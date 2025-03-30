E, depois, do meio do nada, surgem instintos e sensações. Reflexos e percepções. Emoções, sentimentos e memórias. Curiosidade, espanto e indagação. Raciocínio, pensamento lógico, abstracção e perspectiva. Intuição, imaginação e fantasia. Histórias e ideias. Todos os conteúdos a concorrer uns com os outros. Todos ao mesmo tempo! A processar informação, a centenas de quilómetros por hora e a biliões de impulsos nervosos por segundo. Analisando, em tempo real, tudo o que se passa, e avaliando, ao mesmo tempo, pensamento e corpo, a relação e os contextos social e histórico onde se vive. Na maior parte das vezes, esses conteúdos alinham-se uns com os outros. “Encaixam-se”, articulam-se e transformam-se em conhecimento. Noutras, até porque estamos a falar de níveis de conhecimento uns mais arcaicos que outros, geram informação que não se “encaixa”. E criam uma espécie de “bugs”. “Buracos” sem sentido entre coisas que se ligam. Essas dúvidas, que geram mal-estar, ficam numa espécie de arquivo de coisas por pensar. Algumas delas aguardam, por vezes anos, para serem percebidas. A seguir, há, ainda, a nossa história, os nossos estados de humor, a cultura e as influências religiosas que acabamos por ter. Que nos condicionam na forma como pensamos. Que, depois de fazermos “check, check, check”, nos levam a sentir que há coisas que geram desconforto ou nos magoam. E que ganham se forem reprimidas. Contidas. Controladas ou censuradas. Ou, inclusive, recalcadas (empurradas para lugares na memória onde fazemos por esquecer). Porque esta miríade de coisas se passa sem que estejamos, voluntariamente, a orquestrar tudo isto, acabamos por falar de inconsciente. Que é uma forma de dizer que a consciência das coisas que analisamos e a consciência do que estamos voluntariamente a pensar andam, na maior parte das vezes, a duas velocidades.

Tudo o que se passa no sistema nervoso é consciência. Alguma, será mais esclarecida. Outra, mais rudimentar. Por mais que estes níveis de consciência, que concorrem uns com os outros, nos ajudem a perceber que a primeira função do sistema nervoso é, antes de mais, produzir contraditório. Conflito, se preferirem. Para que, só depois, isso nos puxe para pensar, numa espiral infatigável a que se pode chamar pulsão de vida. Seja como for, a função essencial do sistema nervoso é trazer-nos ao conflito e associar informação. Ver as mesmas coisas de vários pontos de vista. E tudo isso é pensar. No final, esta linha de produção de pensamentos, altamente fiável — desde a emoção mais desconfortável e surpreendente ao raciocínio mais complexo e de maior ruptura — tem que se traduzir em palavras. Que são o resultado destes algoritmos todos — inacreditáveis! — que se articulam uns nos outros e que, de síntese em síntese, chegam a uma espécie de equação que, com metáforas ou sem elas, traduz tudo o que foi analisado em ideias simples e compreensíveis. A palavra não é subjectividade! E a subjectividade humana, ao contrário de ser um obstáculo ao conhecimento, é a nascente a partir de onde ele espraia. A palavra é o caminho para a liberdade.

Somos, portanto, inacreditavelmente sensíveis. Inteligentes. E intuitivos. Uma sensibilidade educada — em consequência duma vida muito mais protegida de dor, duma escolaridade muito mais extensa e de diferentes fontes de informação que chovem em cascata, todos os dias — faz com que tenhamos acesso a mais pormenores e a uma muitíssimo maior fineza de análise de dados. Maior sensibilidade significa mais conflito. E é por isso que os grandes criadores acabam por ser, muitas vezes, mais frágeis. Sobretudo se a tudo isso não corresponder mais acesso mais simples à palavra. O que só é possível quando maior sensibilidade significa mais relação.

Chegados aqui, será razoável que se pergunte: afinal, diante disto tudo, quando estamos em paz? E a resposta será: quase nunca. Paz não será tanto o “descansa em paz” que, com um gosto questionável, atribuímos à morte. Paz nunca significa ausência de conflito. Paz significa alinhar informação tão diferente como instintos, emoções, raciocínio abstracto e intuição, por isso exemplo, e com tudo isso se fazer aproximações à verdade. Isto é, pensar é sempre o melhor remédio Descansa-se quando se ligam pontas soltas e se associa o que parecia desligado. A paz não é dissociável da verdade. Da autenticidade. E da espontaneidade. E é por isso que eu só à paz se chama liberdade.

Mas são muito poucas as circunstâncias em que alinhamos tantos níveis de análise de dados e os ligamos duma forma clara, esclarecida, simples e compreensível. Fazemo-lo com experiências fugazes de comunhão. Quando trazemos a beleza para o conflito. Ou a arte. Com a alegria e com a festa. Com o humor. Com a fé. Quando nos unimos contra o mal. Com o silêncio. E nas experiências humanas de um despojamento tal que duas verdades se ligam numa verdade comum a que se pode chamar comunhão, a que a chega aos milagres. Logo, andamos sempre a aumentar o tamanho do arquivo das coisas que precisam de ser percebidas de forma clara. E daquelas que reprimimos ou que fazemos por esquecer. Menos paz interior significa menos paz com os outros, também. Mas significa, sobretudo, mais ansiedade (porque se multiplicam as coisas de que temos medo, em consequência de não as percebermos) e mais depressão (porque o medo nos expõe aos descuidos e nos traz ao desamparo, ao desinteresse e à indiferença). Seja como for, ansiedade e depressão são sinais vitais! É claro que, quando se adensam, criam obstáculos à saúde mental. Mas, num primeiro momento, sinalizam pontas soltas e coisas a que queremos fugir. Fugir de sentir a ansiedade, com medo do pânico, ou iludir a depressão, como se o narcisismos ou a euforia fossem mais saúde mental torna-nos, como se compreende, mais doentes.

