1 “A culpa não pode morrer solteira. Não ficaria bem com a minha consciência se não fizesse”. Foi assim, com palavras simples mas também humildes, que o ministro Jorge Coelho assumiu a responsabilidade política enquanto ministro do Equipamento Social pela colapso da ponte de Entre-os-Rios que vitimou 59 pessoas a 4 de março de 2001. Coelho não precisou mais do que umas horas após a tragédia para perceber que, apesar de não ter qualquer responsabilidade direta no acidente (tinha visitado a ponte um ano antes e decidido avançar para a construção de uma nova), todas as responsabilidades ser-lhe-iam assacadas nas semanas e meses seguintes.

Eduardo Cabrita tinha aqui um excelente exemplo para seguir — e logo de um camarada socialista. Com o apoio expresso do seu amigo António Costa, o ministro da Administração Interna optou por não o fazer por pura arrogância política.

Arrogância essa bem saliente, refira-se na ridícula conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros em que praticamente se proclamou como o campeão dos Direitos Humanos em Portugal, auto-elogiou por “três anos de segurança absoluta sem vidas perdidas de civis em incêndios rurais” (como se fosse normal morrerem mais de 100 pessoas todos os anos em incêndios florestais), e com isso desbloqueou a recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda atacou miseravelmente a comunicação social por não ter prestado atenção ao caso do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk quando foi a imprensa, em especial o Diário de Notícias, o Público e o Observador, que não deixaram cair o caso no esquecimento.

Infelizmente, Cabrita não tem o discernimento de Jorge Coelho. Percebe-se: não é para todos — e muito menos para aqueles que ficam encantados com a sua própria voz. Ajudemos, portanto, Eduardo Cabrita a perceber o óbvio para sair do Governo — uma questão de tempo — com o mínimo de respeito próprio.

2 Ihor Homeniuk morreu a 12 de março nas instalações do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Foi vergonhosamente torturado com pormenores dantescos descritos na acusação do Ministério Público,(MP) tendo o seu corpo apresentado lesões na cabeça, tronco, membros, fraturas nas costas e hemorragias internas. O cidadão ucraniano morreu por asfixia depois de um “peso tal” ter levado o seu “tórax a esmagar-se contra o solo”, lê-se na acusação que cita a autópsia.

Não sendo obviamente responsável pela morte do cidadãos ucraniano, quais são as falhas políticas de Eduardo Cabrita?

Manteve em funções durante cerca de nove meses uma diretora do SEF (Cristina Gatões) que não sabe o que se passa no serviço que é suposto liderar. Uma líder que demora nove meses a dizer que não sabe explicar porque razão não foi informada pelos seus subordinados sobre uma matéria desta gravidade é uma líder que não é respeitada.

Na primeira vez que foi ao Parlamento, a 8 de abril, Cabrita chegou a defender Cristina Gatões. Porquê? Porque tinha colaborado com a PJ na prisão preventiva dos três inspetores do SEF envolvidos. Passados oito meses, Cabrita pressiona a demissão da diretora do SEF por entender que não tem condições para continuar. Não se percebe a mudança de posição. Obviamente que o que aconteceu em dezembro, deveria ter acontecido em março/abril.

Demorou nove meses a anunciar uma reestruturação do SEF — quando o devia tê-lo feito logo em março/abril.

Eduardo Cabrita encontrou outra forma de ridicularizar o Governo: instalando botões de pânico nas instalações do SEF do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Basta só dar o exemplo do caso de Ihor Homeniuk para perceber a inutilidade de tal botão de pânico.

Mais importante do que tudo: não pediu desculpas à família, não tratou da trasladação do corpo e demorou imenso tempo da definir o processo de indemnização que só agora foi aprovado.

Para agravar toda o contexto que rodeia Eduardo Cabrita, o diretor nacional da PSP resolveu armar-se este domingo à noite em ministro da Administração Interna e anunciar a reestruturação do SEF que, imagine-se, incluiria a criação de uma nova polícia, a Polícia Nacional, que resultaria da fusão da PSP com o SEF — uma matéria que não faz parte do Programa do Governo.

É certo que Eduardo Cabrita apressou-se a colocar o diretor nacional da PSP no seu sítio. Mas o pior já tinha sido feito: um subordinado do ministro da Administração Interna atentou contra a pouca autoridade política que ainda resta a Cabrita. E em política, a autoridade do cargo é essencial para exercício do poder de forma livre.

3 Se Eduardo Cabrita está seriamente condicionado no exercício das suas competências, já o seu colega Pedro Nuno Santos desafia abertamente a autoridade do primeiro-ministro António Costa — e continua a ser ministro das Infraestruturas. Eis mais um indício sério de que o Governo está a caminhar em passos largos para o pântano a que António Guterres aludiu quando se demitiu da liderança o poder executivo em 2001.

Como princípio de conversa sobre o dossiê da TAP, é bom que tenhamos consciência de que o Governo de António Costa assinou dois dos contratos mais ruinosos dos últimos 20 anos: a venda do Novo Banco e a reprivatização da TAP. E, para já, a conta total pode vir a situar-se entre os 7 e os 7,5 mil milhões de euros — com uma clara tendência para subir.

Mas também é bom que tenhamos uma noção exata do contexto do país neste momento — e que nada tem a ver com o milagre económico que o Governo tentou vender desde 2015.

Em 2019, Portugal teve a taxa de investimento público mais baixa de todos os países da OCDE. Leu bem, não é da da União Europeia e de todos os países que fazem parte da OCDE: nem chega a 2% do PIB quando a média da OCDE está acima dos 3,5%. E nem chega aos tempos da troika.

Em 2020, Portugal é dos países da União Europeia que menos gastou no combate à crise sanitária da covid-19 e dos que menos que investiu para atenuar as consequências económicas: apenas 2,8% do PIB.

E será este país, com um Estado financeiramente de rastos, sobrecarregado com uma dívida pública que se aproxima a passos largos dos 140% do PIB, que vai gastar um valor que, para já, deve variar entre 3,2 e os 3,725 milhões de euros com a TAP? Ainda por cima numa empresa que está inserida num setor que deve ser o último a recuperar desta crise pandémica? E quando nós, contribuintes, podíamos não ter um problema com esta dimensão se o Governo de António Costa não tivesse revertido a privatização de 2015 em nome de um visão estatizante da economia e por puro negócio político com o PCP?

Diz-se que o futuro político de Pedro Nuno Santos depende do dossiê da TAP. Eu diria que mais importante do que isso — até porque Nuno Santos será ministro das Infraestruturas por mais algum tempo mas não tempo suficiente para apanhar com pior da reestruturação que ainda terá de ser negociada com a Comissão Europeia —, é saber até que ponto os contratos ruinosos da TAP e do Novo Banco vão condicionar as finanças públicas portuguesas e impedir a utilização desses recursos em áreas muito mais produtivas para a nossa economia.

É que eu já estou como o outro: não gosto de pagar contratos e negócios ruinosos; é uma coisa que me chateia, pá!

