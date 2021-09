Cheguei a um dos momentos que mais temi na vida: a morte do meu Pai. Aconteceu de forma inesperada e quando há pouquíssimo tempo se encontrava perfeitamente bem, vivia junto com a minha Mãe, próximo dos seus amigos, aproveitava o tempo para desenhar, visitar museus e passear por Lisboa, onde os meus pais gostavam de permanecer durante o mês de Agosto. Juntos tinham muitos planos para a vida que já somava um casamento de 50 anos.

No meio de tudo o que sucedeu ainda me custa compreender que nunca mais o vou ver, que nunca mais o vou beijar na face, que nunca mais vamos trocar impressões sobre o que mais gostava de conversar, os seus livros de história, os seus pintores preferidos, os desenhos e os retratos que fazia, os vários tipos de papel e de lápis que utilizava. Que nunca mais irá a pé para o seu atelier. Que nunca mais me vão dizer: ‘ainda ontem vi o teu Pai’. Como é natural, não conheço a vida sem o meu Pai razão pela qual tenho a sensação que a minha vida mudou definitivamente. Mas não quero falar de mim, mas acerca dele, o que fazia dele a pessoa especial que era, não apenas aos meus olhos mas dos que o conheceram e com ele lidaram.

O meu Pai era extremamente discreto e detestava protagonismo. Nunca chamava a atenção sobre a sua pessoa e deixava o palco para os outros. Não era fanfarrão nem se vangloriava; só falava do que fazia quando lhe perguntavam e o queriam ouvir. E tinha muito para contar.

Foi um brilhante médico-ortopedista no Hospital de São Lázaro, em Lisboa. Não digo brilhante por ser seu filho, mas pelo que as pessoas, ao saberem o meu apelido, me contavam o que fizera por elas. Elogios que, quando lhos referia, desvalorizava (tratar-se-ia de um problema qualquer na coluna que ficara resolvido) e mudava de assunto. Foi médico na Guerra em África, em Zala, para onde foi destacado com vinte e sete anos em substituição de outro médico morto num combate. O meu Pai, que não fazia mal a uma mosca, tratou dos feridos e de muitas pessoas que viviam nas localidades próximas. Angola não lhe era desconhecida. O meu Avô, também médico, também António, fora para lá em 1940, onde exerceu medicina em Nova Lisboa (Huambo), até regressar definitivamente em 1969. O meu Pai pouco nos relatou daqueles anos na guerra. Devem ter sido terríveis. Desse período ficaram várias fotografias tiradas pela minha Mãe quando, em 1974 e incapaz de aceitar aquela separação forçada, pegou em mim bebé e fomos os dois ter com ele a África. O 25 de Abril apanhou-nos lá. Nessa altura a guerra terminou e a vida, a nossa vida, começou.

Educou-nos, a mim e à minha irmã, sem palavras, mas através da sua atitude sempre correcta. Irrepreensível. Nunca nos disse o que devíamos fazer. Mostrava-o através do seu comportamento. Da sua rectidão e entrega. Nunca nos pôs de castigo, nunca nos levantou a voz, nunca se zangou connosco. E se se desiludiu, jamais o disse.

Isso seria impor-se e o meu Pai não se impunha a quem quer que fosse. Vivia por si e para nós: para a minha Mãe, para a minha irmã e para mim. Não queria sobressair e, dessa forma, distinguiu-se. Acabou por se destacar, não pelas palavras, mas pelos actos. Pela sua atitude simultaneamente digna e bondosa; ao mesmo tempo nobre e hábil. Nunca esteve doente, nunca se queixou, fosse de dor física ou das injustiças da vida. Nunca se lamentou do tempo passado na guerra nem sequer se vitimizou perante o que sucedeu nesse tempo. Tudo aceitou sem nos sobrecarregar. Preocupado só o vi algumas vezes relativamente à minha Mãe e porque não o conseguia esconder. Nessas alturas, evitava falar para não dizer o que não queria.

O amor do meu Pai pela minha Mãe foi de uma autêntica devoção através da qual se renunciava e, dessa forma, se destacou. Não o fez por sacrifício, mas com vontade plena, prazer, verdadeira realização pessoal. Foi dessa forma que se completou. Foi um homem com uma sorte tremenda: viveu para outra pessoa, não por sacrifício, mas por amor. Numa entrega total e absoluta, protegeu-a e apoiou-a. Temos de reconhecer que não é coisa pouca.

Viveu para a mulher por quem se apaixonou na faculdade de medicina. Os dois foram médicos em condições por vezes difíceis. A decisão da minha Mãe ser pediatra no Bairro Alto nos anos 80, ou das crianças filhas das presidiárias da prisão de Tires, não seria a que mais o tranquilizava em virtude da violência emocional que o trabalho implicava. Mas sobre isso, nada disse. Deixou-a ser o que ela quis ser. Mais: apoiou-a. O meu Pai seria incapaz de viver com alguém que não o desafiasse, que não o desorientasse, que não o retirasse da sua zona de conforto. Foi nesse quadro que tiveram e educaram os seus dois filhos. Os meus pais andavam sempre juntos e o que faltava num encontrava-se no outro.

O meu Pai também tinha um sentido de humor sibilino, enigmático e mordaz que surpreendia os mais incautos. Desenhava lindamente. Os seus saltos de cabeça para a água eram de uma elegância extrema, únicos como único ele foi. Nunca mais o vou ver, nunca mais o vou beijar na face, nunca mais lhe vou poder tocar. Nunca mais o chamarei por Papá para o ver olhar para mim. Essencialmente sinto uma grande tristeza por ele que tinha tanto ainda para viver e que foi surpreendido com o que sucedeu. Mas tenho dado conta de um fenómeno impressionante: escuto-o, a viva voz, de cada vez que passo por onde ele costumava andar, olho para locais e objectos que apreciava, quando faço um gesto parecido com os seus, semelhança reconfortante de que agora me dou conta.

Fora isso sinto-me só pela primeira vez na vida.