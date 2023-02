Um dos privilégio de trabalhar com um americano é que a pessoa deixa de julgar que o mundo pensa em português como nós pensamos. Vou tentar explicar: quanto menos um português lida com alguém culturalmente diferente dele, mais alimenta ilusões típicas da condição de Génesis 10. Qual é a condição de Génesis 10? É aquela antes de Génesis 11, quando Deus ainda não nos tinha dividido por línguas ao frustrar a construção da Torre de Babel. A condição de Génesis 10 faz-nos tomar Portugal como o mundo inteiro e ignorar que o que aqui vivemos pode ser diferente do que os outros vivem fora daqui.

Não sou grande viajante mas do que tenho visto fora das nossas fronteiras concluo: um português que sai redime-se, um que fica só se estraga mais ainda. E o estrago do português que fica vê-se também nessa conclusão precipitada de que a pequena parte que nos pertence, o nosso país, serve de todo, do mundo muito além de nós que existe. Um português que fica é, ironicamente, um operário resoluto na convicção de que a obra da Torre de Babel não só vai chegar ao fim, como vai também envergar orgulhosamente a bandeira da nossa pátria no seu cocuruto. Um português que fica é uma pessoa que se esforça por ignorar que fora da nossa língua há uma infinidade de gente.

Trabalho com um americano. A Igreja da Lapa (a Segunda Igreja Evangélica Baptista de Lisboa) tem dois pastores além de mim — um deles é americano. É o Mark. Se quiser ser rigoroso, tenho de reconhecer que o Mark não é o americano típico (há um americano típico? Vamos aceitar a ideia de que sim). Já viveu a maior parte dos seus anos fora dos Estados Unidos, entre o Quénia, a Alemanha e a Coreia do Sul. O Mark e a sua família chegaram a Lisboa há 15 anos e já têm nacionalidade portuguesa. O Mark não é mesmo o americano típico mas ainda é suficientemente americano. Por trabalharmos juntos, o Mark mostra-me que o facto de eu ser português e em português pensar tem muito que se lhe diga.

Diariamente sou recordado de que viver no mundo de Génesis 11 também pode ter um aspecto positivo: há problemas aqui que por vezes estão mais na cabeça dos portugueses do que no mundo fora dessa cabeça. Aliás, iria até mais longe: um problema distintamente português passa precisamente pelo nosso fascínio por eles. Certamente a actividade de encontrar problemas não é exclusivamente portuguesa, mas duvido que haja gente muito mais ilustre do que a nossa na tarefa de encontrá-los. Por isso, e em jeito de teoria simplificadora, sempre disse ao Mark que em Portugal a pessoa inteligente não é a que descobre soluções para os problemas, mas a pessoa que descobre problemas para as soluções. Ao que o Mark me responde com a atitude graciosa de querer aprender com os portugueses, alertando também para o facto de existirem outros professores além de nós.

