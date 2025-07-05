Portugal encontra-se hoje diante de uma das decisões mais determinantes para o seu futuro económico, ambiental e geopolítico: limitar-se a extrair e exportar minério bruto ou assumir um papel ativo e estratégico na cadeia de valor do lítio, posicionando-se como um dos líderes europeus nesta matéria. A pergunta que se impõe é direta e provocatória: queremos continuar a ser meros fornecedores de matéria-prima ou desejamos liderar a revolução industrial verde do século XXI?

O lítio tornou-se o novo petróleo, não pelo seu valor bruto, mas pela centralidade que assume na reorganização das economias industriais, no desenho das novas cadeias logísticas e, sobretudo, na corrida global pela descarbonização. Sem lítio não há baterias, sem baterias não há mobilidade elétrica, e sem mobilidade elétrica a neutralidade carbónica da Europa até 2050 será um ideal inalcançável. Esta realidade adquire ainda maior urgência num contexto marcado pela guerra na Ucrânia e pela crescente tensão entre os EUA e a China, que expuseram de forma crua a vulnerabilidade europeia no acesso a matérias-primas críticas. Atualmente, 78% do lítio refinado consumido pela União Europeia é importado da China, e mais de 60% das baterias completas vêm da Ásia, o que gera uma nova dependência que poderá ser tão estrutural quanto foi a do gás russo.

Em resposta, a Comissão Europeia aprovou, em 2023, o Critical Raw Materials Act, um instrumento legislativo ambicioso que estabelece metas concretas para garantir autonomia estratégica: pelo menos 10% da extração, 40% da refinação e 15% da reciclagem de matérias-primas críticas devem ocorrer dentro das fronteiras da UE até 2030. Esta meta não é meramente quantitativa, ela é, antes de mais, um imperativo político, económico e climático. E Portugal tem aqui uma oportunidade irrepetível.

Detentor das maiores reservas conhecidas de lítio da Europa Ocidental, com cerca de 60 mil toneladas de reservas comprovadas e mais de 250 mil em recursos potenciais, Portugal já é o oitavo maior produtor mundial. No entanto, quase todo o minério sai do país em bruto, sem qualquer transformação, sem valor acrescentado, sem emprego qualificado associado. Esta realidade deve ser profundamente questionada, sobretudo quando os custos ambientais da extração recaem sobre comunidades específicas e fragilizadas, como as do Barroso, da Beira Baixa ou da região da Guarda. Exportar minério e importar baterias é repetir o modelo colonial de economia, desta vez dentro da União Europeia.

A geologia portuguesa é, de facto, promissora. Os nossos pegmatitos litiníferos, compostos sobretudo por espodumena e lepidolita, têm qualidade competitiva no mercado global. Os custos de produção, embora superiores aos das salmouras da América do Sul, podem ser compensados por estabilidade jurídica, proximidade aos mercados e, acima de tudo, pela incorporação de inovação e sustentabilidade. Tecnologias emergentes como a refinação alcalina direta, que reduz em mais de 30% a pegada de carbono do processo, ou a extração direta de lítio a partir de salmouras geotérmicas, mostram que é possível compatibilizar competitividade com responsabilidade ambiental. Mas para isso é necessário investir em investigação, em talento, em infraestrutura industrial e numa visão de longo prazo.

O dilema ambiental, contudo, não pode ser ignorado nem tratado com leviandade. A exploração de lítio é, por definição, intrusiva. O consumo de água pode ultrapassar os 300 m³ por tonelada de carbonato de lítio produzido. Os resíduos, os sulfatos, as barragens de rejeitos, a fragmentação de habitats e a sobreposição com áreas protegidas, como no caso do Barroso, classificado como Património Agrícola Mundial, exigem soluções concretas e integradas. Não basta mitigar impactos: é preciso envolver as comunidades, partilhar benefícios, garantir transparência total nos dados e respeitar o princípio do consentimento informado. Ferramentas como a mineração subterrânea com preenchimento (backfill), sensores de monitorização ambiental em tempo real e contratos de partilha de receitas superiores a 3% da faturação bruta, como já se pratica na Austrália, devem ser considerados como condição de base, e não como exceção.

Mas o verdadeiro salto qualitativo está na industrialização da cadeia. Portugal tem todas as condições para transformar o seu potencial geológico num verdadeiro ecossistema de valor acrescentado. A localização estratégica de Sines, com o seu porto de águas profundas e acesso a energia renovável abundante, constitui uma plataforma ideal para a instalação de um Green Lithium Hub europeu, um polo industrial dedicado à refinação sustentável de lítio, à produção de componentes para baterias, à reciclagem e ao reaproveitamento de baterias usadas, criando sinergias com setores como o hidrogénio verde e o armazenamento estacionário. O transporte de concentrado de lítio para a China aumenta a pegada de carbono em cerca de 15% por tonelada. Produzir e refinar localmente é não só ambientalmente mais sensato, como industrialmente mais inteligente.

O que está em causa não é apenas o lítio. É a possibilidade de Portugal se afirmar como plataforma de convergência entre política industrial, inovação tecnológica, sustentabilidade territorial e transição energética. É, por isso, essencial a criação de um fundo de transição local, em que cada kWh de bateria produzida em território nacional reverte, parcialmente, para os municípios impactados pela mineração. É crucial implementar um sistema de licenciamento ambiental assente em dados abertos, rastreados por tecnologias de blockchain, que garanta confiança e credibilidade. É urgente fomentar parcerias entre universidades e empresas, com programas de doutoramento industrial em áreas como a catálise, a geometalurgia ou a avaliação do ciclo de vida neste setor. E é, sobretudo, estratégico desenhar uma política ibérica conjunta com Espanha, conjugando os recursos portugueses de lítio com os espanhóis de cobre e níquel, para constituir uma verdadeira cadeia industrial independente no sudoeste europeu.

O tempo da hesitação passou. A oportunidade de liderar a nova economia de baixo carbono não se repetirá. O país deve assumir, com clareza e responsabilidade, que a resposta à crise climática exige matérias-primas, mas que a sua exploração não pode repetir os erros do passado. A escolha que temos pela frente não é entre “lítio sim” ou “lítio não”. É entre um modelo que serve os interesses de curto prazo de operadores externos e um projeto estratégico nacional que combina soberania energética, inovação industrial e justiça territorial.

É tempo de deixar de exportar pedras para começar a exportar conhecimento, tecnologia e soluções. É tempo de um pacto nacional para o lítio sustentável, que transforme o “ouro branco” português num símbolo de futuro partilhado, de responsabilidade intergeracional e de visão europeia. Portugal pode, e deve, liderar este cluster.