazer as suas poucas aparições públicas em ocasiões de apoio a causas conservadoras, lançamentos de livros conotados com figuras e discursos vindos de uma direita mais tradicional, ou mesmo decidindo criticar abertamente o seu partido pela posição em relação à eutanásia. De cada vez que deixa André Ventura ser fotografado ao lado dele, ou à conversa, ou que Ventura, uma, e outra, e outra vez, use o seu nome como trunfo eleitoral e se reclame, no fundo, seu herdeiro político, Passos não está em silêncio. Mesmo que não abra a boca. Sobretudo quando não abre a boca.

Mas, há dias, quando em mais uma peculiaríssima escolha, fez uma aparição pública para apoiar um candidato de 19 anos à presidência da junta de Aveleda, freguesia de 1200 habitantes em Vila do Conde, Passos foi mais longe. Questionado pelos jornalistas se o incomodara a referência de Ventura que, no anúncio da sua própria candidatura à Presidência da República, disse que o seu candidato era Passos, mas que, como este não avançava, ia ele no seu lugar, Passos decidiu explicar que não. “Porque é que eu havia de ficar incomodado com alguém que diz que votava em mim e me apoiava sempre que me candidatasse? Não estou a ver porque é que havia de ficar incomodado”.

Passos não está a ver. Mas nós podemos dar uma ajuda. Podia ficar incomodado porque isso prejudica directamente a candidatura do seu companheiro e candidato apoiado pelo seu partido, Luís Marques Mendes. Podia ficar incomodado porque, embora partilhe com ele, pelos vistos, pelo menos alguns valores sociais, Ventura defende ideias economicamente desastrosas para o país, como a expulsão dos imigrantes, a nacionalização da TAP ou a subida de todas as pensões para o nível do salário mínimo, medida que, só por si, custaria mais do que o orçamento de praticamente todos os ministérios da República, ou até – e se isto não melindra Passos, caramba, como o homem mudou – um imposto adicional sobre os lucros da banca para pagar as rendas na habitação. Mas sobretudo, dizemos nós, podia ficar incomodado por ter passado de esperança liberal, ou ao menos social-democrata em Portugal, para troféu de caça, exibido sem pudor nem contraditório, pelo populismo reaccionário. Incomodado que alguém pensasse que o faz por vingança de um PSD que, um dia, o abandonou.

Mas, se nada disto o incomoda, então, estamos conversados. O resto, como dizia o outro, é silêncio. E, portanto, ruído.