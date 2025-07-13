Portugal formou uma população para trabalhar em sectores de alto valor acrescentado, mas não permitiu que a economia acompanhasse o investimento feito na educação. O resultado são baixos salários para quem aqui fica e a imigração para quem queira ganhar mais. A aposta na educação foi feita quando ainda existiam maiorias estáveis de um só partido no Parlamento. Infelizmente, o preço da estabilidade, política e social, não permitiu o mesmo arrojo na área económica. Tal obrigaria a um mercado laboral menos rígido, políticas mais amigas do investimento, baixos índices de endividamento público (o que pressupunha uma reforma do Estado que tivesse como consequência uma redução da despesa pública), redução de impostos (nomeadamente do IRC), captação de capital estrangeiro, flexibilização do mercado laboral e do arrendamento, enfim, uma série de medidas que encontrariam forte contestação social que sucessivos governos não estiveram dispostos a enfrentar. A estabilidade social tem vantagens, mas o seu prolongamento artificial pode trazer dissabores a longo prazo. Sabemos bem hoje o que significam.

A liberalização económica (porque é disso que se trata), tornou-se imprescindível no momento em que o poder político se pulverizou entre vários partidos. Com uma agravante: esta pulverização político-partidária não pôs em causa a maioria não reformista. Pelo contrário, fortaleceu-a.

Até há poucos anos, os partidos não reformistas situavam-se na extrema-esquerda. O PS, que Mário Soares pretendeu que fosse charneira e que ligasse a direita à esquerda, ora se aproximava do PSD ora se aliava à esquerda. O pêndulo socialista oscilava consoante a direcção do vento político. Se soprasse forte da direita entendia-se com o PSD, nem que fosse de forma meramente circunstancial; se soprasse forte da esquerda saía para a rua e em força. Não era difícil.

Tudo isso mudou com o surgimento do CH. O partido de André Ventura baralhou as contas, tanto do PSD como do PS, porque o CH é de direita (nas políticas de identidade), mas socialista (em matérias económicas). O país levou algum tempo a compreender este alinhamento, que nem sequer é original. Só lentamente, e à medida em que a poeira vai assentando, é que o posicionamento do CH se está a clarificar e o PSD e o PS se sentem aptos a estabelecer um plano de acção.

Sendo socialista em matéria económica (o CH propõe um salário mínimo de 1150 euros em 2029, enquanto PS se fica pelos 1110 euros; o CH propõe mais impostos sobre a banca, à semelhança do BE e do PCP; o Chega apresentou uma proposta de aumento das pensões superior à do PS e absteve-se na votação da dos socialistas para que esta fosse aprovada, só para dar alguns exemplos), o CH constitui com o actual PS um novo obstáculo a quaisquer políticas reformistas que coloquem em causa o bem-estar imediato do seu eleitorado. Eleitorado que divide com o PS e pelo o qual os dois partidos se vão digladiar até ao fim.

Perante esta inevitabilidade, a AD vê-se forçada a refrear as poucas reformas que ainda estaria disposta a implementar. Há mais de um ano no governo, Luís Montenegro não parece ter muita vontade para confrontar o CH e o PS. Antes prefere gerir a degradação do Estado enquanto espera que o tempo passe e algo aconteça no estrangeiro que favoreça o seu governo. Até lá, é empurrar com a barriga. Uma expressão que, curiosamente, já ouvimos ainda não há muito tempo. O que vale a Montenegro é que boa parte do eleitorado também está disposto a isso. Entretanto, um novo Bloco Central que junta AD, CH e PS está a formar-se frente aos nossos olhos como uma nova realidade política com que vamos ter de conviver.