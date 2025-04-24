Gosto do meu 25 de Abril inteiro, praticamente cru, com as apropriações à parte. Gosto do meu 25 de Abril como do bacalhau: com todos, sem escolher à porta quem pode ou não pode entrar. Gosto do meu 25 de Abril sem ornamentações, temperos excessivos, picante, corantes, emulsionantes – mascaram-lhe o sabor, tornam-no igual a tudo o resto (o 25 de Abril tem dele picante e cor que chegue; e de não ser, pelo menos, muito emocionante, é coisa de que ninguém o pode, certamente, acusar). Gosto do meu 25 de Abril repetido, ano após ano, igualzinho, sem distorções. De ouvir as canções, de ver e cheirar os cravos, de descer a avenida se me apetecer, de não descer se não me apetecer, de ouvir os discursos ou nem ligar a televisão, de aproveitar a data para aprender mais sobre ela, ler as memórias de um capitão, ver o documentário sobre uns implicados, assistir à conferência duns especialistas – ou de me reservar ao direito de, naquele ano, usufruir do feriado para me pôr bem longe daqui, ao sol, sem pensar um minuto no Carmo e nos tanques e nos três “Dês” e em coisa nenhuma. Porque o 25 de Abril também se fez para isso: para de vez em quando nos reservarmos o direito de não lhe passar cartão.

Gosto, portanto, do meu 25 de Abril como a laranja de Ary dos Santos e Fernando Tordo em “Cavalo à Solta”: amargo e doce. Com a esquerda e a direita, os pobres e os ricos, os militares e os civis, os políticos e os apolíticos, os deslumbrados e os cépticos, os românticos e os desiludidos, os entusiastas e os críticos, as suas contradições, os seus paradoxos, os seus sucessos e até os seus fracassos. Gosto do meu 25 de Abril por me permitir concordar e discordar de tudo o que outros digam dele, por permitir que todos concordem ou discordem do que eu diga. Gosto do meu 25 de Abril porque, graças a ele, posso discutir o 25 de Abril. E posso chamá-lo meu, e meu é certamente, mesmo que ainda não tivesse nascido. É meu como a minha terra é minha, os meus pais e avós são meus, as minhas cataratas congénitas e a queda para escrevinhador.

Gosto do meu 25 de Abril livre, de o celebrar oralmente ou por escrito, sozinho ou entre amigos, conhecidos ou desconhecidos, no Largo do Carmo ou nas Lajes das Flores. Livre, de donos e tutelas, de moralistas e oportunistas, vigaristas e malabaristas, lobos em pele de cordeiro, saudosistas, ilusionistas, propagandistas, bombistas travestidos ou na reforma. Livre de problemas de memória, livre de ingratidões, livre de maus poemas e, sobretudo, de discursos de chacha, inofensivos, balofos, anódinos, enfatuados, enfarpelados, descafeinados, de circunstância, pólvora seca. Se para alguma coisa também se fez o 25 de Abril foi, certamente, para poder mandar os funcionários públicos da emoção, solenemente, à fava.

Gosto do meu 25 de Abril sabendo que outros terão os deles. O meu inclui o 25 de Novembro, Salgueiro Maia, Otelo, Soares, Cunhal, Sá Carneiro, Spínola, Vasco Lourenço, Jaime Neves, Eanes, o que quer que tenham feito antes ou depois.

Gosto do meu 25 de Abril na sua perfeição de literatura ou cinema: uma revolução quase sem sangue, que anoiteceu dos militares e amanheceu do povo, uma florista a distribuir cravos que um soldado pôs na espingarda e os outros imitaram, banda sonora à medida e até um herói que, uma vez salvo o dia, partiu em direcção ao pôr-do-sol, sem querer nada em troca. Abençoado país que teve a felicidade de uma revolução assim.

Anualmente, celebramos o 25 de Abril como uma espécie de dia de Natal da democracia – até calhou num dia 25. Também com a acção a começar ali por volta da meia-noite, com uma senha na rádio, uma canção, por estrela-guia; para rasgar e iluminar, também ela, a noite mais longa. Vieram então os reis e nasceu o deus-menino: a liberdade (acerca de quem fosse a vaca ou o burro, entretenha-se cada um a fazer as suas analogias). Tal como o Natal, festejamo-lo hoje e sempre: Abril é quando um homem quiser, e principalmente uma mulher, que, para fazer o que lhe apetecer, só tem de pedir autorização a ela própria.

