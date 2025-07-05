Na semana passada, escrevi aqui sobre Zohran Mamdani, o candidato dos democratas à câmara de Nova Iorque. Esta semana, Bárbara Reis escreveu no Público sobre a minha crónica. Quer dizer, sei que se trata da minha crónica porque Bárbara Reis a cita de alto a baixo, não porque me identifique enquanto o respectivo autor. Numa interpretação livre das normas básicas do jornalismo, Bárbara Reis apenas se refere, repetidamente e com ligeiras variações, a “um texto de opinião que li no Observador”. Embora desconfie, não consigo garantir os motivos da recusa de Bárbara Reis em nomear-me. Por mim, nomeio-a sem qualquer problema: Bárbara Reis, Bárbara Reis, Bárbara Reis. Quem é Bárbara Reis? Não faço ideia.

Dado que o meu conhecimento da senhora se limita ao artigo em questão, consigo discernir que Bárbara Reis aprecia o sr. Mamdani, muçulmano, filho de pais abonados e, suponho que à semelhança de Bárbara Reis, preponente da tese de que Israel está a cometer “genocídio” em Gaza. Para despachar o assunto, obviamente Israel não está a cometer genocídio nenhum, já que o termo, por muito que o estiquem, não se aplica a uma população que, nos últimos 25 anos, aumentou 118%. O resto do artigo de Bárbara Reis é uma divertida e confusa tentativa de contrariar o meu e demonstrar que, afinal, o sr. Mamdani é uma jóia de moço.

Não tenciono sujeitar os leitores a um suplício, pelo que serei breve na apreciação dos, digamos, argumentos de Bárbara Reis. Bárbara Reis declara que “a opinião precisa de factos”, que “deturpar ou inventar factos não vale”, e que “interpretar os factos é um dos papéis dos jornalistas e dos colunistas”. Vamos então aos factos, os que constam da realidade e os que habitam a cabecinha de Bárbara Reis.

Primeiro facto. Apesar de inúmeras oportunidades, o sr. Mamdani nunca foi capaz de condenar a “intifada” e a famosa “globalização da intifada”, pelo que não será abusivo pressupor ou que a apoia ou que sofre de deficiências cognitivas. A intifada é a “resistência” dos palestinianos a Israel, seja por que meios for. A globalização da intifada é a expansão da “resistência” a toda a parte onde haja “israelitas”, leia-se judeus. Às vezes a “resistência” manifesta-se através de meiguices, às vezes através de insultos, agressões físicas, homicídios. Evocar, a título de legitimação, o gueto de Varsóvia, como o sr. Mamdani evoca, é uma comparação grotesca e uma brutal inversão dos factos que tanto importam a Bárbara Reis.

Segundo facto. Já este ano, o sr. Mamdani rejeitou assinar duas resoluções da Assembleia do Estado de Nova York, uma a congratular Israel pelo 77.º aniversário, outra a condenar o Holocausto. Bárbara Reis jura que o sr. Mamdani aprovou ambas “oralmente”. O próprio sr. Mamdani informa que só aprovou uma, a do Holocausto, sem assinatura para não se conspurcar. Não encontrei registos de qualquer aprovação “oral”. Encontrei a informação de que as resoluções foram aprovadas por 145 dos 150 membros da Assembleia. O sr. Mamdani não esteve entre eles.

Terceiro facto. Bárbara Reis diz que o sr. Mamdani é anti-sionista e diz ser falso que o sr. Mamdani “não reconhece o direito de Israel a existir”. E prossegue Bárbara Reis: “O que ele diz é diferente: diz que Israel tem o direito a existir como Estado, mas é contra que seja um “Estado judaico”. A nuance é de uma ternura imensa, e igual a um autoproclamado feminista combater o direito de voto das mulheres. Ainda que me custe ensinar o que devia ser evidente, o sionismo é, na versão moderna e resumindo bastante, a defesa da existência de Israel. Logo, por mais cambalhotas e nós cegos que se dêem, ser anti-sionista não é criticar o governo de Netanyahu: é ser contra a existência de Israel. Quanto ao problema do “Estado judaico”, é no mínimo curioso que, com tantas ditaduras disponíveis em que o islamismo é a religião de Estado e que na maioria discriminam e perseguem e ocasionalmente enforcam hereges, o sr. Mamdani e Bárbara Reis deram em indignar-se com Israel, um território ínfimo e, com os defeitos das democracias, uma democracia.

Principalmente, o que parece ter afectado Bárbara Reis é o pormenor de eu ter classificado o sr. Mamdani de “anti-semita”. Por acaso não o fiz explicitamente, mas para simplificação de processos vou concordar. Bárbara Reis entende que “há uma diferença abismal entre ser-se ‘anti-sionista’ e ‘anti-semita’”, a ponto de o repetir no final do artigo: “Mamdani não é anti-semita, é anti-sionista, coisas muito diferentes.” O esforço de Bárbara Reis para isentar o sr. Mamdani de um epíteto que, na época adequada, o habilitaria a militar nas SS é, em simultâneo, um esforço para se ilibar a ela mesmo e à trupe dos “activistas” pela “Palestina”. Por azar, o esforço é, além de patético, incompatível com os – vejam lá a coincidência – factos.

O “anti-sionismo” é a versão polida do anti-semitismo tradicional. Odiar os “sionistas” é a forma cifrada de odiar os judeus, um eufemismo socialmente aceitável e de bom-tom em determinados convívios. Se, conforme berram os “anti-sionistas”, Israel não deve existir nas condições que o seu povo deseja, a ilação a tirar é que – desculpem a repetição – Israel não deve existir. Os “anti-sionistas” não querem exterminar judeus: querem somente retirar-lhes o único lugar desde a antiguidade em que estes beneficiam de um desígnio de permanência e, reza o hino, de esperança. Se a criação de Israel, ou a consagração do sionismo de Herzl, é uma consequência do Holocausto, é também uma consequência das expiações, das difamações, das conspirações, dos massacres, dos pogroms e dos autos-de-fé nos séculos que precederam a Shoah. Sem Israel, os judeus seriam devolvidos sazonalmente às sombras e às chamas da História.

O sr. Mamdani, Bárbara Reis e restantes “anti-sionistas” não têm nada, nada, nada contra os judeus, excepto a possibilidade de que estes se sintam seguros – a segurança que, dentro do que é viável numa geografia hostil, Israel lhes confere. Os judeus vulneráveis aos humores e fúrias alheios eles toleram. Dito de maneira distinta: judeu bom é judeu morto, ou pelo menos resignado a essa forte hipótese. E isto é a definição quase exacta de anti-semitismo. O facto (olha mais um) de Bárbara Reis não chamar as coisas pelo nome não surpreende: ela nem chama as pessoas pelo nome.