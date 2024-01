É uma coisa estranha. Já me questionei se será problema de vista ou do malandro do algoritmo. Tem-lhe acontecido o mesmo? Há para cima duma semana que não vejo o Partido Socialista queixar-se de perseguição da justiça. Estará tudo bem? Alguém ligue para o Largo do Rato, não vá Carlos César estar preso debaixo de algum móvel pesado e não conseguir ligar para um órgão de comunicação social. Ou Augusto Santos Silva ter-se trancado acidentalmente na casa de banho. É que uma pessoa habitua-se à teoria da cabala e, depois, sente a falta. Então, a justiça acorda, mete-se num avião e vai à Madeira “derrubar” autarcas e “interromper” governos democraticamente eleitos? Do PSD e do CDS? Em véspera de eleições no país? E o que é que fazemos às nossas teorias da conspiração? À sessão semanal do “Ana Gomes acusa”? “Às lambadas do Ascenso”? “Às indignações de Manuel Alegre”?

Atenção, caro leitor. Não acredite logo em tudo o que vê. Isto podem ser tudo manobras de diversão. Para fingir que ninguém está acima da justiça, está a ver? Então, os fulanos estão lá na Madeira no bem-bom e levam com aviões de guerra? Aviões de guerra? Meninos. Haviam de apanhar com parágrafos, para verem o que era bom! Com as letrinhas todas ali, umas a seguir às outras, escritas em comunicados com pontos e com vírgulas, mesmo para doer, mesmo para dar espectáculo para as televisões!

Nisto, quase não se falou do camarada José Sócrates, outra vez a ser perseguido por juízes e jornalistas. Um mártir socialista que só não é o original porque, como lembrava recentemente João Miguel Tavares em crónica no Público, desde pelo menos o caso Casa Pia, há mais de 20 anos, que o PS se queixa, já então pela voz do inefável Augusto, da “organização do sistema de justiça”, de uma “verdadeira conspiração de extrema-direita contra o Estado democrático” e de uma “fortíssima operação de intimidação a todos quantos queiram exercer o seu direito de actividade política”. E “Quem investiga a investigação?”, questiona. Sim, quem? Isto agora a justiça é livre? Ninguém lhe põe a mão?

