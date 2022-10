As causas para a estagnação económica portuguesa estão dissecadas há anos. Desde 1995 que Portugal deixou de convergir com a União Europeia. Ou seja, a explicação não reside euro, mas no que levou a que o país falhasse o desafio da moeda única: a escassez de capital para investir e pagar salários tornou improdutivo o trabalho, por muito boas e aplicadas que as pessoas sejam no seus empregos. A isto soma-se um sistema judicial ineficaz, barreiras ao funcionamento dos mercados, às regras da livre concorrência, dificuldades crescentes no acesso às profissões, um conjunto de obstáculos que incentivam a má gestão, desincentivam o investimento e levam as pessoas a manterem-se num emprego para a vida, até mesmo no sector privado. As razões para o fenómeno vão da insegurança dos que têm pouco ao medo dos que singraram na vida perderem o pouco que ganharam. Sem que se desse conta, desde meados da década de 90, o país atrofiou-se numa lógica sem lógica que nos prejudica enquanto conjunto.

O resultado é uma economia estagnada que não cria riqueza. Somam-se governos sociallstas que iludem o eleitorado com truques a que dão o nome de ‘investimentos públicos’ e apoiam empresas a que chamam ‘campeãs nacionais’. Perante a inércia é preciso contribuir para a esperança irrealizável que o sucesso de alguns se traduz na vitória de todos. Infelizmente, a maioria das pessoas não come, não paga os transportes nem compra um automóvel ou vai de férias, sequer paga a escola dos filhos ou faz uma viagem com o sucesso daqueles que têm acesso ao poder político, mas com o ordenado que recebe e cuja média é das mais baixas da União Europeia. Para contrariar o sentimento de injustiça os governos socialistas garantem o tal emprego para a vida no funcionalismo público e aproximam o salário médio do mínimo.

