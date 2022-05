Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vitória da Ucrânia no Festival da Eurovisão vai dar mais um sinal inequívoco do apoio da população europeia à justa causa da Ucrânia perante a agressão do ditador Putin.

Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e mesmo durante a guerra não era possível obter informação fidedigna e em tempo real sobre as atrocidades cometidas por Hitler. No entanto esta dificuldade não desculpa a cobardia e incapacidade de liderança de políticos como Pétain ou Chamberlain, relativamente aos quais a História veio demonstrar mais uma vez a relevância do conhecido provérbio popular “quem muito abaixa a cabeça acaba mostrando a calcinha“. Nessa altura, como hoje, a coragem e a inteligência que se exige aos líderes políticos de antecipar riscos e agir preventivamente em vez de remediar ao sabor dos acontecimentos teria certamente evitado muitos horrores e sofrimento.

Em 2022 é muito mais fácil estar do lado certo da História. A tecnologia combinada com a liberdade de expressão permite-nos ver e testemunhar praticamente em tempo real o que está a acontecer no mundo. Permite-nos formar opinião e escrutinar as evidências com critérios objetivos e científicos. Permite-nos, neste caso de modo inquestionável, identificar Putin como o agressor, o violador da ordem internacional, dos direitos humanos e o responsável por crimes contra a humanidade.

Esta evidência não seria no entanto de per si suficiente, não fora a coragem de um Homem, Vladimir Zelenski, que, pelo exemplo, conseguiu mobilizar todos os países ocidentais onde a liberdade continua a ser um valor inquestionável a apoiar ativamente a Ucrânia, não adotando as estratégias dos Pétain’s deste mundo que se refugiam sempre em argumentos egoístas de prudência de curto prazo que sistematicamente conduzem a maiores horrores e sofrimento no longo prazo, ou de oportunistas sem princípios que olham para o tabuleiro de guerra apenas como um jogo geopolítico.

Combater a injustiça e o horror de uma invasão não provocada não é negociável e cabe-nos a todos como cidadãos responsáveis do mundo colocarmo-nos decididamente do lado certo da História e não ceder a chantagens apocalípticas que acabarão por acontecer de qualquer maneira se não formos determinados.

Alguns facebookianos da treta imediatamente começaram a dizer que a vitória da Ucrânia na Eurovisão foi manipulada, fraudulenta e vergonhosa. Se bem que não mereçam um segundo de atenção, é importante desmontar argumentos incompetentes e facciosos de pessoas que só defendem a democracia quando o resultado lhes agrada:

A votação consiste em dois conjuntos de votos, cada um com o peso de 50%, sendo o primeiro conjunto correspondente a júris nacionais de especialistas e o segundo conjunto aos votos nacionais do público, expressos país a país, exatamente da mesma forma, atribuindo pontos às 10 canções preferidas por ordem decrescente de preferência (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos), não podendo nenhum país atribuir votos a si próprio.

Saudemos assim a Ucrânia e faço votos para que a vitória na eurovisão ajude o povo ucraniano a manter uma atitude positiva e determinada perante uma agressão cruel baseado em mentiras!