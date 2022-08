Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os riscos energéticos que se colocam à Europa depois do verão são importantes, mas não são impossíveis de superar.

A redução das importações energéticas vindas da Rússia pode ser difícil de gerir no próximo outono e inverno, principalmente para a Alemanha, que é um dos países europeus com maior dependência da energia russa. As autoridades alemãs têm mesmo vindo a alertar para a eventual necessidade de parar algumas produções não essenciais, se se agudizar significativamente a crise energética.

Mas a Alemanha não é caso único. Por isso, entre outras medidas para enfrentar o próximo inverno, os Estados-Membros aprovaram uma proposta da Comissão Europeia para reduzir o consumo de gás em 15%, com exceção dos Estados-Membros que não têm ligações ou têm reduzidas ligações energéticas ao resto da União Europeia.

Todavia, se a severidade dos riscos no curto prazo não deve ser depreciada, também é verdade que se prevê, no médio e longo prazo, que as tendências no que diz respeito à dependência energética na Europa sejam positivas.

