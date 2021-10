Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Corre uma aragem de insensatez no Ocidente. Essa deslocação de ar tem um nome — cultura woke — e nos países anglo-saxónicos é mais do que uma aragem, é já uma ventania soprada por gente que se auto-considera desperta para as injustiças sociais presentes e passadas, e que quer à viva força corrigi-las.

Essa gente está ao ataque e um dos seus alvos é a antiga escravatura em contexto colonial. Li há tempos que o Banco de Inglaterra, tendo-se dado conta de que alguns dos seus antigos responsáveis, nos séculos XVIII e XIX, tiveram envolvimento no tráfico transatlântico de escravos, decidiu bani-los retroactiva e postumamente, removendo as pinturas e os bustos que os retratam. Mais recentemente fiquei a saber que a Câmara de Nova Iorque decidiu, por unanimidade, retirar a estátua de Thomas Jefferson do salão da sua assembleia legislativa. Porquê? Porque as pessoas que votaram se sentiam incomodadas por terem de partilhar aquele espaço público com a representação de um homem que chegou a possuir cerca de 600 escravos nas suas plantações, tinha pensamentos racistas e, imagine-se, é agora classificado como “pedófilo” por ter tido uma relação com uma das suas escravas, Sally Hemings, da qual teve seis filhos, o primeiro dos quais quando a escrava tinha 16 anos.

Esta forma descontextualizada de olhar para Jefferson, desinserindo-o do seu tempo, do espaço e da cultura em que viveu, reflecte bem o grau de idiotia, de ignorância histórica em estado bruto, a que se chegou. Penso que não valerá a pena tentar explicar a estes fanáticos que muita gente, em todo o mundo, teve alguma forma de relação com o tráfico de escravos e com a escravidão porque essas eram práticas toleradas ou, até, incentivadas, enquanto foram permitidas por lei. Por isso quando os britânicos, franceses, holandeses e outros europeus do norte aboliram a escravidão e libertaram os escravos, consideraram imprescindível indemnizar os seus proprietários porque estes os haviam adquirido de boa fé e escudados nas leis. Julgo que também não valerá a pena dizer aos radicais do pensamento woke que era muito frequente que os senhores se relacionassem sexualmente com as suas escravas favoritas (que por essa via ascendiam socialmente e adquiriam, por vezes, a liberdade para si e para os seus filhos) e que, de uma forma mais lata, esse tipo de relacionamento com mulheres muito jovens não era censurado nem considerado pedofilia. A idade legal do casamento era mais precoce do que a que temos actualmente para, entre outras coisas, aproveitar integralmente o período fértil das mulheres. D. Maria II, por exemplo, casou aos 15 anos.

Mas voltemos ao assunto: não posso dizer que estas duas notícias que nos chegam do Reino Unido e dos Estados Unidos da América me tenham surpreendido. São apenas mais dois episódios da caça às bruxas a que se assiste no Ocidente, em particular nesses dois países. Todos temos tido conhecimento de uma perseguição post mortem a figuras que de uma forma ou de outra tenham tido uma relação, ainda que vaga ou indirecta, com a escravatura, ou até que, não tendo tido essa relação, a refiram em termos considerados politicamente incorrectos. São estátuas que se derrubam, nomes de ruas e de praças que se alteram, quadros que se retiram da vista pública, textos que se censuram e suprimem, etc.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dirão que isto são coisas passadas lá longe que pouco ou nada nos tocam. Mas é uma doce ilusão porque as movimentações e decisões dos radicais woke norte-americanos e britânicos vão ser imitadas pelos nossos woke locais. Têm vindo, aliás, a sê-lo. Devemos estar, por isso, muito alerta e bem preparados para combater estes exageros ultra-purificadores do passado. Podemos fazê-lo de várias maneiras uma das quais é evitar a armadilha — que constantemente nos armam — de entrar no método de julgar esse passado com os valores e modos de pensar da cultura woke do presente.

De facto, é importante perceber que este pensamento woke diverge substancialmente daquilo que se entendia no século XIX, ou seja, na própria época em que se ilegalizou e combateu o tráfico de escravos e a escravidão. Este radicalismo tardio, deslocado, este julgamento inclemente e obtuso de personagens já desaparecidas que tenham estado envolvidas na escravatura, vai muito para lá do julgamento que os que viveram esse tempo e que combateram pela libertação dos escravos tiveram. Deixem-me dar-vos um exemplo português: em 1856 — há 165 anos, portanto — Sá da Bandeira dizia que os antigos traficantes de escravos deviam ser tolerados e apoiados, caso quisessem ter iniciativas honestas e práticas honradas. Era essa a atitude de quem confrontou esses traficantes e proibiu a sua actividade, a atitude de quem lutou no terreno contra a escravatura. Seria Sá da Bandeira um homem infalível, acima de qualquer crítica, sem defeitos e contradições? Longe disso, e o mesmo se diga de Thomas Jefferson e de qualquer ser humano. Mas julgo que todos perceberemos que Sá da Bandeira tinha as credenciais necessárias para avaliar equilibradamente o assunto.

Hoje em dia estes juízes e purificadores do passado são muito mais radicais e intolerantes do que Sá da Bandeira foi e não suportam sequer a menção ou figuração estatuária ou pictórica de um ocidental que tenha tido uma ligação ao tráfico e à escravidão. Felizmente que o século XIX não foi o século XXI, e que os activistas de então não foram os de agora. É que os de então ajudaram efectivamente a pôr fim ao tráfico transatlântico de escravos e à escravidão concreta de milhões de pessoas. Os de agora limitam-se a apagar imagens, cortar textos, espalhar imposturas e a baralhar as cabeças. É claro que toda essa actividade tem um objectivo político. Aqui em Portugal ainda é semi-secreto, mas nos Estados Unidos é assumido sem rodeios. Os defensores da cultura woke querem, no que à escravatura diz respeito, uma nova narrativa e, sobretudo, dinheiro e outras compensações que designam genericamente por “reparações”.

O ataque às estátuas faz parte da tentativa de construir essa outra narrativa, demolindo, de caminho, elementos importantes da narrativa vigente. Muito significativamente o critério que o povo woke utiliza para “avaliar” os ocidentais é completamente diferente do que aplica aos africanos. Enquanto, nos Estados Unidos, se derrubam e removem estátuas de Thomas Jefferson, Robert E. Lee, Abraham Lincoln e de outras figuras da história norte-americana, celebra-se o ex-escravo Dessalines, o líder haitiano que chacinou todos brancos que ainda residiam na antiga colónia francesa e que aplicou um sistema de trabalho forçado aos negros no qual se enforcava gente caso a produção agrícola baixasse. Esse duplo critério da cultura woke também se verifica em Portugal onde os que contestaram a estátua do Padre António Vieira em Lisboa (por ser, alegadamente, “esclavagista”), manifestaram a sua anuência ou ficaram em conivente silêncio quando, no Público, advogaram que se erigisse, na mesmíssima Lisboa, uma estátua da rainha Njinga, a líder angolana cujo envolvimento no tráfico de escravos e na escravidão é por demais conhecido.

Como é evidente não se trata aqui de uma esgrima de parada e resposta. A rainha Njinga deve ser compreendida no seu contexto cultural e nas suas circunstâncias históricas. Tal como Thomas Jefferson e António Vieira também o devem ser. Condenações apressadas de qualquer destas figuras à luz dos juízos morais da cultura woke são mera idiotia. Infelizmente é por aí que vamos.