Ora, um mundo que produz cada vez mais toneladas de informação para pessoas cada vez mais com maior literacia, só se torna mais desorganizador se as pessoas se forem fechando numa maior solidão e forem ficando mais silenciosas. A solidão e o silêncio são os maiores inimigos da paz!

O mundo é tanto mais doente quando, em vez de lidar com a verdade e com a mentira, é um mundo de meias-verdades. Onde, uma ponta de verdade se casa com devaneios, confabulações, malvadez e maledicência. As meias-verdades fazem pior que a estupidez! Porque, em vez de nos encaminharem para a autonomia e para a comunhão nos coagem, sem critério, para os caminhos da confusão e da incorporação dos demónios com que nos acenam. O mundo que cultiva as meias-verdades é inimigo da paz. Paz é sempre o resultado da comunhão entre pessoas. E, talvez por isso, de forma escorregadia e perigosa, ele reclame o “facam as pazes”. Como se a paz não fosse uma unidade com autonomia e diversidade. Fazer-se as pazes é tudo aquilo a que se chega quando a paz não se faz. Talvez porque a paz seja um exercício de comunhão. Um rasgo onde a liberdade encontra as asas para o seu voar.

O que é estar em paz? Viver cada conflito com verdade. Ousar não lhe fugir. E arriscar olhá-lo. E entendê-lo. À paz nunca se chegue fazendo da mentira um atalho mais curto para a verdade.

Quando é mais fácil descobrir a paz? Quando podemos não fugir daquilo que fugimos de ver. E percebemos que quem nos ajuda a reencontrar com a verdade — sem que fuja de nós, de cada vez que nos leva ao seu encontro — nos ensina que paz é conhecimento. E é verdade. E liberdade.

Sendo assim, entende-se que, à escala da geopolítica, se chegue, quando muito, “às pazes”. Quem é uma paz diante da qual não se reconhece a culpa. Em condições normais, a paz não se negoceia. Nem se troca. Porque a paz não é um bem material. Mesmo que, na geopolítica, alguém se reclame ser mais dono da paz. A paz devia ser só uma afirmação de inteligência. Não uma paz oblíqua. Entre alguém que domina em nome da paz. E alguém que claudica e se rende à paz. Mas não é assim que se passa. A não ser que à paz se chegue quando o mal, na sua hegemonia, une as pessoas por um bem comum.

Pode aquilo que é da ordem de grandeza do indivisível, como a paz, negociar-se, como se houvesse mais paz ou menos paz? Boa paz ou má paz? Uma paz possível ou uma paz inalcansável? Pode, por acaso, para lá da fé, existir boa fé ou má fé? E, entre o tudo e o nada, o mais-que-tudo ou um tudo-nada?

Não acho que algumas palavras sejam passíveis de entendimento numa existência plural. Como pazes. Acontece isso com o tudo e com o nada. Com o amor, com a morte ou com a fé. Ou, sobretudo, com Deus. Ou, é claro, com a paz. Há palavras que só existem porque representam o irrepresentável. Aquilo que sendo impalpável aos sentidos é con-sentido. E con-vivido. Tornando-se verdade a partir dessa reciprocidade de sentimentos. Há palavras que só existem quando, sem nos despojarmos do eu, chegamos ao nós. Elas são o indivisível. E só porque são assim é que nos guiam, sabedoria adentro, ligando aquilo que dividimos em pequenas peças, dentro de nós, para nos percebermos melhor.

A paz é um estado de espírito. A liberdade sem concupiscência. E sem princípio e sem fim. É por isso que negociar a paz, ou dar a paz à troca, significa que o bem comum foi corrompido pelo Estado na sua insana deriva de que “eu sou a justiça!”. Na verdade, por mais que a ideia de bem comum seja razoavelmente compreensível, ficamos todos com a sensação de que o Estado chama a si a gestão do bem comum. E o toma como seu. E o corrompe, claro. Porque o bem comum é o exercício mais sem barreiras que pode existir entre pessoas diferentes. O sinónimo verdadeiro da liberdade.

A paz só existe no meio do nada! Se o nada é uma abstração e a paz uma consensualidade de sentimentos a que só se chega como o experiências de comunhão, “no meio do nada” é das expressões mais intuitivas e mais brilhantes a que se consegue chegar. Que expressão inacreditável; já viram? No meio do nada! Só a sabedoria humana, em todo o seu afã, seria capaz de conceber o tudo e o nada. Mas só o brilho de quem ama a vida e o seu pensar consegue chegar ao meio do nada. E, partindo daí, estar vivo, em desassossego. E estar em paz!