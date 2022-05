Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Li no outro dia, na revista Current Affairs, uma entrevista de Noam Chomsky (“Noam Chomsky on How to Prevent World War III”) a propósito da guerra da Ucrânia. Não me surpreendeu nada. É verdade que condena Putin e elogia Zelensky. Mas o grosso da entrevista é ocupada pela denúncia ininterrupta dos Estados Unidos como causa de todos os males do mundo, como se estes fossem os únicos agentes verdadeiros na política internacional e todos os restantes países se limitassem a uma posição reactiva. O que, traduzido numa outra linguagem, significa que apenas aos primeiros se pode verdadeiramente atribuir culpa no que quer que seja. Os outros, dada a sua essencial passividade, são, por definição, inocentes.

Nisto, Chomsky não é sem dúvida original: muita outra gente diz quase o mesmo. A singularidade de Chomsky, uma singularidade que não cessa de me espantar, é outra. Consiste ela no facto de esta visão das coisas, desenvolvida numa extraordinária quantidade de livros, iniciada com a publicação, em 1967, de A responsabilidade dos intelectuais, conviver com uma obra riquíssima no campo da linguística e da chamada filosofia da mente. Não sou linguista, mas as hipóteses de Chomsky sempre me pareceram fascinantes e os seus trabalhos com maior incidência filosófica, que prolongam tais hipóteses, são, quase sem excepção, admiráveis. Como é que o Dr. Chomsky se pode transformar, quando muda de objecto de pensamento, quando passa da linguagem e do pensamento para a coisa política, no Sr. Noam? Que poção ingere ele? A poção deve ser fortíssima, porque o seu caso não deve ser confundido com o dos inúmeros cientistas que, brilhantes nos seus domínios, erram colossalmente em matéria política, por não perceberem a especificidade deste último objecto. O caso de Chomsky é muito mais radical, porque há método no erro. O Sr. Noam não é menos metódico e sistemático do que o Dr. Chomsky. Quer dizer: é muito metódico e sistemático.

Vejamos um pouco a entrevista. O que nos diz o Sr. Noam? Como escrevi antes, não nega a malfeitoria de Putin nem a dignidade de Zelensky. Mas ambas devem ser enquadradas num contexto mais vasto, até porque a Ucrânia não é a única crise no mundo, e esse contexto é dominado pela exclusiva actividade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são constitutivamente agressores. Veja-se Hiroxima. Vejam-se as brincadeiras das crianças em que os cowboys perseguem os índios. Veja-se a Ucrânia, onde os Estados Unidos “combatem a Rússia até ao último ucraniano”, conduzindo à destruição da Ucrânia e ao encaminhamento do mundo para uma guerra terminal. That’s us. Se os Estados Unidos fossem um país livre, isto não seria assim – mas não são, e não o são desde a Declaração de Independência. E, não o sendo, repetem a barbárie do seu predecessor na dominação imperial, a Grã-Bretanha, os horrendos crimes que a Grã-Bretanha cometeu durante séculos. No “Sul Global”, esta maléfica actividade não escapa a ninguém. Quando Biden apelida Putin de “criminoso de guerra”, o “Sul Global” ri-se, porque ele é exactamente isso mesmo. O “Sul Global” sabe o que se passa “nesta incivilizada e barbárica área do mundo que é a da Europa e dos Estados Unidos”. Estes últimos, particularmente, possuem o mundo e, por possuírem o mundo, podem levar a sua agressão e a sua violência a qualquer lado, inclusivamente ameaçando a Rússia, essa mesma Rússia que, através de Putin, ofereceu de bandeja aos Estados Unidos o seu mais desejado manjar: a Europa.

Esta maneira absoluta de pensar conhece excepções quando não se trata dos Estados Unidos. Assim, russos e ucranianos devem entender-se, e os segundos devem fazer cedências. Magicamente, aqui o estilo de pensamento sofre uma alteração e o Sr. Noam salta para um registo de razoabilidade política admirável. É preciso, diz ele, “prestar atenção à realidade do mundo”. É um luxo que ele a si próprio se oferece quando não está ocupado a enumerar sistematicamente os exemplos da actividade dessa causa única do mal que são os Estados Unidos. A tal “atenção à realidade do mundo” deveria levar os ucranianos a aceitarem a “neutralização da Ucrânia, algum tipo de acomodação para a região do Dombass, com um elevado nível de autonomia, talvez no contexto de alguma estrutura federal da Ucrânia, reconhecendo-se que, goste-se ou não, a Crimeia não está em cima da mesa”. O realismo manifesta-se aqui no seu máximo esplendor. Diz o Sr. Noam que podemos não gostar de furacões, mas o problema não se resolve decretando que não reconhecemos a existência de furacões. Proclamações heróicas sobre os furacões não nos levam a lado nenhum. Moral da história: é preciso capitular face aos russos.

Apreciar-se-á a mudança de registo quando se passa da condenação incondicional dos Estados Unidos, que não conhece excepções, ao realismo extremo que sanciona a fatalidade da invasão russa. O realismo é, obviamente, uma consequência da condenação sistemática. Sugerir a capitulação da Ucrânia é uma maneira de explorar aquilo que aparece como uma possibilidade de pôr em cheque a suposta causalidade única dos Estados Unidos. A invasão russa só pode assim ter um lado bom, por mais condenável que o autor a diga ser: o representar uma reacção contra a barbárie global dos Estados Unidos, mesmo que haja o risco de, falhando a solução realista que propõe, os Estados Unidos saírem mais uma vez vencedores.

Podemos agora voltar à questão do filtro que o probo e brilhante Dr. Chomsky absorve para se transformar no terrível Sr. Noam. Quanto a mim, não há grandes dúvidas sobre a sua natureza: é a própria exigência de sistematicidade. O Dr. Chomsky procura pensar a política com o mesmo tipo de sistematicidade que usa para pensar a linguagem, com a ambição de fazer sentido de tudo. Estou convencido, de resto, que seria possível estabelecer analogias esclarecedoras entre as operações que a gramática generativa descreve e o processo de que Chomsky se serve para detectar o modo como a causalidade única dos Estados Unidos se manifesta no mundo. Acontece, no entanto, que a compreensão da vida política não é receptiva a tal sistematicidade. O que no primeiro caso é uma virtude teórica é, no segundo, algo que raia o delírio paranóico. Ao tentar exportar a sistematicidade que usa na linguística para o domínio da política, o Dr. Chomsky transforma-se no Sr. Noam.

No fundo, Chomsky comete o pecado de não ter em conta uma velha lição de Aristóteles. Aristóteles escreve que não se pode exigir o mesmo tipo de exactidão – a palavra grega que usa é: akribeia – a todas as disciplinas. A física não possui a mesma akribeia da matemática e a ética e a política não são susceptíveis de uma akribeia comparável à da física. Pretender que há uma akribeia idêntica para todas as disciplinas, lembra ainda Aristóteles, é sinal de ignorância. Em nome da “responsabilidade dos intelectuais”, o grande linguista concebe, apoiado nesta ignorância, um delírio que, sendo impecavelmente coerente (a paranóia apresenta uma coerência indisputável), possui mais afinidades com as Memórias de um nevropata, de Daniel-Paul Schreber, do que com qualquer livro que vise realmente esclarecer-nos sobre a política mundial.