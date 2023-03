É certo que não é por falta de hábito, até porque estamos há sete anos nesta espécie de encantamento de serpentes colectivo, mas há detalhes da nossa vida mediática que ainda me vão deixando surpreendido – o que sempre vai ajudando a evitar a queda no mais absoluto dos cinismos.

Refiro-me, antes de mais, à «vida mediática», que lamentavelmente temos, por oposição à pouca «vida pública» que ainda vamos tendo, sendo que esta última, quando se verifica, raramente consegue encontrar um espaço digno no palco mediático. Somos, afinal, e sete anos de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa explicam-no por si, uma sociedade de entretenimento e espectáculo políticos, em que os seus actores principais são meros especialistas no «facto político» e cuja audiência já não tem capacidade de exigir mais do isso.

O «facto político» tornou-se, parece agora definitivo, o princípio, o meio e o fim da acção política. É o «facto» que subsiste por oposição à «ideia», aliás. O facto, a insinuação, a interpretação, a encenação, a manobra de distracção, a táctica, as entrelinhas, a sondagem, a popularidade, a frase-efeito, enfim, uma mise-en-scène compreensível, mas que, sem uma única ideia que lhe sirva de base, em democracia não constitui outra coisa que não a gestão da mediocridade e a mais profunda imbecilização dos espíritos.