No Natal de Abril, prestamos culto à liberdade, que é bem uma espécie de deus. Onde dois se reunirem em nome dela, aí ela estará. Em todo o lado, ao mesmo tempo. Sem princípio nem fim. Para proteger o mais pequeno dos nossos irmãos. Tirar o pecado do mundo. Mas é ela que é o deus – a liberdade, a democracia. Não os seus santos nem sacerdotes, não os ídolos de barro, não os reis-magos, nem sequer José nem Maria. A estes guardamos respeito e gratidão; não prestamos devoção. Quanto mais à vaca. E ao burro. À liberdade, no céu e na terra, venha a nós o vosso reino, agora e na hora da nossa morte. Ámen.

Devemo-la, principalmente, aos rapazes dos tanques, aos poucos que na política tiveram a coragem de afrontar o regime e às vítimas da PIDE. Mas, tal como no cinema ou na literatura, no meu 25 de Abril, há qualquer coisa de irresistível nas personagens e zonas mais cinzentas, intermédias, reais, humanas, potencialmente contraditórias. Os negros tão portugueses como os brancos. Os brancos tão africanos como os negros. Os que na Ala Liberal acreditaram que podiam mudar o regime por dentro – até perceberem que não. Os capitães anónimos que começaram por conspirar para fazer uma reivindicação de classe, uma luta profissional, até que, um dia, pensaram: “e se fôssemos um bocadinho mais longe?” Um bocadinho mais longe e derrubassem a mais longa ditadura da Europa ocidental. Até o Presidente do Conselho, derrotado, encurralado, que, no último momento não diz uma coisa imbecil ou um pedido arrogante, mas que não se deixe cair o poder na rua. Gosto do cuidado que o meu 25 de Abril teve com este idoso de 800 anos chamado Portugal e que já não estava para grandes trambolhões.

Gosto das personagens e zonas cinzentas como quem sabe que dizer “25 de Abril sempre” significa também ter presente que não ficou tudo feito à meia-noite de 25 para 26, nem no ano e meio seguinte, mas que se foi fazendo até à consagração plena de um regime pluripartidário em Portugal, democrático, liberal, sem tutelas. Na Assembleia Constituinte de 1975, na Constituição de 1976 que, entre outras, inaugurou as autonomias dos Açores e da Madeira; nas revisões constitucionais de 1982 e 89, que consagraram um conjunto de direitos, liberdades e garantias – de expressão, imprensa, associação, informação, deslocação, reunião, manifestação, culto, consciência, propriedade e iniciativa privada, do indivíduo de que nenhum estado pode ou deve ser senhor. Dizer “25 de Abril sempre” significa que ainda não acabou, que nunca acaba, porque, como convém aos deuses, também este se quer de vida eterna, sem prazo de validade nem sequer intermitências.

Gosto do meu 25 de Abril até ser chato, parecer banal, porque não consigo imaginar maior luxo que esse – a democracia ser vulgar. Gosto de voltar às canções, aos poemas apaixonados, aos Tordos e aos Arys, às Simones e ao Paulo de Carvalho, ao Zeca e ao Zé Mário Branco, à Sophia e ao Adriano Correia de Oliveira, ao Sérgio Godinho e ao Fausto. Num país frequentemente tão abúlico, o 25 de Abril suscitou-nos arte apaixonada e apaixonante, com o sangue na guerra que tantas vezes falta à nossa melancolia.

25 de Abril, portanto, sempre, ao menos uma vez por dia, em jejum ou às refeições. Preferencialmente, polémico, interpelante, para nos manter o coração e a lucidez a funcionar. Sem medos. Que isto já lá vão 51 anos, mesmo para quem ainda não era nascido. E ninguém quer ter cá de andar a fazer colonoscopias à liberdade.

25 de Abril sempre, sempre, nunca passado, sempre no sangue, bem-mal-passado.