Em tempos antigos, por volta de 2009 — tão por volta que foi mesmo em 2009 — o Gato Fedorento teve um programa chamado “Esmiúça os Sufrágios”. À época, quando questionados sobre de que tipo de programa se tratava, referíamos, com propriedade, ser “um The Daily Show das barracas”. Que não das barracas como estas novas barracas em Loures, que são transacionadas a preços de propriedades na Avenida da República. Das clássicas barracas, mesmo.

Essa era a altura do The Daily Show com o Jon Stewart, que tinha como um dos principais sidekicks, Stephen Colbert. O exacto Stephen Colbert que acabou de levar um kick, em cheio nas nalgas, para fora do The Late Show da CBS. Depois de cerca de uma década de febril exibição de Trump Derangement Syndrome, de danças de promoção às vacinas da COVID e respetiva demonização dos “chalupas” “negacionistas”, de audiências a caírem a pique e de prejuízos de 40 milhões de dólares por ano, o The Late Show do Stephen Colbert foi cancelado.

A culpa? Do fascista Trump, óbvio, lançado que está no seu plano de calar todas as vozes que se lhe opõem. Mas, nesse caso, por que não fazer como os inveterados fascistas e mandar logo prender o Colbert (e o Jon Stewart, o John Oliver e outros que tais), talvez naquele estabelecimento muito giro que ele tem em outsourcing em El Salvador? Mistério. Aparentemente, o inveterado fascista Trump é, afinal, um extremamente subtil fascista: faz despedir quando podia guilhotinar; espera por más audiências quando podia nacionalizar e, de imediato, fechar. Para mim, é dos fascistas mais pussies da História.

A Stephen Colbert, que sei ser leitor desta crónica — traduzida no Chat GPT, uma vez que o Amália só estará pronto já depois da Inteligência Artificial tomar conta do Universo — deixo o mesmo conselho que as vozes dissonantes do status quo woke ouviram, vezes sem conta, cada vez que eram canceladas, aí sim por motivos ideológicos: não têm espaço nos actuais meios de comunicação? Criem os vossos próprios meios de comunicação.

Enquanto não algema Stephen Colbert, Donald Trump deixou a União Europeia de mãos atadas, na sequência da cimeira com Ursula von der Leyen. Encontro que teve tanto de bilateral como aquele outro encontro mas do Sporting com o Bayern de Munique, para a Champions, cujo resultado agregado ficou em 1-12 — é um doze, sim, para os mais novos que podem não acreditar e/ou dominar números tão altos.

Ah, que sorte a nossa, elegermos políticos tão inteligentes, que por sua vez ungem (onde mais podem ler conjugado o verbo “ungir”?) outros políticos tão inteligentes, que por sua vez, malgrado tanta inteligência, são comidos em contratos pelo ignóbil Trump como um nudista é comido na Comporta pela ignóbil mosquitada.

Mas talvez o espancamento tenha servido para, pelos menos, ficar clara para todos — menos para os que acham que Israel está a matar gente à fome em Gaza — a vantagem de ter um presidente eleito pelos cidadãos do seu próprio país cuja primeira, segunda e trigésima sétima prioridades são os cidadãos — e agora vocês não vão acreditar nisto; muito menos os que acham que Israel está a matar gente à fome em Gaza — d-o s-e-u p-r-ó-p-r-i-o p-a-í-s. Até me contive para NÃO GRITAR. Mas acho que ficou claro.

E quando se fala de presidentes que prioritizam os cidadãos que os elegeram, quem vem logo à cabeça, quem é?… Não?… Não chegam lá?… É natural que não cheguem. Era Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, sou capaz de ter exagerado na ironia. Desculpem, foi mal doseada. Marcelo Rebelo de Sousa que mandou para o Tribunal Constitucional a nova lei de estrangeiros. Desde logo por, segundo ele, não saber quantos imigrantes há em Portugal. O mais alto magistrado da Nação, à pala das geringonçadas da geringonça por si abençoada, não faz a mais pequena ideia de quantos imigrantes entraram à balda em Portugal. Mas tem a certeza absoluta que foram de menos. Como é possível termos, enquanto inquilino do Palácio de Belém, um indivíduo que nem para estar à porta de um bar danceteria teria préstimo? Isso pergunto-vos eu!

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