Ao longo de toda a história da humanidade, a evolução social, cultural e civilizacional esteve indissociavelmente ligada à forma como os seres humanos interagem entre si e à influência que essas interações exercem sobre as suas estruturas cognitivas. Essas relações sociais não são apenas consequência do desenvolvimento humano, são também um dos seus motores fundamentais, pois moldam a forma como pensamos, aprendemos, antecipamos o futuro e organizamos coletivamente a vida em sociedade.

No centro desse processo esteve sempre o conhecimento científico. É ele que impulsiona o desenvolvimento tecnológico e é, por sua vez, continuamente alimentado pelas tecnologias que cria. Esta relação não é linear nem estática, é circular e cumulativa. O conhecimento gera tecnologia, a tecnologia altera os modos de utilização do conhecimento e estes novos modos transformam novamente a cognição humana. Trata-se de um ciclo contínuo de retroalimentação entre ciência, tecnologia e mente humana.

Desde os primórdios da humanidade, esta relação tem sido estrutural. A invenção do fogo não foi apenas um avanço técnico, foi uma transformação cognitiva profunda. Alterou a alimentação, a organização social, a proteção contra predadores, o tempo disponível para interação e aprendizagem. O mesmo se pode dizer do desenvolvimento da agricultura, que permitiu a transição de populações nómadas para comunidades sedentárias, originando previsibilidade de colheitas, excedentes alimentares, comércio, especialização do trabalho, surgimento das urbes, da indústria, dos serviços e, consequentemente, de novas formas de organização social e política.

Cada grande avanço tecnológico trouxe consigo uma reconfiguração do modo como o cérebro humano aprendia, memorizava, antecipava e decidia. A revolução industrial, por exemplo, não apenas mecanizou a produção, mas redefiniu o ritmo do trabalho, a disciplina temporal, a lógica de eficiência e a própria perceção de progresso. Em todos esses momentos históricos, as tecnologias funcionaram como extensões das capacidades humanas, ampliando a força física, a precisão, a velocidade ou a escala de ação, mas mantendo sempre o esforço cognitivo humano como elemento central da criação, da organização e da tomada de decisão.

O que distingue o momento atual de todos os anteriores é a natureza qualitativamente diferente da tecnologia que hoje designamos por inteligência artificial, em particular os grandes modelos de linguagem e os sistemas avançados de aprendizagem automática. Pela primeira vez, estamos perante tecnologias que não apenas ampliam capacidades humanas, mas que intervêm diretamente nos processos cognitivos de alto nível, como o raciocínio abstrato, a linguagem, a criatividade, a antecipação, a análise complexa e a tomada de decisão.

Estas tecnologias têm o potencial de influenciar de forma profunda e duradoura a plasticidade da cognição humana. Podem alterar a forma como o cérebro se organiza, como reage aos estímulos, como prevê cenários futuros e como constrói sentido a partir da informação. Estamos, muito provavelmente, perante um novo paradigma civilizacional que pode colocar em causa pressupostos fundamentais sobre a consciência humana, sobre a autonomia intelectual e sobre a forma como o ser humano se relaciona consigo próprio, com os outros e com o meio envolvente.

É legítimo, portanto, questionar se os grandes modelos de linguagem e as próximas gerações de sistemas de inteligência artificial poderão gerar um impacto distinto de todas as tecnologias anteriores. Ao contrário das ferramentas do passado, que permitiam fazer melhor, mais rápido e com menos erros, mas exigiam sempre um esforço cognitivo humano significativo na conceção e na organização do trabalho, estas novas tecnologias passam a assumir uma parte substancial desse esforço. Muitas tarefas que antes requeriam profundidade cognitiva, treino prolongado e elevada concentração podem agora ser executadas de forma autónoma por sistemas artificiais.

Esta realidade implica uma alteração estrutural profunda. Não se trata apenas de um aumento de produtividade ou de eficiência, trata-se de uma redefinição da espinha dorsal daquilo que caracteriza a cognição humana. As competências cognitivas, a forma como o cérebro se desenvolve e se adapta, e até a própria consciência humana, poderão ser significativamente transformadas a partir deste ponto da história.

