O país do sol aos quadradinhos

Vai chata e comprida a crise no Sporting, como a espada do D. Afonso Henriques.

Mas parece que era inevitável.

Como nos casos BPN, BPP, BES/NOVO BANCO/PT, no processo Casa Pia ou no caso do assalto ao poder de José Sócrates, ninguém é culpado.

Ninguém elegeu ou se absteve.

Ninguém viu.

Ninguém sabe.

E contudo, o “sistema” parece que funciona.

Há candidatos.

Há eleições.

Há órgãos de fiscalização.

E tudo.

Mas sistema está totalmente pervertido e só aparentemente funciona.

Desde logo, o problema base e transversal de Portugal é evidentemente sociológico: o índice geral de literacia em Portugal é absolutamente problemático.

Depois, a pirâmide virtuosa está totalmente invertida.

Princípios, valores e regras (por ex., educação) estão completamente em baixo.

O poder brutal, puro e duro do dinheiro está completamente em cima e parece hoje que definitivamente vale tudo ou quase tudo.

A crise do Sporting não é desportiva.

Não é a concorrência salutar entre duas visões/ambições válidas para o clube, ao serviço dos associados e do desporto em geral.

A crise do Sporting é uma luta diferente.

Em que sobreleva uma escondida, ampla, transversal e encavalitada teia de interesses, sempre com (demasiado) dinheiro à cabeça.

Face a todos esses interesses em jogo é rigorosa e tipicamente disso que fala a operação de violência friamente induzida, mobilizada e organizada parece que internamente em Alcochete contra os jogadores e equipa técnica.

Como nos casos BPN, BPP, BES/NOVO BANCO/PT, no processo Casa Pia ou na tentativa do assalto ao poder de José Sócrates, também no Sporting a solução eficiente acabará por ser judiciária.

Mas é um erro a validação definitiva e inevitável desse cenário de judicialização.

Porque um país, se o quer ser a sério, tem de ser feito por pessoas livres e adultas, institucionalmente rico, criativo e independente.

Não pode ser um doente acamado em permanência e gerido pelas intervenções sistemáticas e sem alternativa útil dos poderes policial e judicial, com remessas regulares de inquilinos para o sistema prisional.

Tem de ter bancos bons com equipas de gestão sérias, honestas e preparadas, tem de ter governantes sérios, honestos e competentes eleitos em actos eleitorais abertos, amplos, participados em grau máximo e escrutinados, tem de ter ao serviço da população associações desportivas decentes, transparentes e competitivas que não se trasvestem em casinos, máquinas de reciclar dinheiro fácil, puras fachadas para negócios mais ou menos escuros ou oportunidades mediáticas.

Portugal tem mesmo de mudar se o quiser ser.

O resto é a barracal “guerra” de palavras e insultos que escondem um vazio deprimente e essencial.

A política, a banca e o futebol, infelizmente, podem ser uma ponta do icebergue.

Miguel Alvim é advogado

