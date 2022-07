Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta semana soubemos que os EUA entraram em recessão técnica com dois trimestres de variação em cadeia negativa do PIB: -1,6% no primeiro trimestre de 2022 e -0,9% no segundo trimestre de 2022. Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB acelerou na Zona Euro de 0,5% para 0,7%, acima das expetativas da maioria dos analistas. Com a inflação em valores máximos de décadas nas duas regiões, parece paradoxal que a Reserva Federal Americana seja mais ativa a aumentar as suas taxas diretoras, do que o BCE que apenas em julho o começou a fazer.

Nos próximos meses é possível que o BCE acelere a normalização das taxas de juro, afinal a decisão de aumentar 50 pontos base em julho foi superior ao que tinha sido pré-anunciado. Nos mercados, aumentam as expetativas de que, em setembro, o BCE volte a aumentar 50 pontos base. Por outro lado, nos Estados Unidos, à medida que as taxas de juro se aproximam do seu valor médio de longo prazo será menos urgente continuar a subi-las tão rapidamente. Ainda assim, a diferença entre a postura dos dois bancos centrais pode denotar riscos muito diferentes para a evolução da economia nas duas regiões, no segundo semestre.