Perante este cenário, surgem naturalmente discursos de alarme e narrativas de catástrofe. Muitos veem na inteligência artificial um fator decisivamente negativo, uma ameaça à autonomia humana, ao pensamento crítico e ao desenvolvimento cognitivo, em particular no domínio da educação. O receio de que estas tecnologias não sejam apenas ferramentas de apoio, mas agentes de substituição cognitiva, é compreensível. Há o temor de que a dependência excessiva de sistemas inteligentes possa conduzir a uma regressão fisiológica e psicológica das capacidades cognitivas humanas.

No entanto, assumir à partida que este processo é inevitavelmente nefasto é, a meu ver, um erro de análise histórica e conceptual. A questão central não reside na tecnologia em si, mas na forma como a sociedade escolhe integrá-la, regulá-la e utilizá-la. Ao longo da história, todas as grandes transições tecnológicas suscitaram receios semelhantes, e em todos os casos o impacto final foi determinado mais pelas escolhas sociais, educativas e éticas do que pela tecnologia em abstrato.

Há já exemplos claros de como os modelos de inteligência artificial podem ser utilizados como amplificadores do pensamento humano. Na programação, uma parte significativa do trabalho repetitivo e árduo é hoje realizada por modelos de linguagem, libertando o ser humano para tarefas de conceção, arquitetura e inovação. O mesmo ocorre nos cálculos matemáticos avançados, na modelação científica e até em domínios emergentes como a física quântica. A questão fundamental não é se estas tecnologias afetam o desenvolvimento cognitivo humano, mas como o fazem e com que enquadramento.

No domínio da educação, este debate torna-se ainda mais sensível. O modelo educativo atual foi concebido para um mundo onde o acesso à informação era limitado e onde a memorização e a repetição tinham um papel central. A inteligência artificial desafia frontalmente esse modelo. O receio manifestado por muitos académicos e professores é legítimo, mas pode também revelar uma resistência à mudança de paradigmas que já não respondem às necessidades do presente, quanto mais às do futuro.

Não creio que a inteligência artificial seja, por natureza, prejudicial ao desenvolvimento cognitivo humano. Pelo contrário, se for integrada com prudência, ética e visão estratégica, pode tornar-se uma poderosa aliada na evolução da mente humana. Para isso, é indispensável repensar profundamente a forma como aprendemos, como ensinamos e como concebemos o desenvolvimento cognitivo ao longo da vida.

É necessário aceitar que certos modelos de trabalho, de aprendizagem e de avaliação estão obsoletos. É preciso coragem para os abandonar. É necessário preparar as sociedades para estas novas tecnologias, introduzindo-as de forma ética, consistente, moralmente responsável e pedagogicamente inovadora. A educação deve deixar de ser um processo de acumulação de informação e passar a ser um processo de desenvolvimento de pensamento crítico, criatividade, capacidade de síntese, ética e responsabilidade.

Se formos capazes de fazer essa transição, a inteligência artificial poderá não apenas preservar, mas ampliar as capacidades cognitivas humanas. Poderá contribuir para uma evolução positiva da estrutura do cérebro, da mente e da consciência, potenciando vantagens que acompanham a trajetória evolutiva da espécie humana.

Estamos, sem dúvida, perante uma alteração de paradigma de enorme magnitude. Exige prudência, mas também visão e coragem. Estrangular esta tecnologia por medo seria desperdiçar uma oportunidade histórica única. O verdadeiro desafio não é evitar a mudança, é orientá-la. É garantir que este salto tecnológico contribua para um mundo mais justo, mais equitativo e mais verdadeiro, onde a tecnologia serve o ser humano e não o contrário.

Se soubermos conjugar prudência com ousadia, ética com inovação e estratégia com inteligência coletiva, poderemos transformar este momento num verdadeiro salto qualitativo da humanidade, à altura dos grandes marcos civilizacionais que nos trouxeram até aqui.