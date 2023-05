O teatro medieval nas suas obras de devoção preocupava-se com o destino dos seus espectadores. Ir ao teatro era, nessa medida, pensar se o espectador ia depois para o Céu ou para o Inferno. Hoje tudo isto pode parecer absurdo e a nossa vida cultural funciona em grande parte como um fim em si mesmo. O melhor que pode acontecer na sala de espectáculo é lá dentro, e não a possível influência que daí vem para o que suceder depois de sairmos dela. A arte é um ciclo completo, parece.

Vivemos num mundo mais simples. Ir ao teatro é apenas ir ao teatro. Mas nem sempre foi assim. O que aqui se fazia valia também na medida em que participava directamente naquilo que faríamos na vida depois desta. No fundo, duas vidas se viviam só por se estar vivo: ao vivermos esta vida, indo, por exemplo, ao teatro, estávamos também a participar no processo de escolher ir para o Céu ou para o Inferno. Se tivermos isto em conta, confirmamos que a Idade Média oferecia um inesperado e valioso multi-tasking. Nunca se estava a fazer uma coisa apenas.

Quando a pessoa lê Gil Vicente, também é isso que está em causa. Em toda a exuberância das suas farsas reside um jogo em que o divertimento é sempre muito sério. O fingimento do espectáculo é igualmente uma questão de vida ou de morte. Podemos reconhecer que o palco vivia muito perto do púlpito, até quando servia para criticá-lo. Não quero idealizar essa época mas, no reconhecimento de um papel comum entre peça e pregação, talvez ambas conseguissem ir até onde hoje receamos chegar: a um palco que sabe repreender e a um púlpito que sabe representar.

