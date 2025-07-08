Há quem olhe para o crescimento do Chega como uma aberração política. Outros preferem vê-lo como um susto que há de passar. Mas talvez estejamos todos a olhar para o lado errado. A verdade é que este voto não é, para muitos, uma adesão entusiasta a um programa — é um grito de exaustão coletiva. O Chega acendeu o fósforo, sim. Mas o país já estava seco, cheio de matéria inflamável, acumulada por anos de frustração, promessas falhadas e um sistema político que parece feito para ignorar quem grita mais baixo.

Os partidos tradicionais já não respondem ao que inquieta a maioria dos portugueses. A degradação dos serviços públicos, os transportes caóticos, as listas de espera infindáveis, os salários baixos e a burocracia que asfixia quem quer investir ou simplesmente viver — tudo isto constrói uma sensação de abandono generalizado. Quando um cidadão perde duas horas por dia em transportes sem aviso nem explicação, ou quando um jovem adulto vive com os pais porque o mercado da habitação o empurrou para fora da sua própria cidade, o discurso político sobre “moderação” e “consenso” soa a vácuo. Soa a gozo.

Há quem continue a pensar que o eleitor do Chega é “menos informado” ou “radicalizado”. Mas essa leitura é cómoda e perigosa. Muitos dos que votam Chega não o fazem por alinhamento ideológico, mas por raiva, por saturação, por não verem mais ninguém disposto a enfrentar de frente os temas que os tocam. Não votam em Ventura por acreditarem num país monocromático e fechado — votam porque não se revêm em mais nada. E chamar-lhes “extremistas” não só não resolve nada, como aprofunda a cisão.

Parte do problema está na forma como a política se tornou uma encenação — em que cada lado representa o seu personagem com convicção teatral. A esquerda continua a recitar o guião do “socialismo democrático”, enquanto vive com todos os privilégios do sistema que diz combater. A direita fala de esforço e mérito, enquanto protege monopólios e ignora quem ficou para trás. O eleitor, esse, olha para a contradição e sente-se gozado. Que autoridade moral tem uma deputada que veste uma t-shirt a pedir que se taxem os ricos… enquanto treina no Holmes Place, um ginásio que custa cerca de 100 euros por mês, fora o personal trainer? Não se trata de apontar o dedo ao estilo de vida de ninguém. Trata-se de incoerência visível, de uma elite que prega uma coisa e vive outra. E é nesse intervalo — entre o que se diz e o que se vive — que o Chega cresce. Porque quem se sente deixado para trás já não acredita no teatro político. E essa descrença é uma ferida aberta que ninguém quis curar.

O tabuleiro virou. Já não vivemos num país em que o PS e o PSD se alternam num teatro confortável enquanto os eleitores aplaudem em silêncio. Hoje, quem está fora da sala grita. E quem está dentro finge não ouvir. Mas uma coisa é certa: continuar a jogar com o manual antigo só vai garantir uma coisa — a derrota.