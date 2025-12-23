Há um momento do ano em que a humanidade se entrega coletivamente a um exercício de incoerência tão bem coreografado que ninguém se atreve a questionar. Chamamos-lhe Natal. A cada dezembro, centros comerciais transformam-se em catedrais do consumo afetivo, embalados por músicas repetitivas e decorações que simulam solidariedade, amor e compaixão, num país onde raramente se encontram tais sentimentos no quotidiano. O fenómeno não é novo, mas a escala global e a intensidade logística atingiram uma sofisticação que faria qualquer antropólogo acreditar que está perante um ritual sincero e efetivo.

Durante semanas, milhões de pessoas percorrem lojas para adquirir objetos que desempenham uma função tão pobre, sob o ponto de vista do seu simbolismo original, quanto útil. São presentes que raramente resolvem problemas reais, não melhoram a vida de quem os recebe e, em muitos casos, alimentam apenas o contrato social da vaidade. Aparentemente, provar afeto exige embrulhos, etiquetas e sacos de papel com brilho. O que se valoriza é o gesto, não a utilidade e a autenticidade. Temos assim uma economia inteira que assenta no paradoxo do supérfluo, útil apenas para fincar a imagem social. Objetos inúteis, produzidos longe, transportados por mar e terra, embrulhados com requinte e oferecidos com o sentimento de que cumprimos algo importante.

A cadeia começa muito antes da nossa tradição familiar. Fábricas intensivas no Sudeste Asiático produzem milhares de itens que, inevitavelmente, serão devolvidos, trocados ou arrumados numa gaveta. Esses objetos percorrem portos, armazéns, transportes e centros de distribuição. Todos estes passos consomem energia, tempo, pessoas e recursos naturais. Uma energia planetária mobilizada para produzir e trocar objetos que ninguém pediu. O calendário ordena e nós obedecemos. E no meio deste teatro global, repetimos sempre a mesma frase de circunstância, uma espécie de mantra civilizacional: o Natal não é materialista.

A ironia é tão profunda que se transforma em demagogia pura. Educamos as crianças com histórias sobre generosidade, mas ensinamos os adultos a medir afeto em etiquetas de preço. Somos rápidos a julgar quem não participa no ritual, quem não compra, quem não embrulha, quem decide quebrar o ciclo. Não o vemos como alguém que pensa e reflete sobre tal absurdo, mas como alguém que não cumpre a empatia ritualizada que todos esperamos. A pressão social é tão forte que até os mais céticos acabam por ceder. É a magia do Natal, dizem. Talvez seja outra coisa. Talvez seja o último grande ritual de obediência social ao consumo como forma de validação de uma sociedade emocional vazia de propósito.

Se explicássemos este fenómeno a um observador isento, seria difícil justificar a racionalidade envolvida. Como explicar que, num momento em que discutimos escassez de recursos, impacto climático e desigualdade, elevemos a troca de objetos inúteis à categoria de necessidade emocional universal. Como traduzir que gastamos energia, logística e dinheiro para oferecer coisas que não fazem falta, mas que simbolizam uma obrigação nascida de uma demência social cuidadosamente normalizada. E como explicar que tudo isto acontece sob a narrativa da solidariedade.

O Natal, tal como o praticamos, é o espelho mais claro da nossa contradição sociocultural. Precisamos de ser amados, mas confundimos afeto com consumo. Acreditamos na solidariedade, mas expressamo-la através de bens produzidos em condições que preferimos não conhecer. Falamos de espírito natalício enquanto participamos num dos maiores movimentos irracionais de circulação de mercadorias do planeta.

Talvez o absurdo não esteja nos presentes, mas na incapacidade coletiva de admitir que os rituais que construímos se tornaram independentes da razão que lhes deu origem. São imposições criadas para gerar lucro, alimentadas por uma indústria que vive da repetição e se aproveita de uma sociedade culturalmente esvaziada. No dia em que, em uníssono, perguntarmos “porquê”, o feitiço desfaz-se. Até lá continuaremos, todos nós, a caminhar por corredores comerciais com a sensação reconfortante de que estamos a cumprir um papel. Mesmo que esse papel seja o de perpetuar a economia global das coisas inúteis e dos falsos aconchegos emocionais.