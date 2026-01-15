Fui ao escritório consular em Frankfurt tratar da ativação do meu novo cartão de cidadão. Na sala de espera – espera curta, como sempre tem sido a minha experiência aqui –, folheio o “PT Post”, um jornal concebido para os emigrantes portugueses na Alemanha. Sou chamada, e enquanto a senhora que me atendia esperava por resposta do software, falámos sobre as eleições. Comentei a notícia recebida num grupo do WhatsApp de portugueses em Frankfurt, de que não havia sido possível ter uma mesa de voto no escritório consular, “paciência, voto por correspondência, então”. A senhora olhou-me com surpresa, “Não! Nas eleições presidenciais tem de se votar presencialmente!” Perguntei porquê. Não sabia, mas sabia que eu não devia esperar um boletim por correio que nunca chegaria. “Mas então temos todos de ir a Estugarda?…” uma vez que é o consulado a que Frankfurt pertence. “Sim, não foi possível termos mesa de voto aqui porque teríamos de ter os nossos próprios cadernos eleitorais” naturalmente, pois senão seria possível a duplicação de votos. Acenei que sim, que compreendia, pois não queria embaraçar aquela senhora que é para a nossa comunidade em Frankfurt a primeira cara da embaixada, e que nos trata sempre bem e atenciosamente. Despedi-me ainda com o jornal na mão que lera na sala de espera, “posso levar?” Podia.

Na secção “Política” deste jornal vinha a notícia “CNE quer combater a abstenção que é muito elevada no estrangeiro”. Para o efeito, abriram o “Concurso Público n.º 06/2025/CP/CC – Campanha de esclarecimento cívico no âmbito da eleição do Presidente da República 2026”. Parece que “[n]o estrangeiro, a mensagem visa combater a forte abstenção que tem caracterizado a participação dos eleitores emigrantes, que nas últimas presidenciais (2021) atingiu os 98,12%”. A notícia diz ainda que a Comissão Nacional de Eleições “pagará até 450 mil euros” por esta campanha. Senti uma imensa revolta após a leitura.

A tese do meu mestrado foi principalmente de sociologia eleitoral, onde perguntava se a abstenção fere a democracia, e onde respondi que não desde que haja uma sociedade civil forte, isto é, onde a participação para-eleitoral (participação que não o voto, ou seja, e mal resumido, o associativismo, a participação em petições, manifestações, baixos-assinados e afins) seja grande parte da vida democrática do país. Não consigo evitar ser pela primeira vez na vida uma abstencionista, mas consigo evitar ser adicionalmente “abstencionista para-eleitoral”. Daí, este texto.

Não adiantará investir meio milhão de euros em campanhas de sensibilização para o voto enquanto não se resolver o problema com que se deparam as comunidades portuguesas no estrangeiro: falta de flexibilidade na formação de mesas de voto.

Para quem se indagar sobre a dificuldade em obter cadernos eleitoral para mesas de voto em escritórios consulares, vou explicar sucintamente o não-problema que é. Quando emigramos, precisamos registar-nos na freguesia onde estamos a viver. Em seguida alteramos a morada no cartão de cidadão, onde recebemos informação sobre o nosso recenseamento. Repito: Damos informação ao país que nos acolhe e ao país de origem sobre o nosso paradeiro. Não há motivo para não ser possível constituir uma mesa de voto num escritório consular que concentra a informação sobre os emigrantes sob sua jurisdição e onde, ainda por cima, há voluntários (não sei se no sentido integral do termo, mas suspeito que sim) para a integrar (sobre isto discorria o tal grupo de WhatsApp).

São duas horas de comboio de Frankfurt a Estugarda e um bilhete custa entre 15 e 35 euros. Bom, duas horas dentro do comboio, acresce a deslocação até às, e das, estações. Votar quando se vive em Frankfurt e se está forçado a votar presencialmente, custa pelo menos 4 horas e 30 a 70 euros. Não é dramático, eu sei, mas não é normal. O leitor faça por favor o exercício de fechar os olhos e organizar o seu fim-de-semana para despender entre 4 e 5 horas para ir votar e desembolsar o necessário para um bilhete. Não, para dois, se houver um cônjuge também eleitor. Desculpe, três, se quiser instigar o filho português nascido na Alemanha a manter laços culturais com Portugal. Pelo menos 4 horas e no mínimo 90 euros.

Seria um outro texto explicar porque é que, do meu ponto de vista, é importante que as comunidades portuguesas continuem a participar das eleições em Portugal. Pode ser que me enfureça com um próximo artigo no “PT Post”.

Infelizmente, e como sempre no que toca à abstenção eleitoral, os cães ladram e a caravana passa. Este e outros barulhos impõem-se em altura de eleições para esmorecer de seguida sem que nada tenha sido feito para resolver o problema. Desculpem, fez-se sim: um investimento inútil de meio milhão de euros.