Sou portuguesa e vivo em Paris há quinze anos, onde tive três filhos. Aqui a gravidez e o parto são acompanhados por Sages-femmes – profissionais que se ocupam da fisiologia na gravidez, parto e pós-parto – salvo situações de risco ou patologia, onde o obstetra é chamado a intervir.

A discrepância na forma como se gere o nascimento entre os dois países, juntamente com o interesse e a investigação que tenho vindo a desenvolver sobre o tema, levaram-me a escrever este artigo.

Em Portugal, a crise no Sistema Nacional de Saúde (SNS)— marcada, entre outras coisas, pela escassez de obstetras — tem servido de porta de entrada para discutir a pertinência de outros profissionais de saúde assumirem o acompanhamento da gravidez (de mulheres sem médico de família atribuído) e eventualmente dos partos de baixo risco. Uma discussão que nos chega com um século de atraso e pela porta do fundo.

Desde que os nascimentos passaram do contexto doméstico para o hospitalar, a meio do século passado, a forma como o parto é gerido em Portugal — primeiro o obstetra, e depois logo se vê — tem seguido uma lógica inversa à abordagem francesa e às melhores práticas internacionais.

O que me leva a pensar na forma como coletivamente vemos o parto :

O parto é um fenómeno fisiológico que pede vigilância ou antes um fenómeno patológico que a todo o momento exige intervenção?

Vamos a dados concretos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 70-80% dos partos podem ser considerados normais. Considera-se “normal” o parto que decorre sem qualquer intervenção clínica, e que acaba em boas condições tanto para a mãe como para o bebé. Diz-nos ainda a OMS que o objectivo dos cuidados no parto é garantir a saúde da mãe e da criança, com o mínimo de intervenção possível. O relatório parte do princípio de que deve haver uma razão válida que justifique intervir no processo natural.

Nestes 70-80% dos casos não é necessário provocar o início do parto (indução), nem extrair o bebé recorrendo a instrumentos (fórceps ou ventosas), nem fazer uma incisão no períneo da mãe para permitir a saída do filho (episiotomia), e por fim, não é necessário abrir a barriga da mulher para que a criança venha ao mundo em segurança (cesariana).

Na grande maioria dos casos o bebé nasce, de forma espontânea, no tempo certo, e por via vaginal.

Um parto patológico, pelo contrário, justifica intervenção clínica consoante o risco ou a patologia identificada, o que pode passar por alguma ou mais das descrições acima, entre outras.

Pegando nesta definição, fiz o exercício comparativo entre Portugal e França, analisando a percentagem de partos normais e de partos patológicos. Procurei perceber qual dos sistemas está a dar uma resposta mais ajustada à referência 70/30 avançada pela OMS.

Fig. Comparação da distribuição dos partos normais e patológicos: Portugal e França (2021) vs. referência da OMS (1998)

Em Portugal, a distribuição entre partos patológicos e normais é praticamente invertida em relação ao que se verifica no registo francês, distanciando-se significativamente da referência avançada pela OMS. Trata-se de um desvio estrutural claro, cuja origem é sobretudo cultural e sistémica, mais do que fisiológica ou clínica.

A menos que as mulheres portuguesas estejam fisiologicamente menos aptas para dar à luz, tudo indica que em Portugal a medicina não se contenta em interferir em contexto patológico, estendendo a sua intervenção a fenómenos fisiológicos normais. O que nos deixa algumas dúvidas sobre a forma como as evidências científicas estão a ser aplicadas nas decisões clínicas em Portugal.

A diferença imediata entre os dois países está na forma como gerem clinicamente os nascimentos. Se em França a maioria dos partos são geridos por Sages-femmes [parteiras], em Portugal a maioria dos partos são geridos por obstetras. A formação do obstetra torna-o apto para gerir qualquer situação que apresente um risco potencial ou declarado durante o parto, o que invariavelmente implica…interferir no processo. E em 30% dos casos isso é um grande alívio. Mas…quem se ocupa de gerir a situação na sua normalidade?

Discutirmos em 2025 se enfermeiros especializados devem ou não acompanhar gravidezes e partos de baixo risco mostra que colocamos a questão do avesso. Apenas 20–30% dos partos apresentam complicações de facto. Para todos os outros o acolhimento, a escuta e a confiança no processo asseguram o melhor dos desfechos.

O acompanhamento do parto em situações normais (de baixo risco) exige uma abordagem essencialmente oposta à gestão de uma patologia. Aqui querem-se profissionais capazes de acompanhar sem interferir, dotados da arte de saber recolher-se intencionalmente criando o espaço adequado ao desenvolvimento do parto, no tempo necessário para nascer. Quer-se calma, passividade, proximidade e confiança profunda no processo, sem esquecer, claro, a capacidade de identificar uma situação que sai da normalidade. Tudo isto exige, sem dúvida, formação especializada!

Para podermos verdadeiramente medir a importância deste tema, é preciso, creio eu, interessar-nos mais profundamente pelo processo da vinda ao mundo, e por tudo o que está em jogo nesse momento: para o bebé que nasce, para a mulher que se torna mãe, para o pai, e para nós comunidade humana. Não sob o prisma da discussão entre ordens profissionais, ou da salvação do SNS (que tanto precisa). Tudo isso é muito válido, considero no entanto que a forma como nascemos diz tanto sobre nós como qualquer outro indicador cultural ou civilizacional. Todos nós nascemos e muitos damos a vida. A maneira como o fazemos define-nos civilizacionalmente.

Pessoalmente, confesso que me é penoso pensar que possamos ficar na História como aqueles que acreditavam que nascer exigia, por norma, uma intervenção altamente especializada… Como se a nossa espécie não fosse capaz de garantir a sua continuidade, com um acompanhamento adequado que, sem interferir, favorece o nascimento.

A proposta da Ordem dos Enfermeiros ainda está em avaliação junto do Ministério da Saúde.

E eu pergunto, qual é a dúvida ?