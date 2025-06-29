A distinção entre ensino público e ensino privado é em Portugal de aplicação muito ténue, excepto provavelmente no ensino pré-escolar e nos primeiros anos do ensino básico. No ensino superior, as universidades públicas são as menos más, frequentadas genericamente pelos ricos, e pagas (em grande parte) por quem não anda lá; e as privadas são um pouco menos boas, frequentadas pelos pobres, e pagas (mas não completamente) por quem lá anda. Quanto ao resto, a distinção mais relevante não é entre público e privado mas entre quem nas escolas públicas tem dinheiro para comprar explicações e quem não tem.

A ubiquidade das explicações é familiar. A poucos parece ainda estranho que aquilo que há a explicar nas escolas não seja explicado nas escolas. A maioria da população assimilou gradualmente o conceito segundo o qual o que se aprende numa escola precisa de ser explicado fora dessa escola. As actividades extra-escolares, como se não bastasse a romaria vespertina entre coisas que a escola não ensina, e até à hora dos pitorescamente chamados trabalhos de casa, passaram a incluir uma longa série de explicações.

O mais importante sobre explicações não é saber se o seu preço é justo, ou se os seus fautores pagam os impostos que deviam. O preço é sempre justo desde que haja rivalidade entre, e informações disponíveis sobre, os santos das romarias pós-escolares; e se quem explica não paga impostos o problema não é de quem não explica, ou daqueles a quem as coisas são explicadas. O que importa perceber é as causas de um modo de vida que assenta na repetição dos principais conteúdos escolares a quem já os tinha ouvido durante todo o dia.

Uma explicação é os desejos dos crescidos em relação ao futuro dos seus menores. O futuro desejado mais frequentemente é que à escola se siga mais um pouco de escola; e depois mais escola ainda; e essa, ou a universidade, é que é linda. A admissão à universidade depende entre nós do anonimato dos postulantes, e da quantificação dos seus talentos anónimos. Todos os anos muitos milhares se esforçam por isso em várias agências para arranjar casas decimais; e é a informação privilegiada que se pode adquirir para esse fim que constitui o objecto principal das explicações.

Mas a causa principal é outra, e mais simples: o que se faz na escola pública não parece suficiente a muitos pais de quem lá anda; e é mesmo capaz de nem ser medíocre. Terá sido por isso que a escola pública se transformou numa preparação matinal para as explicações privadas da tarde; e que o público da escola pública se distingue hoje entre quem tem explicações privadas e quem não tem; embora, porque quem as dá também muitas vezes comece o dia nas escolas públicas, se possam levantar dúvidas sobre aquilo que nas explicações privadas realmente se explica.