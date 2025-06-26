Domingo assistimos a uma iniciativa dos Estados Unidos de bombardear a infraestrutura nuclear do Irão, com o objectivo de evitar que este país conseguisse criar uma bomba atómica.

Um pedido muito insistente por parte do governo de Israel a que Donald Trump acabou por ceder, e que foi também muito bem recebido por parte de muitos países do Médio Oriente.

Há que reconhecer que esta não foi a primeira vez que os Estados Unidos decidiram intervir numa região do Mundo aonde sentiram que seria necessário acautelar o desenvolvimento daquilo que se vinha a desenvolver relativamente à segurança dos seus interesses globais, contudo, desta vez, parecia à maioria da população que seria mais difícil a Donald Trump tomar aquela decisão.

E parecia, porque por um lado a maioria dos comentadores, jornalistas e opinadores, viam que de um lado estava Israel – o Estado democrático culpado de quase tudo para a maioria destes profissionais – , e, do outro o Irão – o Estado terrorista desculpado de quase tudo por uma opinião pública que constantemente é manipulada. E, para além disso, porque a decisão foi tomada por Donald Trump.

A tomada de decisão sobre a invasão do Iraque, ainda que também tenha sido criticada por muitos, foi apoiada pela maioria da opinião pública.

Hoje muitos mais a criticam, principalmente por não se ter verificado a existência de armas de destruição maciça, que foi o argumento essencial para aquela tomada de decisão.

Contudo, se na altura houve essa convicção foi certamente porque Sadam Hussein quis dar a ideia de que as possuía, e isso em conjugação com a percepção sobre o risco que poderia vir a ter a sua continuidade, levou a que fosse tomada a decisão.

No caso actual, a discussão sobre a verdade por detrás de todo o investimento no enriquecimento de urânio que tem vindo a ser realizado pelo Irão, e a convicção, ou falta dela, sobre a bondade desse mesmo desenvolvimento com fins apenas civis, é aquilo que todos consideram que justificaria ou não a tomada de decisão.

Ninguém parece saber na realidade se o Irão tem ou não a intenção de criar a a bomba atómica, e a opinião varia, não por argumentos válidos sobre aquilo que alguém conheça do interior da liderança iraniana, mas tão só pela simpatia que alguns têm e outros não sobre a postura deste país.

Mas aquilo que todos sabemos é que o Irão nunca cumpriu nenhuma norma internacional, nunca deixou de promover o terrorismo, nunca deixou de atacar interesses e cidadãos americanos e nunca deixou de atacar Israel.

Sabemos também que se o Irão estivesse interessado em garantir que não seria atacado e que os seus investimentos no enriquecimento do urânio eram lícitos, poderia ter limitado esse investimento aos valores razoáveis que assegurassem não haver qualquer perigo de se estar perante a possibilidade de permitir um Irão nuclear, o que é absolutamente inadmissível.

Perante o risco a decisão tem que ir pela maior prudência para a estabilidade mundial, e entre um desconhecido pós-ataque na gestão geopolítica daquela região, e mesmo com os reflexos que possam vir a ter noutras partes do Mundo, e a possibilidade de deixar o Irão ter uma bomba nuclear, a decisão torna-se inevitável.

Aquilo que também nos deixa mais preocupados, e em que a posição errática de Donald Trump tem um efeito de aumentar a nossa ansiedade, é a circunstância de que em pouco tempo temos assistido a um proliferar de situações de guerra a que não estávamos habituados e que nos deixa muito mais inseguros sobre a nossa existência.

A guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza e agora este ataque ao Irão, deixa-nos confrontados com uma realidade que já não conhecíamos há muito tempo e que achávamos que seria anormal.

A quase totalidade da humanidade é posterior à Segunda Guerra Mundial e, especialmente nos países ocidentais vivemos décadas de uma paz que nos deixou convencidos que seria eterna.

O problema é que aquilo que nos levou a criar essa paz foi exactamente a experiência de guerra porque passaram os nossos pais e avós, que já não existe em nós e que nos condicionará cada vez mais a conseguir defender a paz a todo o custo.

O Mundo não estará louco, apenas voltámos a aproximar-nos da normalidade, depois do intervalo pacifico do pós-guerra.