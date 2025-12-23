Sou portuguesa e vivo em Paris há quinze anos, onde tive três filhos. Aqui a gravidez e o parto são acompanhados por Sages-femmes – profissionais que se ocupam da fisiologia na gravidez, parto e pós-parto – salvo situações de risco ou patologia, onde o obstetra é chamado a intervir.

A discrepância na forma como se gere o nascimento entre os dois países, juntamente com o interesse e a investigação que tenho vindo a desenvolver sobre o tema, levaram-me a escrever este artigo.

Em Portugal, a crise no Sistema Nacional de Saúde (SNS)— marcada, entre outras coisas, pela escassez de obstetras — tem servido de porta de entrada para discutir a pertinência de outros profissionais de saúde assumirem o acompanhamento da gravidez (de mulheres sem médico de família atribuído) e eventualmente dos partos de baixo risco. Uma discussão que nos chega com um século de atraso e pela porta do fundo.

Desde que os nascimentos passaram do contexto doméstico para o hospitalar, a meio do século passado, a forma como o parto é gerido em Portugal — primeiro o obstetra, e depois logo se vê — tem seguido uma lógica inversa à abordagem francesa e às melhores práticas internacionais.

O que me leva a pensar na forma como coletivamente vemos o parto :

O parto é um fenómeno fisiológico que pede vigilância ou antes um fenómeno patológico que a todo o momento exige intervenção?

Vamos a dados concretos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 70-80% dos partos podem ser considerados normais. Considera-se “normal” o parto que decorre sem qualquer intervenção clínica, e que acaba em boas condições tanto para a mãe como para o bebé. Diz-nos ainda a OMS que o objectivo dos cuidados no parto é garantir a saúde da mãe e da criança, com o mínimo de intervenção possível. O relatório parte do princípio de que deve haver uma razão válida que justifique intervir no processo natural.

Nestes 70-80% dos casos não é necessário provocar o início do parto (indução), nem extrair o bebé recorrendo a instrumentos (fórceps ou ventosas), nem fazer uma incisão no períneo da mãe para permitir a saída do filho (episiotomia), e por fim, não é necessário abrir a barriga da mulher para que a criança venha ao mundo em segurança (cesariana).

Na grande maioria dos casos o bebé nasce, de forma espontânea, no tempo certo, e por via vaginal.

Um parto patológico, pelo contrário, justifica intervenção clínica consoante o risco ou a patologia identificada, o que pode passar por alguma ou mais das descrições acima, entre outras.

Pegando nesta definição, fiz o exercício comparativo entre Portugal e França, analisando a percentagem de partos normais e de partos patológicos. Procurei perceber qual dos sistemas está a dar uma resposta mais ajustada à referência 70/30  avançada pela OMS.

Fig. Comparação da distribuição dos partos normais e patológicos: Portugal e França (2021) vs. referência da OMS (1998) 

Em Portugal, a distribuição entre partos patológicos e normais é praticamente invertida em relação ao que se verifica no registo francês, distanciando-se significativamente da referência avançada pela OMS. Trata-se de um desvio estrutural claro, cuja origem é sobretudo cultural e sistémica, mais do que fisiológica ou clínica.

A menos que as mulheres portuguesas estejam fisiologicamente menos aptas para dar à luz, tudo indica que em Portugal a medicina não se contenta em interferir em contexto patológico, estendendo a sua intervenção a fenómenos fisiológicos normais. O que nos deixa algumas dúvidas sobre a forma como as evidências científicas estão a ser aplicadas nas decisões clínicas em Portugal.

A diferença imediata entre os dois países está na forma como gerem clinicamente os nascimentos. Se em França a maioria dos partos são geridos por Sages-femmes [parteiras], em Portugal a maioria dos partos são geridos por obstetras. A formação do obstetra torna-o apto para gerir qualquer situação que apresente um risco potencial ou declarado durante o parto, o que invariavelmente implica…interferir no processo.  E em 30% dos casos isso é um grande alívio. Mas…quem se ocupa de gerir a situação na sua normalidade?

Discutirmos em 2025 se enfermeiros especializados devem ou não acompanhar gravidezes e partos de baixo risco mostra que colocamos a questão do avesso. Apenas 20–30% dos partos apresentam complicações de facto. Para todos os outros o acolhimento, a escuta e a confiança no processo asseguram o melhor dos desfechos.

O acompanhamento do parto em situações normais (de baixo risco) exige uma abordagem essencialmente oposta à gestão de uma patologia. Aqui querem-se profissionais capazes de acompanhar sem interferir, dotados da arte de saber recolher-se intencionalmente criando o espaço adequado ao desenvolvimento do parto, no tempo necessário para nascer. Quer-se calma, passividade, proximidade e confiança profunda no processo, sem esquecer, claro, a capacidade de identificar uma situação que sai da normalidade. Tudo isto exige, sem dúvida, formação especializada!

Para podermos verdadeiramente medir a importância deste tema, é preciso, creio eu, interessar-nos mais profundamente pelo processo da vinda ao mundo, e por tudo o que está em jogo nesse momento: para o bebé que nasce, para a mulher que se torna mãe, para o pai, e para nós comunidade humana. Não sob o prisma da discussão entre ordens profissionais, ou da salvação do SNS (que tanto precisa). Tudo isso é muito válido, considero no entanto que a forma como nascemos diz tanto sobre nós como qualquer outro indicador cultural ou civilizacional. Todos nós nascemos e muitos damos a vida. A maneira como o fazemos define-nos civilizacionalmente.

Pessoalmente, confesso que me é penoso pensar que possamos ficar na História como aqueles que acreditavam que nascer exigia, por norma, uma intervenção altamente especializada… Como se a nossa espécie não fosse capaz de garantir a sua continuidade, com um acompanhamento adequado que, sem interferir, favorece o nascimento.

A proposta da Ordem dos Enfermeiros ainda está em avaliação junto do Ministério da Saúde.

E eu pergunto, qual é a dúvida ?

Fontes:
Portugal: Consórcio Português de Dados Obstétricos (CPDO), Dados Obstétricos – 2021.
França: Enquête Nationale Périnatale, Résultats de l’édition 2021.
OMS: Care in Normal Birth: A Practical Guide, Organização Mundial da Saúde, 1998
Nesta análise, considerou-se parto patológico aquele em que ocorreu pelo menos uma das seguintes intervenções: cesariana, parto instrumental ou episiotomia. Por exclusão, os partos sem estas intervenções foram classificados como normais. Excluíram-se desta análise  os partos induzidos, dado que as fontes consultadas não permitem saber se coincidem ou não com outras intervenções. Ainda assim, uma vez que os partos induzidos representam uma proporção elevada — 39,4% em Portugal e 25,8% em França — a taxa real de partos patológicos será muito provavelmente superior à apresentada no gráfico.
Ao contrário de França, cujos os últimos dados são de 2021, em Portugal existem dados mais recentes onde se mantém esta tendência.