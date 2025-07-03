Revi, há poucos dias, a visita de Marcelo à Casa Branca, em que o presidente português apresentou a Trump referências sobre a antiguidade e relevância da relação entre os dois países.

Uma das mensagens passadas tinha que ver com a particularidade de ter sido Portugal, o primeiro país europeu a reconhecer os Estados Unidos como país independente há cerca de 250 anos.

Nessa época, o reconhecimento por Portugal, que ainda mantinha era constituído por uma imensidão de territórios, desde o Brasil na América do Sul, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em África, Macau na Ásia e Timor na Oceania, tinha um enorme impacto na afirmação internacional de um novo país que se tornava independente e que necessitava de ser reconhecido internacionalmente.

A cara desconcertada com que Trump olhava Marcelo enquanto o presidente lhe dava esta notícia, transmite claramente a sensação de que considerava totalmente irrelevante esse reconhecimento, claramente pelo que hoje significa a dimensão de Portugal na geopolítica do Mundo actual.

É claro que podemos aproveitar mais este momento mediático para seguir na constante caracterização da incultura do presidente americano, ou mesmo para dar força aos críticos da postura do presidente português, mas, na minha opinião, aquilo que este momento, em que provavelmente todos nos sentimos com alguma vergonha alheia, nos deve levar a pensar é no que durante estes 250 anos todos nós deixámos perder e que foi a relevância deste nosso país no Mundo em que vivemos.

A nossa constante sensação de sermos coitadinhos, a permanente desresponsabilização sobre todos os acontecimentos, o nosso medo de assumir riscos, a nossa vergonha de aceitar os erros, a nossa falta de ambição, a nossa preguiça e a nossa inveja, retiraram força a todas as enormes qualidades que temos enquanto povo para sermos parte da condução deste nosso Mundo.

Foi exactamente através das suas qualidades, e ultrapassando todos estes defeitos, que em tempos idos, este povo se lançou a conhecer o Mundo, a responsabilizar-se por ele e a construí-lo da forma que era considerado em cada época como a melhor forma de o desenvolver.

Teremos, como todos os outros que alguma coisa fizeram, cometido erros e tomado decisões que não seriam as mais adequadas a todos os que delas sofreram, mas fomos, sem dúvida, aqueles que mais se mortificaram por o ter feito e sem termos sido os que mais erros cometemos.

E a comunidade de países de língua portuguesa é uma prova extraordinária desta realidade.

Ao contrário de alguns políticos, que tentam de uma forma fácil ganhar pontos usando questões passadas, muitas vezes inflacionadas como foi o caso das reparações históricas imediatamente desconsideradas pelos países colonizados, as populações destes países estabelecem laços de amizades entre eles com um profundo sentimento de povos irmãos e com a intimidade que isso representa.

Ao longo dos séculos e de formas muito diferentes, seja como colonizadores, seja como imigrantes, seja como viajantes ou como responsáveis por instituições mundiais este é um povo que se sabe integrar em todos os ambientes, que é fiel e responsável em face dos seus compromissos, que é trabalhador, que é resiliente e determinado, e que entende como ninguém aquilo que os outros necessitam, como o provou em todos os momentos em que tal lhe foi pedido.

Com estas características tão específicas como extraordinárias, deixarmo-nos dominar por um comportamento de desleixo como aquele que encontramos hoje no nosso país, é uma falta de respeito pela nossa gente, pela nossa sociedade e pelo nosso país.

Portugal merece ser grande pois tem um povo com tais qualidades e não podemos permitir que os talentos que nos foram entregues sejam desperdiçados sem os colocar a render pelo nosso país.

Portugal virou à direita e isso tem que significar que vamos perder a vergonha do nosso passado.

Tem que significar que vamos ter a coragem de voltar a lutar pelos nossos princípios e valores, pelo trabalho, pelo respeito e pela solidariedade de verdadeiros compatriotas, sem passar para o Estado – que não é ninguém – essa responsabilidade que é de cada um de nós.

Temos que ter a consciência de que este povo só poderá ter a qualidade de vida que merece se todos formos capazes de dar mais, produzir mais e de partilhar mais.

Temos que voltar a colocar o país à frente de cada um de nós, para que cada um de nós viva melhor e com o orgulho de voltar a ser grandes no Mundo.